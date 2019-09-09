Рынок акций РФ утром подрос вслед за миром, индекс МосБиржи буксует из-за укрепления рубля

Москва. 9 сентября. Рынок акций РФ утром в понедельник подрос вслед за подорожавшей нефтью и на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры на новостях из США и Китая, индекс МосБиржи буксует из-за укрепления рубля, что подогревает долларовый индекс РТС.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2797,37 пункта (-0,01%), индекс РТС - 1344,04 пункта (+0,3%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 2,2%.

Доллар просел до 65,57 рубля (-0,16 рубля).

Подорожали акции "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,9%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,3%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,3%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+0,2%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,2%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,2%).

Просели бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,4%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%).

Индексы в США в пятницу показали смешанную динамику, но неделю завершили ростом. Главным событием для трейдеров 6 сентября стал отчет по рынку труда США за август, который оказался более слабым, чем ожидалось (число рабочих мест в экономике США увеличилось на 130 тыс. человек при прогнозах роста на 160 тыс. после повышения на 159 тыс. в июле).

Слабый рост занятости повышает шансы на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС), но, с другой стороны, - подчеркивает ухудшение ситуации в той сфере экономики, которая до недавнего времени оставалась устойчиво сильной, пишет MarketWatch.

Тем не менее, председатель ФРС Джером Пауэлл, выступивший в пятницу на конференции в Цюрихе, заявил, что статданные, опубликованные в пятницу, подтверждают, что рынок труда США находится в хорошей форме. Пауэлл отметил, что Федрезерв не ожидает рецессии в экономике США и считает наиболее вероятным сценарием для американской экономики "продолжение умеренного роста". Он вновь повторил слова о том, что ФРС "будет действовать должным образом для поддержки экономического подъема".

В понедельник в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,7%), "плюсуют" Европа (DAX, FTSE растут на 0,1-0,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,2%) на фоне известий об очередном снижении китайским центробанком нормативов резервных требований для банков (нормативы стали известны в пятницу уже после закрытия азиатских рынков).

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) принял решение снизить норму резервирования для всех банков на 0,5 процентного пункта (п.п.) с 16 сентября. При этом для ряда городских коммерческих банков она будет уменьшена на 1 процентный пункт (п.п.) в два этапа - с 15 октября и с 15 ноября (каждый раз на величину 0,5 п.п.).

Эти действия, как ожидают в НБК, помогут высвободить ликвидность на сумму 900 млрд юаней ($126 млрд). Центробанк рассчитывает, что смягчение нормы резервирования станет стимулом для наращивания банками объемов кредитования фининститутами частных компаний и малого бизнеса.

НБК уменьшает нормы резервирования в этом году в третий раз после аналогичных шагов в январе и мае, стремясь поддержать экономику в условиях торговой войны с США.

Нефть утром в понедельник дорожает, инвесторы оценивают новость о смене министра энергетики Саудовской Аравии; цена Brent находится на $1,15 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 6 сентября.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $61,91 за баррель (+0,6% и +1% в пятницу), октябрьская цена WTI - $56,93 за баррель (+0,7% и +0,4% в пятницу).

В выходные стало известно, что король Саудовской Аравии отправил в отставку министра энергетики страны Халида аль-Фалиха, назначив на этот пост одного из своих сыновей. Новым министром стал принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд, длительное время являвшийся членом делегации Саудовской Аравии в ОПЕК и имеющий достаточный опыт работы в нефтяной отрасли.

В среду, 11 сентября, стартует двухдневное заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, и министр нефти ОАЭ Сухейль аль-Мазруи сообщил агентству Bloomberg, что предложений об увеличении темпов сокращения добычи не поступало.

Среди факторов, также оказавших поддержку нефтяному рынку, - продолжающееся снижение числа действующих буровых установок в США. По данным Baker Hughes, число установок на прошлой неделе сократилось на 4 единицы - до 738 штук.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Альберт Короев, индекс РТС утром обновил месячные максимумы за счет укрепления рубля (индикатор поднимался к 1350 пунктам), внешние сигналы также подогревают котировки (Brent превысила $62 за баррель).

Рынки продолжают отыгрывать ряд позитивных новостей прошлой недели - начиная с сообщений о возобновлении торговых переговоров США и Китая и заканчивая решениями и заявлениями регуляторов поддерживать экономику. В Китае были снижены резервные требования к банкам, в США глава ФРС выразил готовность поддерживать экономику при том, что он не считает, что она близка к рецессии. ЦБ РФ снизил ставку и видит возможность дальнейшего ее сокращения, что позитивно для рынка акций.

Продолжили рост акции "Сургутнефтегаза", хотя инвесторы остаются в неопределенности относительно слухов о возможном использовании средств долларовой "кубышки". В понедельник вышли неплохие данные по экспорту Германии, позднее ожидается статистика по экономике Великобритании, заявления о ходе политической борьбы в связи с Brexit. В ОАЭ стартует Всемирный энергетический конгресс, в котором примут участие министры нефтяных стран, главы нефтекомпаний, представители МЭА.

