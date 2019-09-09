Глобальный оптимизм поддержал евро, но, возможно, ненадолго - БКС Глобал Маркетс

"Как и ранее, динамика евро на прошлой неделе была зеркальным отражением динамики доллара, т.е. колебаний спроса на риск на мировых рынках. В начале недели европейская валюта устойчиво торговалась ниже отметки $1,10, но с ростом оптимизма в середине недели возвратилась на уровни августа – в коридор $1,10-1,12. На закрытие торгов 6 сентября курс евро составил $1,1029 (30 августа курс составлял $1,0982). От заседания ЕЦБ 12 сентября ни мы, ни рынок сенсаций не ждем, хотя вероятность перезапуска программы выкупа облигаций уже в текущем году продолжает расти", - указывает в своем обзоре главный экономист БКС Глобал Маркетс Владимир Тихомиров.