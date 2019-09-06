.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ на неделе поднялся к уровням 2-месячной давности на общемировом оптимизме
.
ГЛАВНОЕ
В августе дефляция составила 0,2%
В августе потребительские цены снизились на 0,2%, совпав с прогнозами аналитиков. В годовом выражении инфляция замедлилась до 4,3% после 4,6% в июле, сообщил Росстат
 
ЦБ снизил на этот год прогноз по инфляции и по темпам роста ВВП
Банк России с учетом слабой экономической активности, наблюдавшейся с начала т.г., снизил на этот год прогноз темпа прироста ВВП с 1,0-1,5 до 0,8-1,3%. Как говорится в сообщении Центробанка, темпы роста российской экономики по-прежнему складываются...
 
Минэкономразвития снизило прогноз по инфляции на 2019 г.
Инфляция в РФ в сентябре ожидается на нулевом уровне, в годовом выражении замедлится до 4,1% с 4,3% в августе, говорится в опубликованном мониторинге Минэкономразвития. При этом в министерстве отмечают, что по итогам 2019 года инфляция может...
 
Банки сократили лимиты по кредиткам
В России сокращаются лимиты по кредитным картам, но их число растет. Так, во II квартале количество "пластика" с заемными средствами увеличилось до 3 млн штук (рост на 10%). В мае-июне 2019 года средний лимит по кредитным картам сократился на 6% -...
 
06 сентября 2019 года 19:30

Рынок акций РФ на неделе поднялся к уровням 2-месячной давности на общемировом оптимизме

Рынок акций РФ в первую торговую неделю сентября продолжил подъем вслед за мировыми площадками и нефтью благодаря новостям о продолжении торговых переговоров США и Китая (новый раунд переговоров назначен на начало октября). Индекс МосБиржи поднялся к уровням 2-месячной давности, превысив 2800 пунктов, поддержку также оказало возвращение спроса нерезидентов на рисковые активы.

Чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) в период с 29 августа по 4 сентября сократился до $70 млн после $110 млн оттока неделей ранее. Фонды, инвестирующие только в акции РФ, впервые за два месяца зафиксировали чистый приток в $10 млн (данные EPFR Global).

В период с 2 по 6 сентября индекс МосБиржи вырос на 2,1% и составил 2797,55 пункта, индекс РТС прибавил 3,7% и достиг 1340,52 пункта на фоне снижения доллара до 65,75 руб./$1 (-1,04 рубля), ноябрьская нефть Brent подорожала на 2,7% или $1,57.

Рынок акций РФ начал неделю с роста индексов за счет бумаг нефтяников и обновивших максимумы бумаг "Норникеля" (+2,6%), взлет акций "Сургутнефтегаза" на 12% стал рекордным с ноября 2008 года. Индекс МосБиржи превысил 2770 пунктов, РТС поднялся выше 1300 пунктов, в то время как внешние площадки подавали смешанные сигналы в отсутствие игроков из США, где праздновался День труда.

Акции "Норникеля" выросли вслед за никелем (цена металла поднималась до $18,85 тыс. за тонну) на новостях о более раннем введении Индонезией запрета на экспорт никелевой руды - начиная c 1 января 2020 года (ранее введение запрета ожидалось с января 2022 года).

Ралли бумаг "Сургутнефтегаза" было вызвано новостями о создании дочерней структуры - ООО "Рион", которая заявила в качестве своих видов деятельности вложение в ценные бумаги и управление ценными бумагами (уставный капитал ООО составляет 10 млн рублей). Это спровоцировало ожидания, что "Сургутнефтегаз" может начать инвестировать свои финансовые накопления или даже объявить о выкупе собственных бумаг.

С 1 сентября вступили в силу новые пошлины США на товары китайского экспорта общей стоимостью $110 млрд в год, а также ответные сборы за ввоз в Китай американской продукции. Поддержку китайскому рынку в понедельник оказали сигналы о том, что власти КНР будут наращивать меры поддержки экономики. Нефть Brent откатилась в район $58,3 за баррель на информации о менее существенном, чем ожидалось, сокращении добычи Россией в августе в рамках соглашения ОПЕК+ (эта стало следствием остановки экспорта нефти по нефтепроводу "Дружба" в мае-июле).

Во вторник рынок акций провел торги в консолидации при смешанной динамике blue chips на фоне ослабления рубля и просадки мировых площадок из-за отсутствия ясности в дате торговых переговоров США и Китая; раллировали вторые торги подряд на рекордных оборотах акции "Сургутнефтегаза" (+15,2% и +12,6% "префы"), за счет которых индекс МосБиржи смог выйти в "плюс" (2774 пункта), а индекс РТС удержал рубеж 1300 пунктов.

По данным агентства Bloomberg, Штаты предлагали Китаю установить определенные параметры следующего раунда переговоров, однако это предложение осталось без ответа, в то время как представители КНР предлагали Вашингтону отказаться от введения новых пошлин, но не нашли поддержки. Нефть Brent откатилась ниже $58 за баррель на фоне известий от Bloomberg, что страны ОПЕК увеличили добычу нефти в августе впервые в этом году (по оценкам аналитиков, добыча выросла на 0,7% к уровню июля).

