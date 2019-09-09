Утренние прогнозы: "зеленая зона"

В понедельник аналитики прогнозируют позитивный старт фондовых торгов в России.

Промсвязьбанк (Михаил Поддубский): "Учитывая умеренный рост нефтяных котировок и локальный оптимизм на мировых рынках, в базовом сценарии ожидаем возвращения индекса МосБиржи к максимумам прошлой недели - диапазон 2800-2820 пунктов".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "С утра в понедельник все говорит о том, что рост возобновится: в "зеленой" зоне торгуются азиатские рынки, немного прибавляют американские фьючерсы, нефть пытается закрепиться над отметкой 62 доллара за баррель. Крупные инвесторы по-прежнему отыгрывают уменьшение страхов по поводу недостижения торгового соглашения между Китаем и США и ждут позитивных новостей с переговорного процесса".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным повышением около 0,2-0,4%, в районе 2805-2810 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2790, 2780 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2820, 2830 пунктов. В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет явное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации около уровня открытия в ожидании новых сигналов для направленного движения".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "В России неделя начнётся со скромного повышения индексов и дальнейших попыток укрепления рубля".