Главной поддержкой российской валюты может стать возможный приток иностранцев в ОФЗ - БКС

Пара USD/RUB в пятницу возобновила снижение, вернувшись в широкий диапазон торможения 66-65,5. В понедельник утром рубль приблизился к его нижней границе, однако значительных драйверов для пробоя вниз пока нет, говорится в комментарии "БКС Брокер". Главной поддержкой российской валюты может стать возможный приток иностранцев в ОФЗ после смягчения риторики регулятора в пятницу.

Пробой 65,5 может привести к ускорению роста рубля, на текущих уровнях ситуация пограничная. RSI на дневном графике после длительных колебаний окончательно развернулся вниз, впервые с конца июля опустившись ниже уровня 50.

Индекс доллара демонстрирует нейтральную динамику, закрепившись над поддержкой 98,3. Умеренное снижение ключевых валют компенсируется ростом канадского доллара на фоне уверенной динамики нефти и локального оптимизма по торговым переговорам.

Индекс RGBI остается в районе исторических максимумов, рынок пока оценивает итоги пресс-конференции Центробанка и обновленный макропрогноз. В среднесрочной перспективе доходности ОФЗ могут возобновить снижение, что должно поддержать рубль, отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Сергей Гайворонский.