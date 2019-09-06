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06 сентября 2019 года 15:20
Банк России выбрал поступательную тактику смягчения процентной политики - Промсвязьбанк
По итогам сегодняшнего заседания Банк России ожидаемо снизил ключевую ставку на 0,25 п.п. до 7%. В то же время, в третий раз с начала года был снижен прогноз инфляции на 2019 год с 4,2%-4,7% до 4%-4,5%, сообщается в комментарии эксперта Промсвязьбанка Дениса Попова. "Регулятор выбрал тактику поступательного снижения ключевой ставки и в комментариях сохранил утверждение о возможности снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний (традиционно - одно из трех ближайших) при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом, - отмечает Денис Попов. - Мы считаем, что снижение Банком России прогноза по инфляции было умеренным. Наш обновленный прогноз предполагает снижение инфляции до 3,7% в 2019 году, а эксперты МЭР ориентируются на диапазон 3,6%-3,8%. На фоне текущих сильных дефляционных процессов, это указывает, что существует высокая вероятность еще одного понижения прогноза ЦБ по инфляции в текущем году и как минимум одного снижения ключевой ставки до 6,75% на конец 2019 года. Мы предполагаем, что следующее снижение ставки следует ожидать в декабре текущего года". Выбрав поступательную тактику снижения ставки, Банк России не стал менять прогноз инфляции на 2020 год, сохранив его на уровне таргета (4%), указывает аналитик Промсвязбанка. "Разница между оценками ЦБ и МЭР является довольно существенной (МЭР прогнозирует 3% на 2020 год). Прогноз МЭР по инфляции на текущий год был значительно ближе к истине, - полагает эксперт. - История имеет все шансы повториться в 2020 году". "Мы прогнозируем инфляцию на 2020 год на уровне 3,4% (в первом полугодии уровень инфляции может опуститься ниже 3%), а ключевую ставку на уровне 6,5%, причем этот уровень является верхним пределом нейтральной ключевой ставки согласно нашим оценкам. Кроме того, Банк России понизил прогноз роста ВВП в 2019 году с 1,0%-1,5% до 0,8%-1,3%. Прогноз на 2020 год также понижен с 1,8%-2,3% до 1,5%-2%. Именно ухудшение экономической активности, является ключевым фактором распространения дефляционных процессов. Кроме потребительского сегмента дефляция распространяется и в производственном сегменте. В промышленности за июнь-июль текущего года цены снизились более чем на 3%, а с начала года дефляция составила 2%. Цены сельхозпроизводителей с начала года снизились на 3%. Таким образом, понижение прогноза экономического роста свидетельствует о наличии предпосылок для более глубокого и продолжительного цикла снижения ключевой ставки, чем ожидалось ранее", - заключает эксперт Промсвязьбанка.
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