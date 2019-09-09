Угроза замедления спроса продолжает нависать над рынком нефти - БКС

Несмотря на улучшение сентимента, угроза замедления спроса, в том числе из-за торговых войн, продолжает нависать над рынком нефти, говорится в комментарии эксперта "БКС Брокер" Игоря Галактионова. "Кроме того, мы постепенно выходим из периода высокого сезона по спросу на топливо в США, что может способствовать постепенному восстановлению запасов в условиях рекордных уровней американской добычи, - указывает аналитик. - Прогнозы по росту спроса в 2019 г. остаются достаточно консервативными - консенсус приближается к 1 млн б/с.".

В таких условиях рынок может внимательно следить за соблюдением сделки ОПЕК+, которая является одним из ключевых поддерживающих факторов для нефти в среднесрочной перспективе. На этих выходных стало известно, что министр энергетики Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих, который возглавлял Российско-Саудовскую межправительственную комиссию, был отправлен в отставку. На его место был назначен сын действующего правителя королевства Сальман ибн Абдель Азиз Аль Сауд. "Какие могут произойти изменения в политике одного из крупнейших нефтедобытчиков во взаимоотношениях с другими участниками ОПЕК+, пока не ясно, - полагает Игорь Галактионов. - Очередная встреча альянса ОПЕК+ в рамках Всемирного экономического конгресса состоится в четверг 12 сентября.

Сегодня с утра фьючерсы на Brent растут на 0,52% к уровням закрытия предыдущего дня".