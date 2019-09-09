Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник могут слегка подрасти

Москва. 9 сентября. Цены рублевых корпоративных облигаций в понедельник могут слегка подрасти на фоне позитивных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, а также пятничного решения Банка России снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов (до 7% годовых), полагают аналитики.

Американские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов в пятницу, но завершили неделю уверенным ростом. Главным событием для трейдеров 6 сентября стал отчет по рынку труда США за август, который оказался более слабым, чем ожидалось. Число рабочих мест в экономике США в прошлом месяце увеличилось на 130 тыс. человек после повышения на 159 тыс. в июле, свидетельствуют данные министерства труда страны. Аналитики в среднем ожидали повышения на 160 тыс. Безработица в США в августе не изменилась по сравнению с июлем и составила 3,7%, совпав со средним прогнозом рынка. С одной стороны, более слабый, чем ожидалось, рост занятости повышает шансы на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС), с другой стороны - подчеркивает ухудшение ситуации в той сфере экономики, которая до недавнего времени оставалась устойчиво сильной.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в понедельник, трейдеры отыгрывают информацию об очередном снижении китайским центробанком нормативов резервных требований для банков, обнародованную уже после закрытия азиатских рынков в пятницу. Японский фондовый индекс Nikkei 225 вырос на 0,57%, гонконгский Hang Seng поднялся менее чем на 0,1%, Shanghai Composite - на 0,7%, южнокорейский KOSPI - на 0,6%, австралийский S&P/ASX 200 - менее чем на 0,1%.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) принял решение снизить норму резервирования для всех банков на 0,5 процентного пункта (п.п.) с 16 сентября. При этом для ряда городских коммерческих банков она будет уменьшена на 1 процентный пункт (п.п.) в два этапа - с 15 октября и с 15 ноября (каждый раз на величину 0,5 п.п.). Эти действия, как ожидают в НБК, помогут высвободить ликвидность на сумму 900 млрд юаней ($126 млрд). Центробанк рассчитывает, что смягчение нормы резервирования станет стимулом для наращивания банками объемов кредитования фининститутами частных компаний и малого бизнеса. НБК уменьшает нормы резервирования в этом году в третий раз, стремясь поддержать экономику в условиях торговой войны с США.

В свою очередь цены на нефть поднимаются в понедельник, трейдеры оценивают новость о смене министра энергетики Саудовской Аравии. В выходные стало известно, что король Саудовской Аравии отправил в отставку министра энергетики страны Халида аль-Фалиха, назначив на этот пост одного из своих сыновей. Новым министром стал принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд, длительное время являвшийся членом делегации Саудовской Аравии в ОПЕК и имеющий достаточный опыт работы в нефтяной отрасли. В эту среду стартует двухдневное заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Среди факторов, также оказавших поддержку нефтяному рынку, - продолжающееся снижение числа действующих буровых установок в США. По данным Baker Hughes, число установок на прошлой неделе сократилось на 4 единицы - до 738 штук.

На этом фоне стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК составляет $62,21 за баррель, что на 1,09% выше уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу цена этих контрактов составила $61,54 за баррель, поднявшись на 0,97%. Фьючерс на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал на 1,2% - до $57,20 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт вырос в цене на 0,39%, до $56,52 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу упала в 1,8 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 12,325 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,462 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций продемонстрировали умеренный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 6 сентября вырос на 0,19% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,79 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,21%, поднявшись до 628,85 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ГТЛК-001Р-13" (+1,26%), "МТС-001P-07" (+0,8%) и "Роснефть-04" (+0,8%), а в лидерах снижения - облигации "Газпром БО-23" (-0,27%), "Совкомбанк БО-05" (-0,21%) и "Газпром БО-22" (-0,09%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 92,84% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-60m-001Р-123R номинальным объемом 3 млрд рублей на сумму 2 млрд 785,260 млн рублей и 29,47% выпуска ИОС-SX5E-T_W-12m-001Р-128R номинальным объемом 2,5 млрд рублей на 736,659 млн рублей. Срок обращения выпуска ИОС-BSK_FIX_MEM-60m-001Р-123R - 5 лет, выпуска ИОС-SX5E-T_W-12m-001Р-128R - 1 год. По выпускам предусмотрен один купон, ставка купона установлена на уровне 0,01% годовых. Кроме того, предусмотрена выплата дополнительного купонного дохода. Облигации размещались в рамках программы биржевых облигаций объемом 700 млрд рублей.

