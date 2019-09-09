.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ утром подрос вслед за миром, индекс МосБиржи буксует из-за укрепления рубля
.
ГЛАВНОЕ
В августе дефляция составила 0,2%
В августе потребительские цены снизились на 0,2%, совпав с прогнозами аналитиков. В годовом выражении инфляция замедлилась до 4,3% после 4,6% в июле, сообщил Росстат
 
Алкоголь разрешат покупать по мобильному приложению
Вице-премьер РФ Максим Акимов говоря о внедрении электронных паспортов в России, отметил, что цифровой эксперимент призван повысить безопасность граждан и выявить уровень попыток совершения мошенничества. "В паспорте будет два компонента: карта с...
 
Минфин предлагает "гарантированный пенсионный продукт" взамен ИПК
Минфин разработал новый законопроект о накопительной пенсионной системе взамен индивидуального пенсионного капитала (ИПК), новая система будет добровольной и иметь налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан, сообщили журналистам в...
 
На родительские пособия выделят втрое больше
Минтруд направил региональным властям правительственную телеграмму с предварительными расчетами распределения субвенции на ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, пишут "Известия", ознакомившиеся с предварительными...
 
09 сентября 2019 года 11:40

Рынок акций РФ утром подрос вслед за миром, индекс МосБиржи буксует из-за укрепления рубля

Москва. 9 сентября. Рынок акций РФ утром в понедельник подрос вслед за подорожавшей нефтью и на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры на новостях из США и Китая, индекс МосБиржи буксует из-за укрепления рубля, что подогревает долларовый индекс РТС.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2797,37 пункта (-0,01%), индекс РТС - 1344,04 пункта (+0,3%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 2,2%.

Доллар просел до 65,57 рубля (-0,16 рубля).

Подорожали акции "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,9%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,3%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,3%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+0,2%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,2%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,2%).

Просели бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,4%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%).

Индексы в США в пятницу показали смешанную динамику, но неделю завершили ростом. Главным событием для трейдеров 6 сентября стал отчет по рынку труда США за август, который оказался более слабым, чем ожидалось (число рабочих мест в экономике США увеличилось на 130 тыс. человек при прогнозах роста на 160 тыс. после повышения на 159 тыс. в июле).

Слабый рост занятости повышает шансы на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС), но, с другой стороны, - подчеркивает ухудшение ситуации в той сфере экономики, которая до недавнего времени оставалась устойчиво сильной, пишет MarketWatch.

Тем не менее, председатель ФРС Джером Пауэлл, выступивший в пятницу на конференции в Цюрихе, заявил, что статданные, опубликованные в пятницу, подтверждают, что рынок труда США находится в хорошей форме. Пауэлл отметил, что Федрезерв не ожидает рецессии в экономике США и считает наиболее вероятным сценарием для американской экономики "продолжение умеренного роста". Он вновь повторил слова о том, что ФРС "будет действовать должным образом для поддержки экономического подъема".

В понедельник в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,7%), "плюсуют" Европа (DAX, FTSE растут на 0,1-0,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,2%) на фоне известий об очередном снижении китайским центробанком нормативов резервных требований для банков (нормативы стали известны в пятницу уже после закрытия азиатских рынков).

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) принял решение снизить норму резервирования для всех банков на 0,5 процентного пункта (п.п.) с 16 сентября. При этом для ряда городских коммерческих банков она будет уменьшена на 1 процентный пункт (п.п.) в два этапа - с 15 октября и с 15 ноября (каждый раз на величину 0,5 п.п.).

Эти действия, как ожидают в НБК, помогут высвободить ликвидность на сумму 900 млрд юаней ($126 млрд). Центробанк рассчитывает, что смягчение нормы резервирования станет стимулом для наращивания банками объемов кредитования фининститутами частных компаний и малого бизнеса.

НБК уменьшает нормы резервирования в этом году в третий раз после аналогичных шагов в январе и мае, стремясь поддержать экономику в условиях торговой войны с США.

Нефть утром в понедельник дорожает, инвесторы оценивают новость о смене министра энергетики Саудовской Аравии; цена Brent находится на $1,15 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 6 сентября.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $61,91 за баррель (+0,6% и +1% в пятницу), октябрьская цена WTI - $56,93 за баррель (+0,7% и +0,4% в пятницу).

В выходные стало известно, что король Саудовской Аравии отправил в отставку министра энергетики страны Халида аль-Фалиха, назначив на этот пост одного из своих сыновей. Новым министром стал принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд, длительное время являвшийся членом делегации Саудовской Аравии в ОПЕК и имеющий достаточный опыт работы в нефтяной отрасли.

