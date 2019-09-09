Индекс Мосбиржи немного снижается из-за падения акций Полюса и Сургутнефтегаза - БКС

Индекс Мосбиржи немного снижается в понедельник из-за падения акций Полюса и Сургутнефтегаза, говорится в комментарии старшего аналитика "БКС Премьер" Сергея Суверова. Главным событием наступающей недели станет заседание Европейского Центрального Банка, на котором может быть объявлено о возобновлении выкупа бондов. Также важной новостью стала смена министра нефти Саудовской Аравии, новым главой ведомства стал принц Абдель Абиз бен Сальман Аль Сауд, длительное время входивший в делегацию Саудовской Аравии в ОПЕК и имеющий большой опыт работы в нефтяной отрасли. Также эксперт отметил, что исторически смена министра нефти Саудовской Аравии всегда сопровождалась сменой нефтяной политики.

"Между тем в России заканчивается сезон отчетностей за второй квартал 2019 года, - указывает Сергей Суверов. - Сегодня группа компаний "Мать и дитя", один из лидеров на рынке частных медицинских услуг в России, объявила об увеличении выручки на 10% и EBITDA на 15% за первое полугодие. Компания занимает уникальную нишу на российском финансовом рынке, будучи практически единственным представителем высокотехнологичной медицины на нем. В последнее время "Мать и дитя" диверсифицировала свою деятельность от тематики "женского здоровья" в сторону урологии, кардиологии и других направлений, а также планомерно осуществляет региональную экспансию, открывая новые клиники в регионах России".