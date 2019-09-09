Целью роста рубля к доллару может стать отметка 65 - Алор Брокер

"Рубль с утра на неликвидном пока рынке Форекс растет к доллару примерно на 20 копеек. Скорее всего, российская валюта в паре с долларом сумеет пробить вниз отметку 65,5 - это верхняя граница "бокового" канала первой половины августа. После этого целью роста рубля станет район 65. Для более сильного роста рубля необходимо ослабление доллара на мировом рынке, который в паре с евро хотя и ушел над отметку 1,10, но пока не проявляет намерений к дальнейшему ослаблению", - отмечает в комментарии аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.