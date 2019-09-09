Скорее всего, в ближайшие дни USD/RUB будет торговаться вокруг 66-66,50, a EUR/RUB - около 72-72,50 - FxPro

"Российская валюта способна получить дополнительную поддержку для роста. Кроме того, сразу несколько факторов сейчас "играют на руку" рублевым парам. Это и ослабление доллара на мировой арене в свете торговых войн (даже несмотря на позитивные сообщения об октябрьских переговорах), и напряженная стабильность курса нефти выше $60 за баррель. В целом, учитывая отрицательную доходность Европы и Штатов, российская валюта является достаточно привлекательной для инвесторов. Даже после снижения ставки на 0,25%, ее значение в 7% все равно остается выше уровня инфляции. Скорее всего, в ближайшие дни USD/RUB будет торговаться вокруг 66-66,50, a EUR/RUB - около 72-72,50", - отмечают в своем комментарии аналитики FxPro.