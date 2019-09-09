Рост рынка акций возобновится - Алор Брокер

"В пятницу российский рынок акций снизился на 0,3%. После 8 сессий непрерывного роста небольшая коррекция была просто необходима, трейдеры воспользовались невнятной динамикой зарубежных площадок и "фактором пятницы". С утра в понедельник все говорит о том, что рост возобновится: в "зеленой" зоне торгуются азиатские рынки, немного прибавляют американские фьючерсы, нефть пытается закрепиться над отметкой 62 доллара за баррель. Крупные инвесторы по-прежнему отыгрывают уменьшение страхов по поводу недостижения торгового соглашения между Китаем и США и ждут позитивных новостей с переговорного процесса", - указывает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.