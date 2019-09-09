Ожидаем сохранения повышательной инерции цен на рынке нефти в начале этой недели - Промсвязьбанк

"Нефть Brent, несмотря на волатильные пятничные торги, сумела удержаться в диапазоне 60-65 долл./барр. при поддержке заметного улучшения настроений на рынках, вызванного надеждами на возобновление переговорного процесса между США и КНР и снижением рисков "жесткого" Brexit, - говорится в комментарии эксперта Промсвязьбанка Евгения Локтюхова. - Сегодня утром способствуют развитию роста как заявления США о намерении вводить санкции против всех покупателей иранской нефти и новости из ОПЕК (назначен новый министр нефти в Саудовской Аравии, - им стал сын короля принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд; представители ОАЭ заявили о стремлении ОПЕК+ обеспечить баланс на рынке нефти), так и данные торгового баланса КНР за август. Согласно последним, импорт нефти в Китай по-прежнему демонстрирует хорошую динамику (+9,9% г/г; с начала года ввоз растет на 9,6% г/г, против 9,5% - в июле). Сложившаяся благоприятная конъюнктура позволяет ожидать сохранения повышательной инерции цен на рынке нефти в начале этой недели, с тяготением к верхней границе указанного диапазона".