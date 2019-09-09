За первую неделю сентября величина профицита ликвидности в банковском секторе возросла на 150 млрд руб. - ИК "Велес Капитал"

За первую неделю сентября величина профицита ликвидности в банковском секторе (положительное сальдо между средствами, размещенными банками в ЦБ, и задолженностью банков по инструментам рефинансирования ЦБ) возросла на 150 млрд руб., составив на утро сегодняшнего дня 3,5 трлн руб., сообщается в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. На прошедшей неделе банки завершали очередной период усреднения обязательных резервов в ЦБ, однако к моменту его завершения в системе сформировался избыток ликвидности сверх суммы, требуемой для усреднения. В результате средства были размещены на депозиты в ЦБ. В частности, на недельном аукционе в прошедший вторник банки были готовы разместить на депозитах в ЦБ рекордные 3 трлн руб. (последний раз подобный объем предложения со стороны банков-участников депозитного аукциона фиксировался лишь в феврале 2018 г.).

Несмотря на увеличение объема средств на депозитах у регулятора, остатки свободной ликвидности банков на корсчетах в ЦБ также выросли за последнюю неделю (+143 млрд руб.), составив 2,25 трлн руб. на сегодняшнее утро. По мнению эксперта ИК, приток ликвидности на корсчета обеспечил бюджетный канал, позволивший к тому же банкам сократить до минимального уровня задолженность по ежедневным операциям РЕПО с Федеральным казначейством.

"Комфортная ситуация с ликвидностью позволила ставкам МБК скорректироваться к концу прошлой недели, еще до решения ЦБ о снижении ключевой ставки. - комментирует Юрий Кравченко. - В частности, индикативная ставка MosPrime o/n сократилась за неделю сразу на 31 бп, составив в пятницу 7,07% годовых. Еще в четверг ставка MosPrime o/n оказалась ниже ключевой ставки ЦБ - впервые с 26 июля. Таким образом, снижение ключевой ставки ЦБ с сегодняшнего дня еще на 25 бп позволяет рассчитывать на дальнейшую коррекцию ставок МБК. Впрочем, не стоит забывать, что июльское смягчение процентной политики ЦБ ставки МБК так и не смогли отыграть соответствующим снижением из-за неравномерного распределения бюджетной ликвидности в банковской системе".

На текущей неделе в банковский сектор вернутся 600 млрд руб. от погашения Банком России выпуска КОБР-22. Параметры нового аукциона КОБР пока не были озвучены регулятором, однако Юрий Кравченко не исключает, что ЦБ абсорбирует меньший объем ликвидности через новое размещение. Так, с июля текущего года объем КОБР в обращении сокращается, возвращая ликвидность в банковскую систему (нетто-приток ликвидности за счет погашения старых выпусков за указанный период уже превысил 500 млрд руб.).