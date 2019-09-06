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06 сентября 2019 года 19:34

Рынок акций РФ в пятницу просел ниже 2800п по индексу МосБиржи на фоне укрепления рубля, неделя закрылась ростом

Москва. 6 сентября. Рынок акций РФ пятницу просел в рамках коррекции из-за фиксации прибыли игроками после предыдущего роста, индекс МосБиржи просел ниже 2800 пунктов, а РТС подрос до 1340 пунктов за счет укрепления рубля после решения ЦБ РФ снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2797,55 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1340,52 пункта (+0,2%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась смешанной в пределах 1,8%.

Доллар просел до 65,75 рубля (-0,47 рубля).

ЦБ РФ в пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку на 0,25 п.п. - до 7,0% годовых, при этом регулятор понизил прогнозы по инфляции в РФ на 2019 год до 4,0-4,5% (с 4,2-4,7%), по росту ВВП - до 0,8-1,3% (с 1,0-1,5%, на 2020 год прогноз снижен до 1,5%-2,0% с 1,8-2,3%) и по оттоку капитала из РФ до $40 млрд (с $50 млрд). Также Банк России дал рынку новый сигнал: при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом ЦБ будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний.

Подешевели акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,2%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,9%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (-0,6% и -1,8% "префы").

Выросли бумаги "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,3% и +1,7% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,8%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+0,7%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,5%).

Индексы в США накануне выросли на сообщениях о возобновлении торговых переговоров США с Китаем и сильных статданных по американской экономике.

В четверг министерство торговли КНР объявило, что представители двух стран договорились встретиться в Вашингтоне в начале октября. Такая договоренность была достигнута в ходе телефонного разговора заместителя председателя Госсовета КНР Лю Хэ, отвечающего за переговоры со Штатами, с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивеном Мнучином.

Производительность труда в Штатах во втором квартале увеличилась на 2,3%, стоимость рабочей силы выросла на 2,6%. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 2,2%, второго - на 2,5%. Из отчета отраслевой организации ADP Employer стало известно, что число рабочих мест в США в августе подскочило на 195 тыс., тогда как аналитики ожидали в среднем роста на 148 тыс.

В Азии в пятницу индексы после локальной коррекции вернулись к росту (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, китайский Shanghai Composite завершил торги подъемом на 0,5%), подросла к вечеру Европа (FTSE, DAX, CAC40 прибавляют 0,2-0,5%) и умеренно "плюсует" Америка (индекс S&P 500 прибавляет 0,1%).

Вышедшая в пятницу официальная статистика по рынку труда США оказалась слабее ожиданий: число рабочих мест в августе выросло на 130 тыс. при прогнозах роста на 160 тыс. после повышения на 159 тыс. в июле. Безработица в США в августе осталась на июльском уровне 3,7%, как и ожидалось.

Нефть в пятницу скорректировалась после роста, подогретого ранее оптимизмом по поводу американо-китайских торговых переговоров и данными о сокращении запасов топлива в Штатах, цена Brent к 18:50 МСК просела на $1,2 ниже уровня суточной давности. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent составила $60,76 за баррель (-0,3% и +0,4% накануне), октябрьская цена WTI - $55,84 за баррель (-0,8% и +0,1% в четверг).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 4,771 млн баррелей при прогнозах снижения на 2-3 млн баррелей.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, на рынке достаточно много тех, кто считал рост отечественных индексов в последние две недели неоправданным. Внешняя ситуация, хоть и остается сложной, но все же стала более предсказуемой. Тем не менее, небольшая перекупленность на графиках индексов подтолкнула игроков к фиксации прибыли, что затронуло в первую очередь перегретые бумаги ("Норникель", "Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS), Polymetal (MOEX: POLY)). Также просели бумаги "Газпрома", который регистрирует снижение продаж газа в дальнее зарубежье. Коррекция в пятницу прошла при сокращении активности торгов по сравнению с предыдущими днями.

Вероятность снижения ставки ФРС становится меньше в условиях переговоров США и Китая, а также остающейся вполне позитивной статистики по США. Соответственно, для рискованных активов подобный сценарий не является позитивным. Впрочем, отечественный ЦБ все же снизил ставку до 7%, а на рынке довольно много бумаг, дивидендная доходность которых заметно выше. С другой стороны, перспектива роста дивидендных выплат в условиях снижения ставки ЦБ РФ существенно ограничивает какую-либо коррекцию в бумагах. У Сбербанка перспективы менее оптимистичные: по итогам 8 месяцев банк увеличил прибыль всего на 9,7% (до 593,2 млрд рублей). Если брать в расчет показатель прибыли по РСБУ, то планы получения заявленных 1 трлн рублей прибыли по итогам текущего года уже кажутся нереальными, считает аналитик.

Рубль укрепился после решения ЦБ РФ по ставке. По итогам августа инфляция в РФ замедлилась до 4,3%, что стало главным фактором снижения ставки ЦБ. Тем не менее, в заявлении регулятора отмечается, что "инфляционные ожидания остаются на повышенном уровне".