В среду, 11 сентября, стартует двухдневное заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, и министр нефти ОАЭ Сухейль аль-Мазруи сообщил агентству Bloomberg, что предложений об увеличении темпов сокращения добычи не поступало.

Среди факторов, также оказавших поддержку нефтяному рынку, - продолжающееся снижение числа действующих буровых установок в США. По данным Baker Hughes, число установок на прошлой неделе сократилось на 4 единицы - до 738 штук.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Альберт Короев, индекс РТС утром обновил месячные максимумы за счет укрепления рубля (индикатор поднимался к 1350 пунктам), внешние сигналы также подогревают котировки (Brent превысила $62 за баррель).

Рынки продолжают отыгрывать ряд позитивных новостей прошлой недели - начиная с сообщений о возобновлении торговых переговоров США и Китая и заканчивая решениями и заявлениями регуляторов поддерживать экономику. В Китае были снижены резервные требования к банкам, в США глава ФРС выразил готовность поддерживать экономику при том, что он не считает, что она близка к рецессии. ЦБ РФ снизил ставку и видит возможность дальнейшего ее сокращения, что позитивно для рынка акций.

Продолжили рост акции "Сургутнефтегаза", хотя инвесторы остаются в неопределенности относительно слухов о возможном использовании средств долларовой "кубышки". В понедельник вышли неплохие данные по экспорту Германии, позднее ожидается статистика по экономике Великобритании, заявления о ходе политической борьбы в связи с Brexit. В ОАЭ стартует Всемирный энергетический конгресс, в котором примут участие министры нефтяных стран, главы нефтекомпаний, представители МЭА.

По оценке аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, на фоне роста нефти нефтяные акции обещают быть фаворитами. Крупные инвесторы по-прежнему отыгрывают уменьшение страхов по поводу недостижения торгового соглашения между Китаем и США и ждут позитивных новостей с переговорного процесса. Нефть поддерживает пятничная статистика о снижении числа активных буровых установок в Штатах на 4 единицы. Сложившийся с начала года устойчивый тренд уменьшения добывающих мощностей не может не привести к сокращению уровня добычи.

Уже в ближайшие дни котировки Brent вполне могут достигнуть отметки $64 за баррель, а потом и уйти в район $67 за баррель, который является более справедливым. В связи с этим лучше рынка должна быть "нефтянка", прежде всего "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) и "Роснефть" (MOEX: ROSN), которая слабо участвовала в предыдущем подъеме рынка и бросилась догонять остальные "голубые фишки". С бумагами "Сургутнефтегаза" пока связываться очень рискованно: после взлета на 30% в начале прошлой недели не исключена дальнейшая коррекция в бумагах. Однако и новый "вынос" вверх вполне может быть на какой-то новости, считает Антонов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на рынках оценивают перспективы снижения процентных ставок на сентябрьском заседании ФРС, чего в своем выступлении, по сути, не исключил ее глава Джером Пауэлл. Кроме того, данные по рынку труда США за август оказались хуже прогнозов, подтверждая необходимость монетарного стимулирования. В Азии инвесторы рассчитывают на дальнейшее стимулирование экономики КНР после публикации данных о падении экспорта и импорта страны в августе на 1% и 5,6% соответственно. В пятницу НБК уже снизил требования по обязательным резервам, пытаясь поддержать национальную экономику.

Для индекса МосБиржи сопротивлением выступает 2820 пунктов, для индекса РТС - 1360 пунктов, причем дальнейшей целью для второго выступает район максимумов текущего года (1413 пунктов). Краткосрочный позитивный настрой на рынке РФ сохраняется и в ближайшие дни может получить подпитку от новых локальных максимумов на рынке нефти. Веских поводов для пессимизма на мировых фондовых площадках на данный момент также нет, считает Кожухова.

По оценке аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаила Поддубского, индекс МосБиржи имеет шансы вернуться к максимумам прошлой недели на фоне умеренного оптимизма глобальных рынков. НБК с сентября снизит ставку резервирования для банков, меры могут освободить около $125 млрд ликвидности. Мировые рынки акций продолжают плавное движение наверх, однако темпы роста в последние пару дней несколько замедлились. До исторических максимумов по индексу S&P 500 осталось всего около 1,5%.

