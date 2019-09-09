Цикл снижения ключевой ставки может оказаться более агрессивным - БКС

У ЦБ сохраняется потенциал для еще одного пересмотра по инфляции в октябре - вероятно, в октябрьском прогнозе ожидания монетарных властей по инфляции будут указывать на снижение темпов роста цен ниже уровней 4% уже в конце 2019 года, говорится в комментарии главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича. Если события будут развиваться в таком ключе, то инфляция останется существенным драйвером для еще одного снижения ставки в октябре.

Также эксперт заметил, что в пятничном пресс-релизе ЦБ использовал именно формулировку "одного из ближайших заседаний" (25 октября), на котором, по заявлениям регулятора, может рассматриваться еще одно снижение уровня ключевой ставки. "Таким образом, по итогам сентябрьского заседания мы полагаем, что вероятность снижения ставки до уровня 6,75% уже в октябре также продемонстрировала рост", - отмечает Антон Покатович.

"Более того, если конъюнктура рыночных настроений в 3-4кв не будет характеризоваться ошеломительным ростом пессимизма, а мировые ЦБ, включая ФРС и ЕЦБ, будут активно смягчать свои политики, то мы видим некоторую вероятность снижения ключевой ставки ЦБ РФ до уровня 6,5%, - указывает эксперт "БКС Премьер". - Заметим, что снижение ставки до 6,5% в настоящий момент не является нашим базовым сценарием. Однако инфляционная конъюнктура ниже 4% и необходимость поддержки российской экономики могут "подтолкнуть" ЦБ именно к таким достаточно агрессивным маневрам по снижению ставки в этом году".

В результате, если ожидания участников рынка по ставке ЦБ будут двигаться по описанному выше вектору, то в перспективе осени мы можем увидеть еще один виток ралли на российском долговом рынке, которое способно оказать рублю временную поддержку, прогнозирует Антон Покатович. "В свою очередь, если рынок будет всерьез "закладываться" на 6,5% в конце 2019 года, то в 4кв мы можем увидеть формирование оттока средств нерезидентов из российских активов, что, вероятно, окажет дополнительное давление на курс рубля в конце года. На данный момент мы сохраняем наш прогноз по курсу рубля в 67,5 (плюс/минус 1 рубль) на конец года", - заключает главный аналитик "БКС Премьер".