В целом, новых идей на рынках не появилось, а новости о старте переговоров США и КНР уже были отыграны. Британский фунт укрепил свои позиции на надеждах, что выхода Великобритании из Евросоюза без соглашения уже не произойдет. Премьер Борис Джонсон потерял не только инициативу, но и своего брата в качестве члена кабинета министров, поскольку тот решил подать в отставку из-за противоречия в системе семейной лояльности и национальных интересов. Статистика по еврозоне оказалась неожиданно позитивной: пересмотренный ВВП за II квартал вырос на 1,2%, а не на 1,1%, как в прежней оценке. С другой стороны, в Германии дела идут далеко не лучшим образом, поскольку промышленное производство сократилось в июле на 0,6% при ожиданиях роста на 0,4%, что повышает шансы регистрации сокращения ВВП уже по итогам III квартала.

В США доходность 10-летних казначейских обязательств упала до 1,585%, а золото немного сократило потери. Пока нельзя говорить о том, что ситуация на рынке труда США каким-то образом портится, так как недельные данные по увольнениям находятся вблизи 50-летних минимальных значений. Тем не менее, дальнейшего сокращения безработицы не происходит, что может говорить о снижении потенциала роста американской экономики. Отечественный рынок отреагировал негативно на статистику по Германии и по США, считает Кочетков.

По словам портфельного управляющего УК "Райффайзен Капитал" Софии Кирсановой, рынок акций скорректировался после почти 2-недельной серии роста, тогда как внешние площадки подогреваются сугубо местными факторами. В Азии - это снижение Народным банком Китая нормы резервирования для банков на 50 б.п. с 16 сентября, что должно поддержать бизнес и экономику в условиях затянувшейся торговой войны с США. В Европе - это снижение рисков "жесткого" Brexit, а также ожидания, что ЕЦБ объявит более серьезные стимулы в рамках заседания на следующей неделе после выхода слабой статистики по промпроизводству и промзаказам Германии за июль.

Российский рынок не так заметно интегрирован в мировую экономическую и финансовую систему, поэтому как положительные, так и негативные события в мире на его динамике отражаются не в полной мере. Поэтому и наблюдаемая коррекция связана с краткосрочной фиксацией прибыли инвесторами после двух активных недель роста, отмечает Кирсанова.

По словам начальника аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрия Беденкова, лучше рынка в пятницу выглядели акции АФК "Система" на фоне комментариев Владимира Евтушенкова в кулуарах Восточного экономического форума: АФК не исключает возможности продажи дочерней компании РТИ, а также пока не готова продавать долю в ПАО "Детский мир" (MOEX: DSKY) из-за низких предложений по цене. В то же время не исключено IPO ряда других дочерних компаний. Понравились инвесторам комментарии и о том, что не планируется делистинг МТС с Нью-Йоркской фондовой биржи.

Из других корпоративных новостей стоит отметить комментарии главы АК "АЛРОСА" Сергея Иванова, который допустил возможность выплаты финальных дивидендов компании за год из расчета не на основе свободного денежного потока, а на уровне 50% от чистой прибыли. По последним тенденциям за второй квартал это может повысить дивидендную базу: за квартал свободный денежный поток составил всего 2,4 млрд руб. против чистой прибыли в 13,4 млрд руб.

Отчет Сбербанка по РСБУ за 8 месяцев в целом оказался сильным: чистая прибыль выросла на 9,7% (до 593,2 млрд руб.). Темпы роста кредитования физических увеличились за восемь месяцев до 11,5% в годовом выражении против роста на 9,6% за 7 месяцев, отмечает Беденков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, американский индекс S&P500 застопорил повышение у психологически важной отметки 3000 пунктов, но сохраняет потенциал роста в район исторического максимума (3028 пунктов). Ключевой отчет о состоянии рынка труда США в августе показал неожиданное замедление темпов роста занятости вне сектора сельского хозяйства, в то время как темпы почасовой заработной платы ускорились (с 0,3% до 0,4%). Статистика в целом не противоречит сценарию снижения процентных ставок ФРС на сентябрьском заседании.

Нефть к вечеру замедлила темпы снижения. Сигналом в пользу продолжения восходящего движения служило бы закрепление котировок Brent выше $62 за баррель. В пятницу вечером рынок ждет еженедельные данные Baker Hughes о числе нефтяных буровых установок в США, а на следующей неделе - ежемесячный отчет ОПЕК. Нефтяные цены на этой неделе в целом сделали заявку на продолжение краткосрочного роста, поднявшись до новых максимумов с начала августа.

Индекс РТС на неделе закрепился выше средней полосы Боллинджера недельного графика (1300 пунктов), что открывает перед ним дорогу к движению в район максимумов текущего года (1413 пунктов). Индикатор МосБиржи в краткосрочной перспективе выглядит перекупленным, ориентиром для него в понедельник будет выступать область 2780-2820 пунктов. На следующей неделе одним из основных событий станет заседание ЕЦБ.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения в пятницу выступили акции ПАО "АЛРОСА-Нюрба" (MOEX: ALNU) (-4,2%), ПАО "Северо-Западное пароходство" (MOEX: SZPR) (-4%), ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (-3,8%), ПАО "АРМАДА" (MOEX: ARMD) (-3,7%).

Подорожали бумаги ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (+39,2%), ПАО "Курганская генерирующая компания" (MOEX: KGKC) (+5,6% и +30,9% "префы"), ПАО "Европейская электротехника" (MOEX: EELT) (+2,8%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+2,4%), ПАО "Белуга" (+2,2%), ПАО "САФМАР финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN) (+1,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи составил 42,285 млрд рублей (из них 12,567 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции "Татнефти" и 11,641 млрд рублей - на бумаги "НОВАТЭКа" (исторический максимум оборота)).


Опубликовано: /Финмаркет/
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