Ожидания движения пары USD/RUB в диапазон 64-65 вновь становятся актуальными - "Открытие Брокер"

"Укрепление рубля происходит параллельно укреплению сырьевых валют, которые реагируют на меры стимулирования в Китае. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4040 рублей. Однодневная ставка MosPrime упала до 6,99%, недельная - до 7,13%, а месячная - до 7,23%. Доходность отечественного рынка ОФЗ существенно выигрывает у облигационных рынков Европы и США при условии стабильного рубля. Волатильность отечественной валюты в текущем году существенно упала. Даже недавнее ослабление не смогло поднять пару USD/RUB к значениям конца прошлого года. Соответственно, при сохранении относительной стабильности рубля его высокая доходность становится одним из аргументов для принятия риска, тем более что стоимость обслуживания этого риска существенно снизилась в последнее время. Поэтому ожидания движения пары USD/RUB в диапазон 64-65 вновь становятся актуальными", - указывает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.