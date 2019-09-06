Рубль немного ускорил темпы роста к доллару и евро после решения ЦБ РФ по ставке

Москва. 6 сентября. Доллар и евро несколько усилили снижение на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль ускорил темпы роста к бивалютной корзине после решения ЦБ РФ по ключевой ставке.

Курс доллара США составил 65,88 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 34 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 72,6 руб./EUR1, подешевев на 46,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 39,74 копейки - до 68,9 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 5,47 копейки, до 65,9981 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,22 копейки, до 72,8883 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного усилил темпы роста к доллару и евро и торгуется вблизи максимальных отметок с начала торговой сессии днем в пятницу. Спрос на рубль обусловлен применением участниками рынка стратегии carry trade перед ожидаемым смягчением политики ФРС США и ЕЦБ. При этом первая реакция рубля на сегодняшнее решение ЦБ РФ снизить размер ключевой ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 7,0% носила нейтральный характер, так как большинство аналитиков ожидали снижения ключевой ставки ЦБ РФ на такую же величину.

Сегодняшнее снижение ключевой ставки стало третьим снижением за нынешний цикл смягчения денежно-кредитной политики, к которому ЦБ перешел после того, как инфляционные риски из-за повышения НДС и других факторов не реализовались в полной мере. Первое снижение ЦБ предпринял в июне, следующее - в июле. Комментируя свое решение, регулятор указал на продолжение замедления инфляции и сохранение инфляционных ожиданий на повышенном уровне, а также обратил внимание на то, что темпы роста российской экономики по-прежнему складываются ниже его ожиданий. По мнению ЦБ, риски ускорения и замедления инфляции до конца 2019 года сбалансированы. Банк России также отмечает усиление рисков существенного замедления мировой экономики.

Как отметил руководитель "Информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев, Банк России снизил ключевую ставку до 7%, в рамках ожиданий рынка. "Инфляция снижается, а экономический и промышленный рост остаются слабыми. Новость нейтральна для рубля, так как решение уже заложено в его курсе. (. . .) К середине сентября мы ожидаем пару "доллар-рубль" в диапазоне 66-68 руб./$1, а "евро-рубль" - в пределах 72-74 руб./$1", - подчеркнул Разуваев.

"Напомним, таргет Банка России по ключевой ставке - 6-7%. Ставки по депозитам будут снижаться, что поддержит спрос на дивидендные акции, прежде всего, бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP). (. . .) Ставки по кредитам также снизятся. Потребительское кредитование сейчас, наверно, один из немногих реальных драйверов роста экономики. В заключение стоит сказать, что ЦБ РФ все делает правильно, так как риски мировой рецессии и как следствие падения цен на нефть вряд ли пока можно воспринимать в качестве базового сценария", - также отметил аналитик.

Начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко напомнил, что в последний раз ключевая ставка находилась на отметке 7,0% годовых в марте-апреле 2014 года. "Свое решение регулятор сопроводил снижением прогноза по инфляции и ухудшением прогноза темпов роста ВВП в 2019 году. "Мы полагаем, что возможность еще одного снижения ключевой ставки на 25 б.п. до конца 2019 года остается, однако такой вариант, на наш взгляд, ЦБ будет рассматривать лишь в случае сближения текущих темпов инфляции с нижней границей нового прогнозного ориентира (то есть 4%), соответствующего цели по инфляции на ближайшие годы. В то же время мы по-прежнему не исключаем, что неопределенность в отношении расходования средств ФНБ в 2020 году могут вынудить ЦБ выждать более длительную паузу на уровне 7% годовых по ключевой ставке", - отметил Кравченко.

Кроме того, инвесторы продолжают следить за развитием американо-китайского торгового конфликта. Накануне стало известно, что КНР и США договорились встретиться в начале октября для нового раунда переговоров в Вашингтоне. Позднее в пятницу в США выйдут данные по занятости вне сельского хозяйства, также ожидается выступление главы ФРС Джерома Пауэлла.

Министерство труда США обнародует данные о безработице в августе в 15:30 МСК. Из отчета отраслевой организации ADP Employer, опубликованного накануне, стало известно, что число рабочих мест в США в августе подскочило на 195 тыс. Показатель оказался лучше среднего прогноза аналитиков, составлявшего 148 тыс.

Нефть резко дешевеет в ходе торгов в пятницу на сохраняющихся опасениях по поводу мировой экономики и спроса на топливо. Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подешевели на 1,67% - до $59,93 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени упала на 1,55% - до $55,43 за баррель. Тем не менее, с начала недели цена WTI увеличилась на 0,6%, Brent подорожала на 1,1%.

Давление на нефтяные котировки оказывает укрепление доллара США на Forex - курс американской валюты растет к евро и иене на 0,1%, к фунту стерлингов - на 0,3%. Сильный доллар снижает привлекательность сырьевых товаров в качестве объектов для инвестиций.

Помимо этого участники рынка с настороженностью отнеслись к сообщениям о том, что власти Китая планируют довести долю электромобилей в совокупных продажах до 60% к 2035 году, что также негативно скажется на спросе на нефть.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов опустились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем на фоне решения ЦБ РФ снизить размер ключевой ставки. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" упала на 16 базисных пунктов (б.п.) - до 7,07% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 12 б.п. - до 7,17% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 4 б.п. - до 7,29% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев снизились на 5 б.п. - до 7,38% и 7,48% годовых соответственно.