Рубль укрепляется к доллару и евро следом за валютами ЕМ и благодаря дорожающей нефти

Москва. 9 сентября. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине следом за ростом большинства валют emerging markets и позитивной динамикой цен на нефть.

Курс доллара США составил 65,41 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 32,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 72,18 руб./EUR1, подешевев на 31,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 32,16 копейки - до 68,45 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 10 сентября на 42,83 копейки, до 65,5698 руб./$1, и уменьшил курс евро на 55,83 копейки, до 72,33 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет на дневных торгах в обеих валютных парах следом за укреплением большинства валют emerging markets. Поддержку его котировкам также оказывает позитивная динамика цен на нефть, связанная с кадровыми переменами в министерстве энергетики Саудовской Аравии. В выходные стало известно, что король Саудовской Аравии отправил в отставку министра энергетики страны Халида аль-Фалиха, назначив на этот пост одного из своих сыновей.

Новым министром стал принц Абдель Азиз бен Салман аль Сауд, длительное время являвшийся членом делегации Саудовской Аравии в ОПЕК и имеющий достаточный опыт работы в нефтяной отрасли. Смена в руководстве Минэнерго Саудовской Аравии произошла накануне запланированного на эту неделю двухдневного заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

При этом участники торгов ожидают наиболее существенного события этой недели - заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), итоги которого будут подведены в четверг, 12 сентября. На прошлой неделе Кристин Лагард, выдвинутая на пост председателя ЕЦБ, в ходе выступления в Европарламенте сказала, что экономику еврозоны в ближайшее время ждут новые риски, в основном связанные с внешними факторами, в то время как инфляция будет оставаться стабильно ниже целевого показателя. Лагард также отметила, что текущая траектория денежно-кредитной политики ЕЦБ продолжает оставаться обоснованной.

По итогам предыдущего заседания регулятор оставил ставки без изменений. При этом нынешний глава ЕЦБ Марио Драги намекнул на возможность новых мер стимулирования денежно-кредитной политики.

В свою очередь, председатель ФРС Джером Пауэлл, выступивший в пятницу на конференции в Цюрихе, заявил, что статданные, опубликованные в пятницу, подтверждают, что рынок труда США находится в хорошей форме. Пауэлл отметил, что Федрезерв не ожидает рецессии в экономике США и считает наиболее вероятным сценарием для американской экономики "продолжение умеренного роста". Он вновь повторил слова о том, что ФРС "будет действовать должным образом для поддержки экономического подъема".

Опубликованный в пятницу, 6 сентября, отчет по рынку труда США за август оказался более слабым, чем ожидалось. Число рабочих мест в экономике США в прошлом месяце увеличилось на 130 тыс. человек после повышения на 159 тыс. в июле, свидетельствуют данные министерства труда страны. Аналитики в среднем ожидали повышения на 160 тыс. Безработица в США в августе не изменилась по сравнению с июлем и составила 3,7%, совпав со средним прогнозом рынка.

По словам аналитиков Росбанка (MOEX: ROSB), в ближайшие дни внимание инвесторов в российский риск будет постепенно переключаться на решения глобальных монетарных регуляторов, и в целом рынки ждут смягчения политики как от ЕЦБ, так и ФРС США. "По мнению экономистов Societe Generale, заседание ЕЦБ 12 сентября завершится снижением депозитной ставки на 20 б.п. и объявлением новой, не ограниченной по времени программы выкупа активов темпом 40 млрд евро в месяц. Вместе с тем, учитывая последние комментарии представителей ЕЦБ, растут шансы увидеть и менее агрессивные действия. Что касается заседания ФРС США, базовый сценарий экономистов SG - снижение ставки Fed Funds на 25 б.п. при отсутствии необходимости спешить (т.е. двигать ставку сразу на 50 б.п. вниз). Опубликованный в прошлую пятницу отчет по рынку труда США за август свидетельствует о том, что плавное замедление экономической активности продолжается, но его темпы пока далеки от пугающих. В целом, заточенность ЕЦБ и ФРС США остается на дальнейшее смягчение ДКП - вопрос лишь в том, насколько их действия смогут соответствовать амбициозным ожиданиям участников финансового рынка", - подчеркнули они.

Аналитики Sberbank Investment Research отмечают, что рубль растет в понедельник и торгуется вокруг важной зоны поддержки 65,5-65,6 руб./$1. "В августе здесь доллар встретил сильное сопротивление, пробив которое, он ненадолго вырос до 67 руб./$1. Сейчас восприятие рисков на рынке довольно благоприятное, так как нефть и активы развивающихся рынков умеренно укрепляются, а безопасные активы находятся под давлением. Более того, на этой и на следующей неделе активы развивающихся рынков, скорее всего, получат поддержку, поскольку и ЕЦБ, и Федрезерв, видимо, снизят ставки и подтвердят курс на смягчение политики. Таким образом, мы видим потенциал снижения доллара до менее 65,5 руб./$1 и, если это произойдет, в последующие недели он может упасть до 64 руб./$1", - подчеркивают аналитики.

"Рубль продолжает укрепляться на фоне общего спада напряженности на глобальных рынках, торгуясь вблизи 65,4 руб./$1. В ближайшие недели результаты опорных заседаний ведущих центробанков и предшествующие им публикации важных экономических статданных могут заметно усилить волатильность на валютных рынках. В связи с этим мы ожидаем сохранение движения рубля в диапазоне 65-66,5 руб./$1", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Цены на нефть поднимаются в понедельник, трейдеры оценивают новость о смене министра энергетики Саудовской Аравии. В выходные стало известно, что король Саудовской Аравии отправил в отставку министра энергетики страны Халида аль-Фалиха, назначив на этот пост одного из своих сыновей. Новым министром стал принц Абдель Азиз бен Салман аль Сауд, длительное время являвшийся членом делегации Саудовской Аравии в ОПЕК и имеющий достаточный опыт работы в нефтяной отрасли.

Нефтяной рынок поднимается в ходе торгов в понедельник на заявлениях нового министра энергетики Саудовской Аравии. Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подорожали на 0,62% - до $61,92 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличилась на 0,73% - до $56,93 за баррель.

Саудовская Аравия продолжит консультироваться с другими производителями нефти относительно решений по добыче, заявил в понедельник новый министр энергетики королевства принц Абдель Азиз бен Сальман аль Сауд. "Принц Абдель Азиз очень опытный, он несколько десятилетий проработал в министерстве энергетики, - отметил по этому поводу аналитик UBS Group Джованни Стауново. - Его заявления дают понять, что ждать существенных изменений в энергетической политике Саудовской Аравии не стоит".

Позитивное влияние на рынок оказали данные нефтесервисной компании Baker Hughes, указавшие на сокращение числа действующих нефтедобывающих установок в США на прошлой неделе на 4 единицы - до 738 штук.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов опустились в понедельник по сравнению с пятницей в связи с решением ЦБ РФ снизить размер ключевой ставки. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" упала на 8 базисных пунктов (б.п.) - до 6,99% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 4 б.п. - до 7,13% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 6 б.п. - до 7,23% годовых, ставка на срок 3 месяца снизилась на 6 б.п. - до 7,32% годовых, ставка на срок 6 месяцев отступила на 5 б.п. - до 7,43% годовых.