В среду рынок акций возобновил подъем вслед за мировыми фондовыми площадками и вернувшейся к росту нефти в ожидании данных о запасах сырья в США, индекс МосБиржи поднялся во главе с бумагами ВТБ (+9,5%) к рубежу 2800 пунктов, но преодолеть его не смог из-за резкого укрепления рубля (доллар откатился к 66,1 руб./$1). Поддержку акциям ВТБ оказало заявление главы банка Андрея Костина о планах вернуться к выплате дивидендов ВТБ в размере 50% от чистой прибыли по итогам 2019 года без ограничения темпов роста.

Нефть Brent отскочила выше $60 за баррель в ожидании статистики по запасам сырья в США.

В четверг рынок акций закрепился выше 2800 пунктов по индексу МосБиржи на фоне роста внешних фондовых площадок и нефти на новостях о возобновлении торговых переговоров США и Китая в октябре; локомотивом подъема выступили бумаги Сбербанка (+1,6%) и обновившие максимумы акции "ЛУКОЙЛа" (+1,4%), аутсайдерами стали просевшие бумаги "Сургутнефтегаза" (-4,9% и -5% "префы").

Минторг КНР объявил, что представители двух стран договорились встретиться в Вашингтоне в начале октября, договоренность была достигнута в ходе телефонного разговора заместителя председателя Госсовета КНР Лю Хэ с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивеном Мнучиным. В США также вышла сильная статистика по рынку труда, предваряющая официальный отчет Минтруда (по данным отраслевой организации ADP Employer, число рабочих мест в США в августе подскочило на 195 тыс., прр прогнозах роста на 148 тыс.).

Акции "Сургутнефтегаза" скорректировались на фоне комментариев главы компании Владимира Богданова о том, что взлет бумаг был вызван спекулятивными причинами, а не планами по обратному выкупу. При этом Богданов не ответил на вопрос о задачах недавно созданной ООО "Рион".

В пятницу утром рынок акций приступил к коррекции после роста на фоне забуксовавшей нефти, игроки ожидали итогов заседания Банка России и статистики по рынку труда США, индекс МосБиржи опустился ниже 2800 пунктов, при этом продолжилась фиксация позиций игроков в бумагах "Сургутнефтегаза" (-0,6% и -1,8% "префы"). Нефть Brent на статистика Минэнерго США (запасы нефти за неделю сократились сильнее ожиданий) поднималась в четверг вечером выше $62 за баррель, однако уже после закрытия торгов в России откатилась ниже $61, а в пятницу цена просела в район $60,8 за баррель.

ЦБ РФ в пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку на 0,25 пункта - до 7,0% годовых, при этом регулятор понизил прогнозы по инфляции в РФ на 2019г до 4,0-4,5% (с 4,2-4,7%), по росту ВВП - до 0,8-1,3% (с 1,0-1,5%, на 2020 год прогноз снижен до 1,5%-2,0% с 1,8-2,3%) и по оттоку капитала из РФ до $40 млрд (с $50 млрд). Также Банк России дал рынку новый сигнал: при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом ЦБ будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний.

По итогам недели среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", лучше рынка выглядели бумаги "Сургутнефтегаза" (+22% и +10% "префы"), "ОГК-2" (+9%), ВТБ (+9%); хуже рынка смотрелись акции ПАО "Глобалтрак менеджмент" (-11%), "Аэрофлота" (-4%), "Магнита" (-3%).

