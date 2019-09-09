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09 сентября 2019 года 11:32
Цикл снижения ключевой ставки может оказаться более агрессивным - БКС
У ЦБ сохраняется потенциал для еще одного пересмотра по инфляции в октябре - вероятно, в октябрьском прогнозе ожидания монетарных властей по инфляции будут указывать на снижение темпов роста цен ниже уровней 4% уже в конце 2019 года, говорится в комментарии главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича. Если события будут развиваться в таком ключе, то инфляция останется существенным драйвером для еще одного снижения ставки в октябре. Также эксперт заметил, что в пятничном пресс-релизе ЦБ использовал именно формулировку "одного из ближайших заседаний" (25 октября), на котором, по заявлениям регулятора, может рассматриваться еще одно снижение уровня ключевой ставки. "Таким образом, по итогам сентябрьского заседания мы полагаем, что вероятность снижения ставки до уровня 6,75% уже в октябре также продемонстрировала рост", - отмечает Антон Покатович. "Более того, если конъюнктура рыночных настроений в 3-4кв не будет характеризоваться ошеломительным ростом пессимизма, а мировые ЦБ, включая ФРС и ЕЦБ, будут активно смягчать свои политики, то мы видим некоторую вероятность снижения ключевой ставки ЦБ РФ до уровня 6,5%, - указывает эксперт "БКС Премьер". - Заметим, что снижение ставки до 6,5% в настоящий момент не является нашим базовым сценарием. Однако инфляционная конъюнктура ниже 4% и необходимость поддержки российской экономики могут "подтолкнуть" ЦБ именно к таким достаточно агрессивным маневрам по снижению ставки в этом году". В результате, если ожидания участников рынка по ставке ЦБ будут двигаться по описанному выше вектору, то в перспективе осени мы можем увидеть еще один виток ралли на российском долговом рынке, которое способно оказать рублю временную поддержку, прогнозирует Антон Покатович. "В свою очередь, если рынок будет всерьез "закладываться" на 6,5% в конце 2019 года, то в 4кв мы можем увидеть формирование оттока средств нерезидентов из российских активов, что, вероятно, окажет дополнительное давление на курс рубля в конце года. На данный момент мы сохраняем наш прогноз по курсу рубля в 67,5 (плюс/минус 1 рубль) на конец года", - заключает главный аналитик "БКС Премьер".
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09 сентября 2019 года 13:16
События прошедшей недели показали, что аргументы в пользу дополнительной поддержки финансовых рынков и экономики со стороны денежно-кредитной политики постепенно ослабевают, и доходности по гособлигациям могут быстро восстановиться, как только начнется нормализация этой политики, говорится в... читать дальше
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.09 сентября 2019 года 12:14
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.09 сентября 2019 года 11:55
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.09 сентября 2019 года 11:40
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.09 сентября 2019 года 11:15
"По-прежнему насыщенная глобальная повестка позволяет ожидать сохранения повышенной волатильности, однако локальные факторы все также способствуют, с нашей точки зрения, умеренному укреплению рубля, особенно учитывая текущие уровни ЕМ валют, цен на нефть и индикаторов спроса на риск. В понедельник... читать дальше
.09 сентября 2019 года 11:10
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.09 сентября 2019 года 10:51
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.09 сентября 2019 года 10:38
Скорее всего, в ближайшие дни USD/RUB будет торговаться вокруг 66-66,50, a EUR/RUB - около 72-72,50 - FxPro
"Российская валюта способна получить дополнительную поддержку для роста. Кроме того, сразу несколько факторов сейчас "играют на руку" рублевым парам. Это и ослабление доллара на мировой арене в свете торговых войн (даже несмотря на позитивные сообщения об октябрьских переговорах), и напряженная... читать дальше
.09 сентября 2019 года 10:35
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.09 сентября 2019 года 10:25
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.09 сентября 2019 года 10:10
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