ПАО "РусАл Братск" установило ставку 1-го купона облигаций серии БО-001Р-03 объемом 15 млрд рублей в размере 8,25% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне 8,42% годовых. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Сбор заявок на выпуск прошел 5 сентября. Объем размещения в ходе премаркетинга озвучивался как "не менее" 10 млрд рублей, но по итогам сбора заявок составил 15 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 12 сентября.

ПАО "Пермская научно-производственная приборостроительная компания" (ПНППК) установило ставку 1-го купона 10-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 250 млн рублей на уровне 11% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне 11,46% годовых. Ставка 2-20-го купонов приравнена к ставке 1-го купона, купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 6 сентября. Техническое размещение выпуска запланировано на 10 сентября. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) 15 августа зарегистрировала программу облигаций компании серии 001Р объемом до 1,5 млрд рублей. В рамках 10-летней программы облигации также могут быть размещены на срок до 10 лет. Ранее компания не выходила на долговой рынок.

ПАО "Силовые машины" приняло решение досрочно погасить облигации серий БО-03 и БО-04 общим объемом 10 млрд рублей. Погашение состоится 23 сентября, в дату окончания 6-го купонного периода. Оба 10-летних выпуска объемом по 5 млрд рублей каждый были размещены в сентябре 2016 года. Ставка 1-6-го купонов облигаций обеих серий составляет 9,95% годовых. В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска биржевых бондов компании на 20 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 10 млрд рублей.

Владельцы облигаций АО "Открытие холдинг" серий БО-02 и БО-06 на общем собрании 5 сентября согласились на условия реструктуризации. В частности, держатели бондов согласились на заключение от имени владельцев облигаций соглашения о прекращении обязательств по приобретению облигаций и сопутствующих обязательств новацией, утвердили условия указанного соглашения, отказались от права требовать досрочного погашения бумаг, а также согласились внести изменения в решение о выпуске. "Открытие холдинг" проводит серию встреч с облигационерами. Помимо прошедшего собрания, компания 10 сентября планирует провести собрания владельцев облигаций 5-6-й серий. На собрании 3 сентября владельцы облигаций уже согласились на условия реструктуризации выпуска БО-04. Ранее, 16 августа, эмитент провел общее собрание акционеров, на котором было принято решение о внесении изменений в решения о выпусках облигаций серий БО-02, БО-04, БО-06, а также 5-6-й серий.

Индивидуальный предприниматель Альберт Ерицян подал второй судебный иск, цель которого - заблокировать реструктуризацию облигаций ООО "Финанс-Авиа", дочерней структуры "ЮТэйр" (MOEX: UTAR). Иск зарегистрирован Арбитражным судом Москвы 5 сентября. Ответчиками выступают ООО "Финанс-Авиа" и ООО "Корпоративный менеджмент РУС". В качестве третьих лиц привлечены ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр", Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и "Национальный расчетный депозитарий" (НРД). Согласно сообщению на ленте раскрытия, Ерицян требует признать недействительным решение о реструктуризации облигаций "Финанс-Авиа", принятое на общем собрании их владельцев 15 июля. На этом собрании владельцы бондов договорились о реструктуризации выпусков серий 01 и 02 номинальной стоимостью 4,1 млрд рублей и 9,2 млрд рублей соответственно. Это позволило отсрочить большую часть выплат на 35 лет: изначально погашаться облигации должны были в 2022 и 2027 годах, но по новым условиям основные выплаты перенесены на 31 июля 2054 года. Не согласный с этими решениями Ерицян 23 июля подал в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа иск к "Финанс-Авиа". Судья Игорь Неугодников, заменявший находившуюся в отпуске судью по этому делу Светлану Гавриш, 30 июля принял иск Ерицяна к рассмотрению, а также удовлетворил его заявление о наложении обеспечительных мер. Он запретил исполнять решения, принятые владельцами облигаций "Финанс-Авиа" на собрании 15 июля.