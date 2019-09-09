Нефть продолжает демонстрировать силу - БКС

"В понедельник утром рост нефти продолжился, но после нашего открытия котировки резко ушли вниз, восстановившись к текущему моменту. Сейчас Brent прибавляет 0,3% вблизи уровня $62. Росту нефтяных цен способствует сразу несколько факторов. В пятницу появилась информация о том, что, по сообщению источников британских СМИ, задержанный в начале июля за нарушение антисирийских санкций ЕС танкер все-таки отгрузил нефть в Сирии. В начале июля после задержания он был отпущен в обмен на обещание не делать этого. Кроме того, в субботу иранское информационное агентство сообщило о том, что береговая охрана Ирана задержала иностранное судно и арестовала 12 филиппинцев по делу о контрабанде топлива за рубеж. Также иранские власти заявили, что Тегеран полностью снимает любые ограничения научно-исследовательской деятельности в ядерной сфере в рамках сокращения иранских обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Поддержку рынку нефти оказали и пятничные данные Baker Hughes, в очередной раз продемонстрировавшие снижение количества буровых установок на нефтяных месторождениях США (-4 ед.) до минимальных с ноября 2017 г. уровней", - отмечает в комментарии эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.