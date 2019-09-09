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Главная / Мнения аналитиков / "Ренессанс Капитал" начал анализ ТМК с рекомендацией "покупать" для ее GDR
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09 сентября 2019 года 09:00
"Ренессанс Капитал" начал анализ ТМК с рекомендацией "покупать" для ее GDR
Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" начала анализ "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (ТМК), сообщается в обзоре аналитиков ИК Сергея Бейдена и Михаила Арбузова. Прогнозная стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) компании, рассчитанная аналитиками, составляет $5,3 за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "покупать". По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR ТМК, основанный на оценках аналитиков 6 инвестиционных банков, составляет $5,53 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $3,33 за штуку.
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Компании упоминаемые в новости: Трубная МетКомп
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