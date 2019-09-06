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06 сентября 2019 года 19:08

Цены евробондов РФ по итогам недели умеренно подросли на ожиданиях снижения ставки ФРС

Москва. 6 сентября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели умеренно подросли на ожиданиях снижения процентных ставок мировыми центробанками, и прежде всего со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) США. Исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году.

При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) немного снизились в цене за пять дней, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Тенденция к ценовому росту в секторе отечественных евробондов сформировалась в первый же торговый день недели, несмотря на снижение активности торгов из-за выходного дня в США (День труда). С 1 сентября в США вступили в действие новые пошлины на китайские товары, о чем было объявлено в конце августа. При этом инвесторы надеются, что ФРС для поддержания экономического роста будет вынуждена пойти на дальнейшее снижение процентных ставок. Со стороны Китая также были соответствующие заявления о том, что правительство будет поддерживать экономику в ответ на введение США новых пошлин на китайские товары. Все это в совокупности стимулировало спрос глобальных инвесторов на облигации развивающихся стран, в том числе и России.

Во вторник котировки еврооблигаций РФ продолжили расти вслед за повышением стоимости US Treasuries на фоне сохранявшегося "бегства" инвесторов в "защитные активы". При этом другие сектора, в частности, рынки акций и товарные рынки, активно снижались. Опубликованная макроэкономическая статистика в США, в частности индекс деловой активности, оказалась хуже ожиданий. Согласно данным Института управления поставками (ISM), индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в августе 2019 года снизился до 49,1 пункта с 51,2 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали увеличения индекса до 51,3 пункта. Значение индикатора опустилось ниже отметки в 50 пунктов, являющейся границей между снижением и ростом деловой активности в секторе, впервые с августа 2016 года. Рассчитываемый ISM индекс, отслеживающий поступление новых заказов в США, в августе упал до 47,2 пункта с 50,5 пункта в июле. Индикатор занятости снизился до 47,4 пункта с 51,7 пункта.

В середине недели активность покупателей российских еврооблигаций, которые в итоге вновь умеренно подросли в цене, поддержали все те же ожидания снижения ставок Федрезервом США. Аналогичную динамику продемонстрировали практически все валютные долговые бумаги emerging markets, в их числе евробонды Индонезии, Колумбии, Бразилии, Украины, Турции.

Вместе с тем рост "аппетита к риску", произошедший 5 сентября, привел к заметному повышению фондовых и товарных рынков, но вызвал снижение интереса инвесторов к "защитным активам", каковыми традиционно выступают US Treasuries. Таким образом, падение котировок базовых активов привело к снижению спроса и на долговые бумаги emerging markets, в том числе российские еврооблигации. Однако активных продавцов евробондов РФ на рынке не было, поэтому потери отечественных бумаг оказались более скромными, чем у базовых активов. В результате произошло некоторое сужение суверенных спредов.

Оптимизм на мировых рынках капитала сформировали сразу несколько событий, в их числе сообщения о том, что представители США и Китая договорились встретиться в Вашингтоне в начале октября для проведения нового раунда торговых переговоров, что дает надежду на некоторое ослабление напряженности в отношениях двух стран. В свою очередь события в Великобритании показали, что ее парламент по-прежнему хочет избежать выхода страны из Евросоюза без соглашения ("жесткий" Brexit). Депутаты британского парламента проголосовали за то, чтобы рассмотреть законопроект, запрещающий правительству проводить Brexit, не достигнув предварительно соглашения с ЕС.

В последний день недели мировые рынки капитала вновь находились под влиянием "спроса на риск", что было позитивно для фондовых рынков, но оказывало негативное влияние на котировки US Treasuries, которые тянули за собой и все облигации развивающихся стран. Но, как и днем ранее, активность продавцов в целом была не очень высокой, что привело лишь небольшой просадке котировок отечественных евробондов.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели снизилась на 0,13% и составила 112,94% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries расширился на 1 базисный пункт и 6 сентября составил 135 базисных пунктов).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подорожали за неделю на 1,3% (их доходность снизилась на 9 пунктов - до 3,96% годовых), с погашением в 2042 - на 1,1% (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 10 пунктов - до 223 базисных пунктов), с погашением в 2047 году - на 1,4% (их доходность снизилась на 9 базисных пунктов и составила 4% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году вырос в цене за неделю на 0,7%, до 107,33% от номинала (его доходность снизилась на 11 пунктов и составила 3,18% годовых), бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 0,63%, до 110,14% от номинала (их доходность снизилась на 11 базисных пунктов и составила 3,07% годовых), с погашением в 2023 году - на 0,28%, до 109,79% (их спред к US Treasuries сузился на 9 пунктов и составил 88 базисных пунктов).

Цены валютных гособлигаций России на следующей неделе могут немного скорректироваться вниз на фоне неоднозначных сигналов с мировых рынков капитала, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". По мнению экспертов, нестабильность ситуации на мировых рынках будет следствием сохраняющейся неопределенности в торговых спорах между США и Китаем, что ведет к росту опасений инвесторов относительно резкого замедления темпов экономического роста, что в свою очередь негативно скажется на мировом спросе на нефть.


Опубликовано: /Финмаркет/
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