Рынок акций РФ на неделе поднялся к уровням 2-месячной давности на общемировом оптимизме

Рынок акций РФ в первую торговую неделю сентября продолжил подъем вслед за мировыми площадками и нефтью благодаря новостям о продолжении торговых переговоров США и Китая (новый раунд переговоров назначен на начало октября). Индекс МосБиржи поднялся к уровням 2-месячной давности, превысив 2800 пунктов, поддержку также оказало возвращение спроса нерезидентов на рисковые активы.

Чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) в период с 29 августа по 4 сентября сократился до $70 млн после $110 млн оттока неделей ранее. Фонды, инвестирующие только в акции РФ, впервые за два месяца зафиксировали чистый приток в $10 млн (данные EPFR Global).

В период с 2 по 6 сентября индекс МосБиржи вырос на 2,1% и составил 2797,55 пункта, индекс РТС прибавил 3,7% и достиг 1340,52 пункта на фоне снижения доллара до 65,75 руб./$1 (-1,04 рубля), ноябрьская нефть Brent подорожала на 2,7% или $1,57.

Рынок акций РФ начал неделю с роста индексов за счет бумаг нефтяников и обновивших максимумы бумаг "Норникеля" (+2,6%), взлет акций "Сургутнефтегаза" на 12% стал рекордным с ноября 2008 года. Индекс МосБиржи превысил 2770 пунктов, РТС поднялся выше 1300 пунктов, в то время как внешние площадки подавали смешанные сигналы в отсутствие игроков из США, где праздновался День труда.

Акции "Норникеля" выросли вслед за никелем (цена металла поднималась до $18,85 тыс. за тонну) на новостях о более раннем введении Индонезией запрета на экспорт никелевой руды - начиная c 1 января 2020 года (ранее введение запрета ожидалось с января 2022 года).

Ралли бумаг "Сургутнефтегаза" было вызвано новостями о создании дочерней структуры - ООО "Рион", которая заявила в качестве своих видов деятельности вложение в ценные бумаги и управление ценными бумагами (уставный капитал ООО составляет 10 млн рублей). Это спровоцировало ожидания, что "Сургутнефтегаз" может начать инвестировать свои финансовые накопления или даже объявить о выкупе собственных бумаг.

С 1 сентября вступили в силу новые пошлины США на товары китайского экспорта общей стоимостью $110 млрд в год, а также ответные сборы за ввоз в Китай американской продукции. Поддержку китайскому рынку в понедельник оказали сигналы о том, что власти КНР будут наращивать меры поддержки экономики. Нефть Brent откатилась в район $58,3 за баррель на информации о менее существенном, чем ожидалось, сокращении добычи Россией в августе в рамках соглашения ОПЕК+ (эта стало следствием остановки экспорта нефти по нефтепроводу "Дружба" в мае-июле).

Во вторник рынок акций провел торги в консолидации при смешанной динамике blue chips на фоне ослабления рубля и просадки мировых площадок из-за отсутствия ясности в дате торговых переговоров США и Китая; раллировали вторые торги подряд на рекордных оборотах акции "Сургутнефтегаза" (+15,2% и +12,6% "префы"), за счет которых индекс МосБиржи смог выйти в "плюс" (2774 пункта), а индекс РТС удержал рубеж 1300 пунктов.

По данным агентства Bloomberg, Штаты предлагали Китаю установить определенные параметры следующего раунда переговоров, однако это предложение осталось без ответа, в то время как представители КНР предлагали Вашингтону отказаться от введения новых пошлин, но не нашли поддержки. Нефть Brent откатилась ниже $58 за баррель на фоне известий от Bloomberg, что страны ОПЕК увеличили добычу нефти в августе впервые в этом году (по оценкам аналитиков, добыча выросла на 0,7% к уровню июля).

В среду рынок акций возобновил подъем вслед за мировыми фондовыми площадками и вернувшейся к росту нефти в ожидании данных о запасах сырья в США, индекс МосБиржи поднялся во главе с бумагами ВТБ (+9,5%) к рубежу 2800 пунктов, но преодолеть его не смог из-за резкого укрепления рубля (доллар откатился к 66,1 руб./$1). Поддержку акциям ВТБ оказало заявление главы банка Андрея Костина о планах вернуться к выплате дивидендов ВТБ в размере 50% от чистой прибыли по итогам 2019 года без ограничения темпов роста.

Нефть Brent отскочила выше $60 за баррель в ожидании статистики по запасам сырья в США.

В четверг рынок акций закрепился выше 2800 пунктов по индексу МосБиржи на фоне роста внешних фондовых площадок и нефти на новостях о возобновлении торговых переговоров США и Китая в октябре; локомотивом подъема выступили бумаги Сбербанка (+1,6%) и обновившие максимумы акции "ЛУКОЙЛа" (+1,4%), аутсайдерами стали просевшие бумаги "Сургутнефтегаза" (-4,9% и -5% "префы").

Минторг КНР объявил, что представители двух стран договорились встретиться в Вашингтоне в начале октября, договоренность была достигнута в ходе телефонного разговора заместителя председателя Госсовета КНР Лю Хэ с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивеном Мнучиным. В США также вышла сильная статистика по рынку труда, предваряющая официальный отчет Минтруда (по данным отраслевой организации ADP Employer, число рабочих мест в США в августе подскочило на 195 тыс., прр прогнозах роста на 148 тыс.).

Акции "Сургутнефтегаза" скорректировались на фоне комментариев главы компании Владимира Богданова о том, что взлет бумаг был вызван спекулятивными причинами, а не планами по обратному выкупу. При этом Богданов не ответил на вопрос о задачах недавно созданной ООО "Рион".

В пятницу утром рынок акций приступил к коррекции после роста на фоне забуксовавшей нефти, игроки ожидали итогов заседания Банка России и статистики по рынку труда США, индекс МосБиржи опустился ниже 2800 пунктов, при этом продолжилась фиксация позиций игроков в бумагах "Сургутнефтегаза" (-0,6% и -1,8% "префы"). Нефть Brent на статистика Минэнерго США (запасы нефти за неделю сократились сильнее ожиданий) поднималась в четверг вечером выше $62 за баррель, однако уже после закрытия торгов в России откатилась ниже $61, а в пятницу цена просела в район $60,8 за баррель.

ЦБ РФ в пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку на 0,25 пункта - до 7,0% годовых, при этом регулятор понизил прогнозы по инфляции в РФ на 2019г до 4,0-4,5% (с 4,2-4,7%), по росту ВВП - до 0,8-1,3% (с 1,0-1,5%, на 2020 год прогноз снижен до 1,5%-2,0% с 1,8-2,3%) и по оттоку капитала из РФ до $40 млрд (с $50 млрд). Также Банк России дал рынку новый сигнал: при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом ЦБ будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний.

По итогам недели среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", лучше рынка выглядели бумаги "Сургутнефтегаза" (+22% и +10% "префы"), "ОГК-2" (+9%), ВТБ (+9%); хуже рынка смотрелись акции ПАО "Глобалтрак менеджмент" (-11%), "Аэрофлота" (-4%), "Магнита" (-3%).

Динамику рынка акций на следующей неделе определит расстановка сил на внешних площадках в свете ожиданий относительно дальнейшей монетарной политики Федрезерва США. Коридор колебаний индекса МосБиржи может составить 2780-2850 пунктов, для индекса РТС - 1300-1360 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".