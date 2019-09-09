Рост акций РФ в течение недели сдержит осторожность инвесторов - Альфа-банк

"Российский рынок акций в понедельник будет расти, хотя рост будет сдерживать осторожность инвесторов, возлагающих свои надежды на глобальные стимулы, которые должны оказать поддержку крупнейшим экономикам мира. В этой связи все внимание инвесторов будет направлено на заседание ЕЦБ, которое состоится в четверг. Обмен военнопленными между Москвой и Киевом в минувшие выходные – очень позитивный шаг, который должен заложить прочный фундамент в отношениях между странами накануне саммита лидеров Германии, Франции, России и Украины чуть позже в этом месяце", - говорится в обзоре Альфа-банка.