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09 сентября 2019 года 09:43

Brent подорожала до $62,14 за баррель

Американские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов в пятницу. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в понедельник. Цены на нефть поднимаются в понедельник.

Американские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов в пятницу, но завершили неделю уверенным ростом.

Главным событием для трейдеров 6 сентября стал отчет по рынку труда США за август, который оказался более слабым, чем ожидалось.

Число рабочих мест в экономике США в прошлом месяце увеличилось на 130 тыс. человек после повышения на 159 тыс. в июле, свидетельствуют данные министерства труда страны. Аналитики в среднем ожидали повышения на 160 тыс.

Безработица в США в августе не изменилась по сравнению с июлем и составила 3,7%, совпав со средним прогнозом рынка.

С одной стороны, более слабый, чем ожидалось, рост занятости повышает шансы на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС), с другой стороны - подчеркивает ухудшение ситуации в той сфере экономики, которая до недавнего времени оставалась устойчиво сильной, пишет MarketWatch.

"Более слабое, чем ожидалось, повышение числа рабочих мест разочаровало инвесторов, однако не стоит слишком остро реагировать на эти данные, поскольку в целом отчет Минтруда был достаточно позитивным - средняя почасовая оплата труда выросла, доля участия населения в рабочей силе - также увеличилась", - отмечает главный инвестиционный стратег State Street Global Advisors Майкл Арон.

Средняя почасовая оплата труда в США в прошлом месяце увеличилась на 0,4% относительно июля и на 3,2% в годовом выражении. Доля участия населения страны в рабочей силе в августе выросла до 63,2% с 63%.

"Что позитивно в этом отчете, это то, что он увеличивает шансы на снижение базовой ставки Федрезервом в следующем месяце, - цитирует Арона MarketWatch. - Кроме того, президент США Дональд Трамп, возможно, воздержится от эскалации конфликта с Китаем в условиях, когда рынок труда ослабляется".

Председатель ФРС Джером Пауэлл, выступавший в пятницу на конференции в Цюрихе, заявил, что статданные, опубликованные в пятницу, подтверждают, что рынок труда США находится в хорошей форме.

Пауэлл отметил, что Федрезерв не ожидает рецессии в экономике США и считает наиболее вероятным сценарием для американской экономики "продолжение умеренного роста".

Он вновь повторил слова о том, что ФРС "будет действовать должным образом для поддержки экономического подъема".

Акции сервиса для проведения видеоконференций Zoom Video Communications Inc. подешевели на 7,9% по итогам торгов в пятницу, несмотря на более сильную, чем ожидалось, отчетность компании за минувший квартал. Акции Zoom Video подорожали более чем на 250% с апрельского IPO компании.

Стоимость бумаг стартапа DocuSign, разрабатывающего технологии электронной подписи и управления цифровыми транзакциями, взлетела на 22%. Отчетность компании за минувший квартал, а также ее прогнозы на текущий квартал превзошли ожидания рынка.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в пятницу вырос на 69,31 пункта (0,26%) и составил 26797,46 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 2,71 пункта (0,09%) - до 2978,71 пункта.

Nasdaq Composite опустился на 13,75 пунктов (0,17%) - до 8103,07 пункта.

За минувшую неделю Dow Jones прибавил 1,5%, S&P 500 и Nasdaq - по 1,8%, свидетельствуют данные FactSet.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в понедельник, трейдеры отыгрывают информацию об очередном снижении китайским центробанком нормативов резервных требований для банков, обнародованную уже после закрытия азиатских рынков в пятницу.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 прибавляет в ходе торгов 0,6%, гонконгский Hang Seng поднялся менее чем на 0,1%, Shanghai Composite - на 0,7%, южнокорейский KOSPI - на 0,6%, австралийский S&P/ASX 200 - менее чем на 0,1%.

Как сообщалось, Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) принял решение снизить норму резервирования для всех банков на 0,5 процентного пункта (п.п.) с 16 сентября. При этом для ряда городских коммерческих банков она будет уменьшена на 1 процентный пункт (п.п.) в два этапа - с 15 октября и с 15 ноября (каждый раз на величину 0,5 п.п.).

Эти действия, как ожидают в НБК, помогут высвободить ликвидность на сумму 900 млрд юаней ($126 млрд). Центробанк рассчитывает, что смягчение нормы резервирования станет стимулом для наращивания банками объемов кредитования фининститутами частных компаний и малого бизнеса.

НБК уменьшает нормы резервирования в этом году в третий раз после аналогичных шагов в январе и мае, стремясь поддержать экономику в условиях торговой войны с США.

Согласно статданным, обнародованным в минувшие выходные, объем китайского экспорта снизился в августе при сокращении поставок в США.

Экспорт в долларовом выражении уменьшился на 1% по сравнению с августом прошлого года - до $214,8 млрд, свидетельствуют данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР. Импорт сократился на 5,6%, до $179,97 млрд.

Профицит баланса КНР в торговле со Штатами в августе сократился до $26,95 млрд с $27,97 млрд в июле. Объем китайского экспорта в США упал на 16%, импорт из США сократился на 22,4%.

"Статданные из Китая были довольно разочаровывающими после пятничного объявления о новых шагах в плане денежно-кредитной политики", - цитирует MarketWatch аналитика IG в Сингапуре Цзини Пань.

Тем временем, Япония пересмотрела оценку роста ВВП во втором квартале текущего года до 1,3% в годовом выражении с предварительно объявленных 1,8%. Статданные указали на более слабые, чем ожидалось, темпы роста частного потребления при более сильных, чем ожидалось, темпах увеличения госрасходов в минувшем квартале.

Среди японских компаний, акции которых дорожают в понедельник, NTT Docomo (+2,1%), SoftBank Group (+0,9%) и FamilyMart (+2,6%).

В Гонконге растут котировки бумаг PetroChina (+3,8%) и Sunny Optical (+1,4%), в то же время акции девелопера New World теряют в цене 0,8%.

Стоимость акций южнокорейской Samsung Electronics подскочила на 1,3%, австралийской энергокомпании Beach Energy - снизилась на 1,2%.

Цены на нефть поднимаются в понедельник, трейдеры оценивают новость о смене министра энергетики Саудовской Аравии.

В выходные стало известно, что король Саудовской Аравии отправил в отставку министра энергетики страны Халида аль-Фалиха, назначив на этот пост одного из своих сыновей. Новым министром стал принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд, длительное время являвшийся членом делегации Саудовской Аравии в ОПЕК и имеющий достаточный опыт работы в нефтяной отрасли.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК составляет $62,14 за баррель, что на $0,6 (0,97%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу цена этих контрактов составила $61,54 за баррель, поднявшись на $0,59 (0,97%).

Фьючерс на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,65 (1,15%) - до $57,17 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт вырос в цене на $0,22 (0,39%), до $56,52 за баррель.

"Есть ощущение, что отправленный в отставку Халид аль-Фалих не смог добиться необходимой динамики цен с 2016 года, - отмечает аналитик Oanda Corp. Джеффри Хэлли. - Ожидания, что новый министр будет принимать меры для более быстрого сокращения предложения нефти на рынке, может поддержать цены на нефть".

В эту среду стартует двухдневное заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, и министр нефти ОАЭ Сухейль аль-Мазруи сообщил агентству Bloomberg, что предложений об увеличении темпов сокращения добычи не поступало.

Среди факторов, также оказавших поддержку нефтяному рынку - продолжающееся снижение числа действующих буровых установок в США. По данным Baker Hughes, число установок на прошлой неделе сократилось на 4 единицы - до 738 штук.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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