На этой неделе основным ньюсмейкером может стать Европейский центральный банк (заседание регулятора состоится в четверг). Фьючерсы на ставку оценивают вероятность снижения депозитной ставки ЕЦБ в 100%, а сценарии снижения на 0,1 п.п. и 0,2 п.п. оценивают приблизительно как равновероятные. Не меньшее значение на этой неделе могут иметь и комментарии регулятора относительно запуска новой программы выкупа активов. В целом сентябрь на глобальных рынках, вероятно, будет отмечен новыми стимулами со стороны ведущих ЦБ, и ожидания этих событий пока способствуют локальному улучшению аппетита к риску.

Итоги пятничного заседания Банка России не принесли больших сюрпризов - ключевая ставка ожидаемо снижена на 25 базисных пунктов, дальнейшие решения по ставке во многом будут зависеть от динамики инфляции. Учитывая умеренный рост нефтяных котировок и локальный оптимизм на мировых рынках, можно ожидать возвращения индекса МосБиржи к максимумам прошлой недели - диапазон 2800-2820 пунктов, считает аналитик.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, в Саудовской Аравии сменился министр энергетики и природных ресурсов, новым обладателем портфеля стал принц Абдель Азиз бен Салман, который был одним из переговорщиков в рамках соглашения ОПЕК+ по ограничению добычи, поэтому на рынке рассчитывают на продолжение политики балансировки спроса и предложения. Еще одним поводом для роста котировок нефти стала пятничная статистика Baker Hughes.

В России неделя начинается со скромного повышения индексов и дальнейших попыток укрепления рубля. На фоне отрицательных доходностей Европы отечественный рынок ОФЗ может вновь стать одной из лучших идей в рамках стратегии carry trade, считает Кочетков.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции Мособлбанка (MOEX: MOBB) (+22,5%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (+8,7%), ПАО "Северо-Западное пароходство" (MOEX: SZPR) (+4,7%), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (+3%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+2,8% и +4,2% "префы"), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+2,1%).

Подешевели бумаги ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (MOEX: MISB) (-5,1%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-2,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 6,13 млрд рублей (из них 1,756 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции "Северстали").


