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06 сентября 2019 года 14:46
Sova Capital начала анализ Энел Россия с рекомендацией "держать" для акций компании
Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital начала анализ "Энел Россия" (MOEX: ENRU), сообщается в обзоре аналитиков ИК Матвея Тайца и Марии Клейменовой. Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная экспертами, составляет 1,05 рубля за штуку, рекомендация для них была дана "держать". По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены бумаг "Энел Россия", основанный на оценках аналитиков 6 инвестиционных банков, составляет 1,11 рубля, консенсус-рекомендация - "держать". Текущая стоимость бумаг составляет порядка 0,93 рубля за штуку.
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Компании упоминаемые в новости: Энел Россия
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Москва. 6 сентября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели умеренно подросли на ожиданиях снижения процентных ставок мировыми центробанками, и прежде всего со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) США. Исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. читать дальше
.06 сентября 2019 года 18:42
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.06 сентября 2019 года 18:10
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.06 сентября 2019 года 17:40
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.06 сентября 2019 года 16:37
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.06 сентября 2019 года 16:13
Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital начала анализ "Юнипро" (MOEX: UPRO), сообщается в обзоре аналитиков ИК Матвея Тайца и Марии Клейменовой. Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная экспертами, составляет 2,73 рубля за штуку, рекомендация для них была дана "держать". По данным... читать дальше
.06 сентября 2019 года 15:44
Москва. 6 сентября. Доллар и евро несколько усилили снижение на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль ускорил темпы роста к бивалютной корзине после решения ЦБ РФ по ключевой ставке. читать дальше
.06 сентября 2019 года 15:43
Российские золотодобывающие компании демонстрируют рост и лидерство на кривой себестоимости - Альфа-банк
Аналитики Альфа-банка начинают анализ российского золотодобывающего сектора (Polyus и Polymetal) с рекомендации ВЫШЕ РЫНКА. "Мы приписываем рекомендацию ВЫШЕ РЫНКА акциям Polyus c РЦ $66,5/ГДР (потенциал роста – 16%) и Polymetal с РЦ 14,3 британских фунта/акцию (потенциал роста – 18%), -... читать дальше
.06 сентября 2019 года 15:20
По итогам сегодняшнего заседания Банк России ожидаемо снизил ключевую ставку на 0,25 п.п. до 7%. В то же время, в третий раз с начала года был снижен прогноз инфляции на 2019 год с 4,2%-4,7% до 4%-4,5%, сообщается в комментарии эксперта Промсвязьбанка Дениса Попова. "Регулятор выбрал тактику... читать дальше
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.06 сентября 2019 года 13:50
ЦБ РФ на заседании в пятницу снизил уровень ключевой ставки на 25 б.п. до 7%. Очевидно, регулятор принял во внимание тот факт, что текущая инфляционная конъюнктура, которая характеризуется дефляцией по итогам лета, указывает на то, что годовые темпы роста потребительских цен в конце этого года... читать дальше
.06 сентября 2019 года 13:20
"Мы повышаем рекомендацию по акциям "РусГидро" с "держать" до "покупать" и целевую цену до 70 копеек с расчетом на улучшение показателей прибыли и дивидендов со следующего года. На днях стало известно об улучшении условий форвардного контракта с ВТБ, процентная ставка теперь будет ниже. Ожидается... читать дальше
.06 сентября 2019 года 12:15
"Четверг оказался худшим днем для рынка золота и серебра за почти три года из-за фиксации прибыли краткосрочными спекулянтами. Главным драйвером этого стал сильный позитивный новостной фон: США и Китай объявили о возобновлении внешнеторговых переговоров, а опережающие индикаторы в сфере услуг в... читать дальше
.06 сентября 2019 года 11:47
"Российский фондовый рынок встретил насыщенную новостями пятницу коррекцией, несмотря на рост американских бирж накануне, что, вероятно, было вызвано в том числе фактором падения акций "Сургутнефтегаза" с недавних высот. Сегодня в России главным событием станет решение Центробанка по ключевой... читать дальше
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