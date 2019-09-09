Доходность 10-летних ОФЗ может снизиться до конца года до 6,75% годовых - Промсвязьбанк

"ОФЗ срочностью 5 – 15 лет в пятницу выросли в доходности на 1 -2 б.п. Продажи российских гособлигаций усилились ближе к концу дня при общем снижении аппетита на риск ЕМ. Решение Банка России снизить ключевую ставку на 25 б.п. (до 7,00% годовых) оказало слабое влияние на рынок, поскольку было ожидаемо инвесторами и уже заложено в цены. Важной частью комментария ЦБ РФ по итогам заседания мы считаем снижение прогноза по инфляции в конце года с 4,2–4,7% до 4,0–4,5%. А также сигнал рынку о возможности дальнейшего снижения ставки на одном из ближайших заседаний (25 октября или 13 декабря декабре), если ситуация будет развиваться в соответствии с базовым прогнозом Банка России. С учетом ожиданий по снижению ключевой ставки ЦБ РФ на одном из ближайших заседаний, доходность 10-летних ОФЗ может снизиться до конца года до 6,75% годовых", - сообщается в комментарии аналитика Промсвязьбанка Дмитрия Монастыршина.