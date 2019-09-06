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Рынок акций РФ утром корректируется вниз на фоне просевшей нефти, лидирует в откате "Сургутнефтегаз"

Москва. 6 сентября. Рынок акций РФ утром в пятницу корректируется вниз на фоне просевшей нефти, игроки фиксируют прибыль после недельного ралли и ожидают итогов заседания Банка России по монетарной политике; лидерами отката выступают бумаги "Сургутнефтегаза" и "Газпрома".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2783,59 пункта (-0,8%), индекс РТС - 1328,75 пункта (-0,7%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,3%.

Доллар просел до 66 рублей (-0,22 рубля).

Подешевели акции "Сургутнефтегаза" (-3,3% и -3,1% "префы"), "Газпрома" (-1,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,9%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,9%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,7%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,4%).

Подросли бумаги АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,8%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,6%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,2%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,1%).

Индексы в США накануне выросли на сообщениях о возобновлении торговых переговоров США с Китаем и на сильных статданных по американской экономике.

В четверг министерство торговли КНР объявило, что представители двух стран договорились встретиться в Вашингтоне в начале октября. Такая договоренность была достигнута в ходе телефонного разговора заместителя председателя Госсовета КНР Лю Хэ, отвечающего за переговоры со Штатами, с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивеном Мнучином.

Ранее сообщалось, что Вашингтон и Пекин не могут согласовать условия возобновления переговоров после того, как на выходных вступили в силу пошлины на импорт китайских товаров в США и ответные пошлины на ввоз американских товаров в Китай.

Производительность труда в Штатах во втором квартале увеличилась на 2,3%, стоимость рабочей силы выросла на 2,6%. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 2,2%, второго - на 2,5%.

Из отчета отраслевой организации ADP Employer стало известно, что число рабочих мест в США в августе подскочило на 195 тыс., тогда как аналитики ожидали в среднем роста на 148 тыс.

В Азии в пятницу индексы после локальной коррекции вернулись к росту (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, китайский Shanghai Composite завершил торги ростом на 0,5%), стагнирует Европа (FTSE, DAX, CAC 40 изменились на 0,1%) и умеренно "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,2%).

Нефть утром в пятницу проседает после роста, подогретого ранее оптимизмом по поводу американо-китайских торговых переговоров и данными о сокращении запасов топлива в Штатах, однако цена Brent находится на $1,1 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $60,85 за баррель (-0,2% и +0,4% накануне), октябрьская цена WTI - $56,19 за баррель (-0,2% и +0,1% в четверг).

С начала недели цена WTI увеличилась на 2,4%, Brent подорожала на 1%.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 4,771 млн баррелей при прогнозах снижения на 2-3 млн баррелей.

По оценке аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, к финалу недели рынок созрел для коррекции, поскольку подъем отмечался 8 торговых сессий подряд. Вполне естественно, что ближе к вечеру желание зафиксировать прибыль лишь усилится. Однако открывать короткие позиции пока опасно, в любой момент могут появиться позитивные новости с "околопереговорного" процесса, и рынки вновь взлетят. Нельзя исключать и нового притока денег в рублевые активы, что также вытащит наиболее ликвидные акции вверх. В целом при позитивном внешнем фоне сценарий роста индекса МосБиржи к историческим максимумам остается актуальным на следующей неделе.

Вполне возможно, что драйвером роста станет нефть. На статистике Минэнерго США цена Brent накануне превышала $62 за баррель, но далее последовала коррекция. Целью роста Brent по-прежнему остается район $64 за баррель.

Рубль может показать повышенную волатильность на фоне выступления главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной. Скорее всего, Банк России примет решение снизить ставку на 0,25 процентного пункта, для чего есть все основания: стабилизация инфляции и необходимость хоть как-то простимулировать слабую экономику РФ. И это решение уже заложено в цены рубля и облигаций. Но интерес, как всегда, представляют высказывания о дальнейшей денежно-кредитной политике регулятора. Очень вероятно, что рынок услышит о намерении регулятора снижать ставку и далее, в том числе как минимум один раз до конца этого года, считает Антонов.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС брокер" Игорь Галактионов, нефть Brent в четверг выходила за пределы диапазона $58-61 за баррель и в моменте достигала отметки $62,35 за баррель, однако закрытие торгов прошло в прежнем диапазоне, так как взгляд инвесторов на сырьевые рынки остается осторожным. Несмотря на потепление в торговой войне США-КНР, уровень неопределенности остается достаточно высоким, а признаки замедления мировой экономики продолжают проявляться. В зависимости от краткосрочного сантимента котировки могут как остаться в рамках прежнего диапазона, так и порадовать спекулянтов ростом в район $62,5 за баррель.

Вечером в пятницу Baker Hughes представит очередные еженедельные данные по буровой активности в США. С начала года число активных буровых установок снижается, что способствует ожиданию замедления добычи в Штатах.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индекс МосБиржи достиг зоны перекупленности, что вылилось в краткосрочную нисходящую коррекцию. Основными событиями дня станут заседание ЦБ РФ (ожидается снижение ключевой ставки на 25 базисных пунктов - умеренно позитивно для акций и умеренно негативно для рубля) и отчет по рынку труда США за август. Стоит учитывать, что сильные данные по занятости в США могут спровоцировать обратный эффект и ослабить ожидания снижения процентных ставок ФРС, тем самым провоцируя продажи на рынках. Позже под вечер пищу для размышления предоставит непосредственного глава ФРС Джером Пауэлл.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, накануне глава "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов сообщил, что недавний взлет акций компании был связан с действиями спекулянтов, а не с планами по обратному выкупу. На этом фоне надежды инвесторов на часть валютных накоплений "Сургутнефтегаза" угасли, игроки начали фиксировать прибыль.

В рубле в пятницу может наблюдаться повышенная волатильность на фоне ожидаемого заседания совета директоров ЦБ РФ. После улучшения ситуации на внешних рынках вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов повысилась. Более того, по данным Росстата, инфляция в августе замедлилась до 4,3%, что также говорит в пользу продолжения цикла смягчения. Тем не менее, ЦБ РФ может все же воздержаться от слишком агрессивного понижения ставки, поскольку он уже делал это дважды подряд на предыдущих заседаниях.

Перспективы возобновления переговоров США и КНР, а также сильная статистика по рынку труда США смягчает риски глобального замедления. На российском рынке в пятницу вероятна консолидация или даже небольшой рост. Доллар может вернуться под отметку 66 руб./$1, но многое определится решением ЦБ РФ. Не столь важен вопрос снижения ставки, как принципиальное сохранение умеренно жесткого подхода к денежной политике. В условиях отрицательных доходностей в Европе и США рубль сохраняет свою привлекательность за счет ставки выше инфляции, считает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили акции ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (-5,5%), ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (-4,6%), ПАО "АЛРОСА-Нюрба" (MOEX: ALNU) (-2,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,8%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (-1,4%), "РусГидро" (-1,1%).

Подорожали бумаги ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (MOEX: MISB) (+15,2%), "Трансконтейнера" (MOEX: TRCN) (+2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 9,908 млрд рублей (из них 2,269 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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