Уже в ближайшие дни котировки нефти вполне могут достигнуть отметки 64 доллара за баррель - Алор Брокер

"Нефть поддерживает пятничная статистика о снижении числа активных буровых установок в Штатах на 4 штуки. Неделей ранее их число сократилось на 12, а еще раньше - на 16 штук. Сложившийся с начала года устойчивый тренд уменьшения добывающих мощностей не может не привести к уменьшению уровня добычи. Уже в ближайшие дни котировки нефти вполне могут достигнуть отметки 64 доллара за баррель, а потом и уйти в район 67 долларов, который мы считаем более справедливым, нежели нынешние цены", - указывает в комментарии аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.