По оценке аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, на фоне роста нефти нефтяные акции обещают быть фаворитами. Крупные инвесторы по-прежнему отыгрывают уменьшение страхов по поводу недостижения торгового соглашения между Китаем и США и ждут позитивных новостей с переговорного процесса. Нефть поддерживает пятничная статистика о снижении числа активных буровых установок в Штатах на 4 единицы. Сложившийся с начала года устойчивый тренд уменьшения добывающих мощностей не может не привести к сокращению уровня добычи.

Уже в ближайшие дни котировки Brent вполне могут достигнуть отметки $64 за баррель, а потом и уйти в район $67 за баррель, который является более справедливым. В связи с этим лучше рынка должна быть "нефтянка", прежде всего "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) и "Роснефть" (MOEX: ROSN), которая слабо участвовала в предыдущем подъеме рынка и бросилась догонять остальные "голубые фишки". С бумагами "Сургутнефтегаза" пока связываться очень рискованно: после взлета на 30% в начале прошлой недели не исключена дальнейшая коррекция в бумагах. Однако и новый "вынос" вверх вполне может быть на какой-то новости, считает Антонов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на рынках оценивают перспективы снижения процентных ставок на сентябрьском заседании ФРС, чего в своем выступлении, по сути, не исключил ее глава Джером Пауэлл. Кроме того, данные по рынку труда США за август оказались хуже прогнозов, подтверждая необходимость монетарного стимулирования. В Азии инвесторы рассчитывают на дальнейшее стимулирование экономики КНР после публикации данных о падении экспорта и импорта страны в августе на 1% и 5,6% соответственно. В пятницу НБК уже снизил требования по обязательным резервам, пытаясь поддержать национальную экономику.

Для индекса МосБиржи сопротивлением выступает 2820 пунктов, для индекса РТС - 1360 пунктов, причем дальнейшей целью для второго выступает район максимумов текущего года (1413 пунктов). Краткосрочный позитивный настрой на рынке РФ сохраняется и в ближайшие дни может получить подпитку от новых локальных максимумов на рынке нефти. Веских поводов для пессимизма на мировых фондовых площадках на данный момент также нет, считает Кожухова.

По оценке аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаила Поддубского, индекс МосБиржи имеет шансы вернуться к максимумам прошлой недели на фоне умеренного оптимизма глобальных рынков. НБК с сентября снизит ставку резервирования для банков, меры могут освободить около $125 млрд ликвидности. Мировые рынки акций продолжают плавное движение наверх, однако темпы роста в последние пару дней несколько замедлились. До исторических максимумов по индексу S&P 500 осталось всего около 1,5%.

На этой неделе основным ньюсмейкером может стать Европейский центральный банк (заседание регулятора состоится в четверг). Фьючерсы на ставку оценивают вероятность снижения депозитной ставки ЕЦБ в 100%, а сценарии снижения на 0,1 п.п. и 0,2 п.п. оценивают приблизительно как равновероятные. Не меньшее значение на этой неделе могут иметь и комментарии регулятора относительно запуска новой программы выкупа активов. В целом сентябрь на глобальных рынках, вероятно, будет отмечен новыми стимулами со стороны ведущих ЦБ, и ожидания этих событий пока способствуют локальному улучшению аппетита к риску.

Итоги пятничного заседания Банка России не принесли больших сюрпризов - ключевая ставка ожидаемо снижена на 25 базисных пунктов, дальнейшие решения по ставке во многом будут зависеть от динамики инфляции. Учитывая умеренный рост нефтяных котировок и локальный оптимизм на мировых рынках, можно ожидать возвращения индекса МосБиржи к максимумам прошлой недели - диапазон 2800-2820 пунктов, считает аналитик.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, в Саудовской Аравии сменился министр энергетики и природных ресурсов, новым обладателем портфеля стал принц Абдель Азиз бен Салман, который был одним из переговорщиков в рамках соглашения ОПЕК+ по ограничению добычи, поэтому на рынке рассчитывают на продолжение политики балансировки спроса и предложения. Еще одним поводом для роста котировок нефти стала пятничная статистика Baker Hughes.

В России неделя начинается со скромного повышения индексов и дальнейших попыток укрепления рубля. На фоне отрицательных доходностей Европы отечественный рынок ОФЗ может вновь стать одной из лучших идей в рамках стратегии carry trade, считает Кочетков.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции Мособлбанка (MOEX: MOBB) (+22,5%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (+8,7%), ПАО "Северо-Западное пароходство" (MOEX: SZPR) (+4,7%), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (+3%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+2,8% и +4,2% "префы"), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+2,1%).

Подешевели бумаги ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (MOEX: MISB) (-5,1%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-2,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 6,13 млрд рублей (из них 1,756 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции "Северстали").