Динамику рынка акций на следующей неделе определит расстановка сил на внешних площадках в свете ожиданий относительно дальнейшей монетарной политики Федрезерва США. Коридор колебаний индекса МосБиржи может составить 2780-2850 пунктов, для индекса РТС - 1300-1360 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
06 сентября 2019 года 19:36
Рубль повышается к доллару и евро на фоне позитивной динамики мировых рынков
Москва. 6 сентября. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики мировых рынков в ожидании смягчения политики ФРС США.    читать дальше
.
06 сентября 2019 года 19:34
Рынок акций РФ в пятницу просел ниже 2800п по индексу МосБиржи на фоне укрепления рубля, неделя закрылась ростом
Москва. 6 сентября. Рынок акций РФ пятницу просел в рамках коррекции из-за фиксации прибыли игроками после предыдущего роста, индекс МосБиржи просел ниже 2800 пунктов, а РТС подрос до 1340 пунктов за счет укрепления рубля после решения ЦБ РФ снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта.    читать дальше
.
06 сентября 2019 года 19:08
Цены евробондов РФ по итогам недели умеренно подросли на ожиданиях снижения ставки ФРС
Москва. 6 сентября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели умеренно подросли на ожиданиях снижения процентных ставок мировыми центробанками, и прежде всего со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) США. Исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году.    читать дальше
.
06 сентября 2019 года 18:42
Фондовые рынки сохранят краткосрочный импульс к росту - ИК "Велес Капитал"
" Индексы Мосбиржи и РТС в конце сессии изменялись незначительно, - говорится в комментарии аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой. - Рублевый индекс отступил от сопротивления 2820 пунктов, а долларовый индикатор находился у сопротивления 1340 пунктов. Индекс РТС на этой неделе также...    читать дальше
.
06 сентября 2019 года 18:10
Золото - защитная инвестиция на все времена - Альфа-банк
Статистика подтверждает, что золото сильно не зависит от динамики доллара США, сообщается в обзоре аналитиков Альфа-банка. Кроме того, будучи формой денег на протяжении тысячи лет, золото, главным образом, является измерителем уровня доверия рынка к центральным банкам и геополитической...    читать дальше
.
06 сентября 2019 года 17:40
Отечественная валюта усилила свои позиции после решения ЦБ РФ по ставке - "Открытие Брокер"
Отечественная валюта усилила свои позиции после того, как ЦБ РФ принял решение по ставке, говорится в комментарии ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова. К середине московских торгов баррель Brent стоил всего 3945 рублей. Однодневная ставка MosPrime упала до 7,07%,...    читать дальше
.
06 сентября 2019 года 17:14
Raiffeisenbank повысил рекомендацию для акций Энел Россия до "покупать" в связи с падением котировок
Raiffeisenbank повысил рекомендацию для акций "Энел Россия" (MOEX: ENRU) с "держать" до "покупать" после падения котировок акций компании, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Гарамиты. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная экспертом, осталась без изменения и составляет 1,15 рубля...    читать дальше
.
06 сентября 2019 года 16:37
Цены на золото на ближайший месяц сохранят диапазон 1500-1550 долл./унц. - Промсвязьбанк
"В ценах на золото, которые выглядели несколько перегретыми, наступила коррекция, - говорится в обзоре Промсвязьбанка. - Позитив на рынке акций и рост доходности облигаций не позволили ценам преодолеть сопротивление на уровне 1550 долл./унц. На горизонте пары недель цены могут протестировать на...    читать дальше
.
06 сентября 2019 года 16:13
Sova Capital начала анализ Юнипро с рекомендацией "держать" для акций компании
Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital начала анализ "Юнипро" (MOEX: UPRO), сообщается в обзоре аналитиков ИК Матвея Тайца и Марии Клейменовой. Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная экспертами, составляет 2,73 рубля за штуку, рекомендация для них была дана "держать". По данным...    читать дальше
.
06 сентября 2019 года 15:44
Рубль немного ускорил темпы роста к доллару и евро после решения ЦБ РФ по ставке
Москва. 6 сентября. Доллар и евро несколько усилили снижение на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль ускорил темпы роста к бивалютной корзине после решения ЦБ РФ по ключевой ставке.    читать дальше
.
06 сентября 2019 года 15:43
Российские золотодобывающие компании демонстрируют рост и лидерство на кривой себестоимости - Альфа-банк
Аналитики Альфа-банка начинают анализ российского золотодобывающего сектора (Polyus и Polymetal) с рекомендации ВЫШЕ РЫНКА. "Мы приписываем рекомендацию ВЫШЕ РЫНКА акциям Polyus c РЦ $66,5/ГДР (потенциал роста – 16%) и Polymetal с РЦ 14,3 британских фунта/акцию (потенциал роста – 18%), -...    читать дальше
.
06 сентября 2019 года 15:20
Банк России выбрал поступательную тактику смягчения процентной политики - Промсвязьбанк
По итогам сегодняшнего заседания Банк России ожидаемо снизил ключевую ставку на 0,25 п.п. до 7%. В то же время, в третий раз с начала года был снижен прогноз инфляции на 2019 год с 4,2%-4,7% до 4%-4,5%, сообщается в комментарии эксперта Промсвязьбанка Дениса Попова. "Регулятор выбрал тактику...    читать дальше
.
06 сентября 2019 года 14:59
Центральный банк оправдал ожидания большинства участников рынка, снизив ключевую ставку - БКС
Центральный банк оправдал ожидания большинства участников рынка, снизив ключевую ставку, говорится в комментарии начальника отдела экспертов по фондовому рынку "БКС Брокер" Василия Карпунина. По мнению эксперта, в пользу принятия такого решения говорили следующие факторы: Во-первых, это...    читать дальше
.
06 сентября 2019 года 14:46
Sova Capital начала анализ Энел Россия с рекомендацией "держать" для акций компании
Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital начала анализ "Энел Россия" (MOEX: ENRU), сообщается в обзоре аналитиков ИК Матвея Тайца и Марии Клейменовой. Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная экспертами, составляет 1,05 рубля за штуку, рекомендация для них была дана "держать". По...    читать дальше
.
06 сентября 2019 года 13:50
Не исключаем еще одного снижения ключевой ставки ЦБ РФ до конца года - БКС
ЦБ РФ на заседании в пятницу снизил уровень ключевой ставки на 25 б.п. до 7%. Очевидно, регулятор принял во внимание тот факт, что текущая инфляционная конъюнктура, которая характеризуется дефляцией по итогам лета, указывает на то, что годовые темпы роста потребительских цен в конце этого года...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.