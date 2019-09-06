Рубль повышается к доллару и евро на фоне позитивной динамики мировых рынков

Москва. 6 сентября. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики мировых рынков в ожидании смягчения политики ФРС США.

Курс доллара США составил 65,77 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 44,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 72,62 руб./EUR1, подешевев на также на 44,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на те же 44,5 копейки - до 68,85 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль повышается к доллару и евро на вечерних торгах. Основным событием сегодняшнего дня для внутреннего валютного рынка стало решение ЦБ РФ снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 7,0%. Первая реакция рубля на действия регулятора носила нейтральный характер, так как большинство аналитиков ожидали снижения ключевой ставки ЦБ РФ именно на эту величину. Однако затем рубль заметно ускорил темпы роста к доллару и евро в связи с активизацией применения участниками рынка стратегии carry trade перед ожидаемым смягчением политики ФРС США и ЕЦБ.

Сегодняшнее снижение ключевой ставки стало третьим снижением за нынешний цикл смягчения денежно-кредитной политики. Первое снижение ЦБ предпринял в июне, следующее - в июле. Комментируя свое нынешнее решение, регулятор указал на продолжение замедления инфляции и более низкие в сравнении с ожиданиями темпы роста экономики, а также отметил, что не исключает продолжения снижения ставки.

Кроме того, трейдеры оценивают данные по рынку труда США, оказавшиеся хуже прогнозов. Число рабочих мест в экономике США в августе увеличилось на 130 тыс. человек после повышения на 159 тыс. в июле, свидетельствуют данные министерства труда страны. Аналитики в среднем ожидали повышения на 160 тыс. Безработица в США в августе не изменилась по сравнению с июлем и составила 3,7%, совпав со средним прогнозом рынка.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник отдела валютных операций Совкомбанка Роман Фролов, главными событиями пятницы стали заседание Банка России, а также данные по американскому рынку труда от Минтруда США. "Замедление инфляции позволило ЦБ РФ снизить ключевую ставку, при этом регулятор обратил внимание на риски замедления мировой экономики из-за торгового противоречия между США и Китаем. Рубль незначительно укрепился после решения ЦБ. Вторым важным событием сегодняшнего дня стали данные по американскому рынку труда, оказавшиеся хуже прогнозов. Это усилило продажи доллара. Отметим также, что более заметному росту рубля сегодня мешало падение цен на нефть", - отметил Фролов.

"Рубль к вечеру продолжает активно укрепляться после решения Центробанка понизить ключевую ставку. Решение ожидаемое и неоднократно анонсировалось регулятором, но возможность того, что ставка будет снижена еще раз до конца года, заметно вдохновила участников торгов. Неделя на валютном рынке была слишком подвижной. Доллар закрывает день возле 65,8 руб./$1, в начале следующей недели он может просесть и к 65,5 руб./$1, но это не должно никого напугать. Все в рамках ожиданий. Евро падает энергичнее, чем прогнозировалось, но это из-за сильных позиций рубля. Следующей "медвежьей" целью станет рубеж 72,5 руб./EUR1", - подчеркнула старший аналитик "Информационно-аналитического центра "Альпари" Анна Бодрова.

Цены на нефть опускаются в пятницу, но, вероятно, завершат неделю в небольшом плюсе. Более слабые, чем ожидалось, данные по американскому рынку труда способствовали росту опасений, что торговая война с Китаем наносит ущерб экономике США и, соответственно, приведет к ослаблению спроса на нефть и нефтепродукты, пишет MarketWatch.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в пятницу снизилась на 0,1% - $60,62 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,98% - до $55,75 за баррель. С начала этой недели Brent подорожала на 0,6%, WTI - на 0,5%.

Кроме того, трейдеры с настороженностью отнеслись к сообщениям о том, что власти Китая планируют довести долю электромобилей в совокупных продажах до 60% к 2035 году, что также может негативно сказаться на спросе на нефть.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 5,47 копейки, до 65,9981 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,22 копейки, до 72,8883 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" уменьшился в пятницу на 12,21 копейки по отношению к четвергу и составил 65,8856 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 15,97 копейки и составил 65,8684 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 4,188 млн, из которых $745,192 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 258,996 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 12,4 копейки по отношению к четвергу, до 72,7521 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 25,99 копейки и составил 72,6776 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR623,395 млн, из которых EUR196,637 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR426,758 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов опустились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем на фоне решения ЦБ РФ снизить размер ключевой ставки. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" упала на 16 базисных пунктов (б.п.) - до 7,07% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 12 б.п. - до 7,17% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 4 б.п. - до 7,29% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев снизились на 5 б.п. - до 7,38% и 7,48% годовых соответственно.