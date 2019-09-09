Наиболее вероятна консолидация пары доллар/рубль в диапазоне 65,50-66 руб/долл. - Промсвязьбанк

"Торги в паре доллар/рубль сместились в диапазон 65,50-66 руб/долл., и при текущем новостном фоне ожидаем увидеть консолидацию в этом диапазоне. Итоги заседания ЦБ РФ мы оцениваем нейтрально для рубля. Ключевая ставка ожидаемо снижена на 25 пунктов, и дальнейшие решения по ставке во многом будут зависеть от динамики инфляции. В целом явных внутренних драйверов для рубля на данный момент не видим", - отмечается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Михаила Поддубского.