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
09 сентября 2019 года 13:16
Перспективы гособлигаций развивающихся стран ухудшаются - Julius Baer
События прошедшей недели показали, что аргументы в пользу дополнительной поддержки финансовых рынков и экономики со стороны денежно-кредитной политики постепенно ослабевают, и доходности по гособлигациям могут быстро восстановиться, как только начнется нормализация этой политики, говорится в...    читать дальше
.
09 сентября 2019 года 12:46
Глобальный оптимизм поддержал евро, но, возможно, ненадолго - БКС Глобал Маркетс
"Как и ранее, динамика евро на прошлой неделе была зеркальным отражением динамики доллара, т.е. колебаний спроса на риск на мировых рынках. В начале недели европейская валюта устойчиво торговалась ниже отметки $1,10, но с ростом оптимизма в середине недели возвратилась на уровни августа – в...    читать дальше
.
09 сентября 2019 года 12:32
Citi прекратил анализ Мечела и отозвал оценку и рекомендацию для его ADR
Citi прекратил анализ ПАО "Мечел" (MOEX: MTLR), сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Барри Эрлиха и Нитиша Агарвала. Рекомендация и прогнозная стоимость для американских депозитарных расписок (ADR) "Мечела" от экспертов Citi были отозваны. "Мы не будем предоставлять обновления наших...    читать дальше
.
09 сентября 2019 года 12:14
Снижение ставки ЦБ РФ может стать последним в текущем году - БКС Глобал Маркетс
"Ослабление монетарной политики ЦБ оправдало ожидания, что объясняет отсутствие реакции на рынке. Мы полагаем, что снижение ставки в пятницу может стать последним в текущем году, даже несмотря на то что, как и ЦБ, ожидаем дальнейшего замедления инфляции", - говорится в обзоре БКС Глобал...    читать дальше
.
09 сентября 2019 года 11:55
Северсталь размещает пятилетний евробонд с начальным ориентиром доходности 3,5% - "Уралсиб"
Сегодня состоится размещение пятилетнего долларового евробонда Северстали (BBB-/Baa2/BBB), и уже был объявлен начальный ориентир доходности – 3,5%,сообщается в обзоре корпорации "Уралсиб". В настоящий момент у Северстали в обращении находятся два достаточно коротких выпуска CHMFRU’21 (YTM 2,6%) и...    читать дальше
.
09 сентября 2019 года 11:43
Главной поддержкой российской валюты может стать возможный приток иностранцев в ОФЗ - БКС
ара USD/RUB в пятницу возобновила снижение, вернувшись в широкий диапазон торможения 66-65,5. В понедельник утром рубль приблизился к его нижней границе, однако значительных драйверов для пробоя вниз пока нет, говорится в комментарии "БКС Брокер". Главной поддержкой российской валюты может стать...    читать дальше
.
09 сентября 2019 года 11:40
Рост акций РФ в течение недели сдержит осторожность инвесторов - Альфа-банк
"Российский рынок акций в понедельник будет расти, хотя рост будет сдерживать осторожность инвесторов, возлагающих свои надежды на глобальные стимулы, которые должны оказать поддержку крупнейшим экономикам мира. В этой связи все внимание инвесторов будет направлено на заседание ЕЦБ, которое...    читать дальше
.
09 сентября 2019 года 11:32
Цикл снижения ключевой ставки может оказаться более агрессивным - БКС
У ЦБ сохраняется потенциал для еще одного пересмотра по инфляции в октябре - вероятно, в октябрьском прогнозе ожидания монетарных властей по инфляции будут указывать на снижение темпов роста цен ниже уровней 4% уже в конце 2019 года, говорится в комментарии главного аналитика "БКС Премьер" Антона...    читать дальше
.
09 сентября 2019 года 11:15
В понедельник ожидаем увидеть рубль в диапазоне 65,50-65,75/USD - РФПИ
"По-прежнему насыщенная глобальная повестка позволяет ожидать сохранения повышенной волатильности, однако локальные факторы все также способствуют, с нашей точки зрения, умеренному укреплению рубля, особенно учитывая текущие уровни ЕМ валют, цен на нефть и индикаторов спроса на риск. В понедельник...    читать дальше
.
09 сентября 2019 года 11:10
Угроза замедления спроса продолжает нависать над рынком нефти - БКС
Несмотря на улучшение сентимента, угроза замедления спроса, в том числе из-за торговых войн, продолжает нависать над рынком нефти, говорится в комментарии эксперта "БКС Брокер" Игоря Галактионова. "Кроме того, мы постепенно выходим из периода высокого сезона по спросу на топливо в США, что может...    читать дальше
.
09 сентября 2019 года 10:51
Доходность 10-летних ОФЗ может снизиться до конца года до 6,75% годовых - Промсвязьбанк
"ОФЗ срочностью 5 – 15 лет в пятницу выросли в доходности на 1 -2 б.п. Продажи российских гособлигаций усилились ближе к концу дня при общем снижении аппетита на риск ЕМ. Решение Банка России снизить ключевую ставку на 25 б.п. (до 7,00% годовых) оказало слабое влияние на рынок, поскольку было...    читать дальше
.
09 сентября 2019 года 10:38
Скорее всего, в ближайшие дни USD/RUB будет торговаться вокруг 66-66,50, a EUR/RUB - около 72-72,50 - FxPro
"Российская валюта способна получить дополнительную поддержку для роста. Кроме того, сразу несколько факторов сейчас "играют на руку" рублевым парам. Это и ослабление доллара на мировой арене в свете торговых войн (даже несмотря на позитивные сообщения об октябрьских переговорах), и напряженная...    читать дальше
.
09 сентября 2019 года 10:35
Рубль растет к доллару и евро благодаря позитивным сигналам с внешних рынков и дорожающей нефти
Москва. 9 сентября. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль растет к бивалютной корзине благодаря позитивным сигналам с внешних рынков, в том числе валютных площадок emerging markets, и дорожающей нефти.    читать дальше
.
09 сентября 2019 года 10:25
Наиболее вероятна консолидация пары доллар/рубль в диапазоне 65,50-66 руб/долл. - Промсвязьбанк
"Торги в паре доллар/рубль сместились в диапазон 65,50-66 руб/долл., и при текущем новостном фоне ожидаем увидеть консолидацию в этом диапазоне. Итоги заседания ЦБ РФ мы оцениваем нейтрально для рубля. Ключевая ставка ожидаемо снижена на 25 пунктов, и дальнейшие решения по ставке во многом будут...    читать дальше
.
09 сентября 2019 года 10:10
Ожидаем сохранения повышательной инерции цен на рынке нефти в начале этой недели - Промсвязьбанк
"Нефть Brent, несмотря на волатильные пятничные торги, сумела удержаться в диапазоне 60-65 долл./барр. при поддержке заметного улучшения настроений на рынках, вызванного надеждами на возобновление переговорного процесса между США и КНР и снижением рисков "жесткого" Brexit, - говорится в...    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.