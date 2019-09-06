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06 сентября 2019 года 15:43

Российские золотодобывающие компании демонстрируют рост и лидерство на кривой себестоимости - Альфа-банк

Аналитики Альфа-банка начинают анализ российского золотодобывающего сектора (Polyus и Polymetal) с рекомендации ВЫШЕ РЫНКА. "Мы приписываем рекомендацию ВЫШЕ РЫНКА акциям Polyus c РЦ $66,5/ГДР (потенциал роста – 16%) и Polymetal с РЦ 14,3 британских фунта/акцию (потенциал роста – 18%), - указывают эксперты банка. - Справедливые оценки стоимости в нашем обзоре основаны на сочетании трех методов оценки – ДДП и по коэффициентам 2020П EV/EBITDA и 2020П P/E – вес каждого из которых в итоговой оценке составляет 1/3. В оценке на основе коэффициентов мы использовали значения коэффициента EV/EBITDA 2020П равное 7,0x и коэффициента P/E 2020П равное 12,0x. Входя в топ-10 крупнейших мировых производителей золота, российские золотодобывающие компании демонстрируют высокие темпы роста, сильные балансы, высокий уровень возврата на инвестиции, лидерство с точки зрения затрат и высокий уровень экологических, социальных и корпоративных стандартов (ESG)".

В то время как мировая золотодобывающая отрасль вступила в период снижения производства, снижения темпов открытия новых месторождений и сокращения объемов инвестиций в золотодобывающие проекты, Polyus заявляет об освоении крупнейшего в Восточном полушарии нового проекта, месторождения Сухой Лог, ресурсная база которого насчитывает 63 млн унций золота, тогда как Polymetal имеет блестящую репутацию в реализации проектов по освоению и хорошо сбалансированный профиль роста, представленный Нежданинским проектом и проектом строительства АГМК-2 (вторая линия автоклавного отделения), отмечается в обзоре Альфа-банка.

"У российских компаний самые низкие в мире издержки. - подчеркивают аналитики банка. - Программы капиталовложений Polyus и Polymetal сейчас сосредоточены на геологических исследованиях, направленных на обеспечение продолжительного срока службы месторождений. Polymetal занимает 2 место в мире по среднему содержанию металла в руде (запасы 2P) в 3,8 г/т в золотом эквиваленте среди средних и крупных компаний. Polyus и Polymetal имеют сильные балансы, отношение чистого долга к EBITDA у них ниже 2x, разумные программы капиталовложений, высокий уровень ESG стандартов (по оценке Sustainalytics, Polymetal занимает 1 место в горно-металлургическом секторе) и щедрые дивиденды при доходности примерно 5%".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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Компании упоминаемые в новости:    Polyus Gold Internation,  Polymetal Int


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