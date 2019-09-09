Цены на нефть продолжают двигаться в "боковике" - УК "Альфа-Капитал"

"Цены на нефть продолжают двигаться в "боковике". Новостной фон для нефти остается скорее нейтральным. Спрос и предложение выглядят более или менее сбалансированными: судя по данным по объемам добычи и потребления, серьезных рисков сильного увеличения предложения сейчас не видно. Даже число активных буровых установок в США продолжает сокращаться (по идее, это должно замедлить быстрый рост добычи нефти в этой стране). Потребности в новых действиях со стороны ОПЕК+ не было, но участники рынка понимают, что при необходимости необходимые меры могут быть предприняты очень быстро. Прогнозы спроса на нефть не указывают на сильный рост объемов потребления. Снижение, впрочем, возможно, особенно с учетом роста экономических рисков, но, как показывает опыт прошлых кризисов, только самые сильные из них приводят к тому, что объемы потребления снижаются", - отмечает в комментарии аналитик УК "Альфа-Капитал" Артем Копылов.