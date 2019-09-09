Ожидаем дальнейшего роста цен на нефть в диапазон $60,5-63,5 за баррель Brent - Sberbank Asset Management

Нефть сорта Brent подорожала на 1,8% за неделю, ожидается дальнейший рост цен в диапазон $60,5-63,5 за баррель Brent, сообщается в комментарии руководителя отдела управления акциями Sberbank Asset Management Евгения Линчика. Инвесторов обнадежила благоприятная статистика по импорту нефти в КНР за август, а также назначение нового министра энергетики Саудовской Аравии. Халида аль-Фалиха на этом посту сменил принц Абдул-Азиз бин Салман (сын короля Салмана).

"Текущие ожидания предполагают, что новый министр будет принимать активные меры для более быстрого сокращения предложения нефти на рынке. Сырьевые активы в основном дорожали, следуя за ростом глобальных рынков. Золото корректировалось, котировки нефти повысились, и мы ожидаем дальнейшего их роста в диапазон $60,5-63,5 за баррель Brent", - прогнозирует Евгений Линчик.