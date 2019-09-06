Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу не продемонстрируют ярко выраженной динамики

Москва. 6 сентября. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, а также в ожидании итогов очередного заседания Банка России, полагают аналитики.

Как ожидается, ЦБ РФ 6 сентября снизит ключевую ставку на очередные 25 базисных пунктов (до 7% годовых) и, возможно, сохранит сигнал относительно дальнейшего ее снижения на ближайших заседаниях.

Американские фондовые индексы завершили значительным ростом сессию в четверг на сообщениях о возобновлении торговых переговоров США с Китаем и сильных статданных по американской экономике. В четверг министерство торговли КНР объявило, что представители двух стран договорились встретиться в Вашингтоне в начале октября. Такая договоренность была достигнута в ходе телефонного разговора заместителя председателя Госсовета КНР Лю Хэ, отвечающего за переговоры со Штатами, с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивеном Мнучином.

Также участники рынка оценивали статданные из США. Как стало известно в четверг, производительность труда в Штатах во втором квартале увеличилась на 2,3%, а стоимость рабочей силы выросла на 2,6%. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 2,2%, второго - на 2,5%. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе повысилось на 1 тыс., до 217 тыс., тогда как эксперты не ожидали изменения показателя. Тем временем из отчета отраслевой организации ADP Employer стало известно, что число рабочих мест в США в августе подскочило на 195 тыс. Показатель оказался лучше среднего прогноза аналитиков, составлявшего 148 тыс.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона меняются слабо, но преимущественно в позитивную сторону в пятницу благодаря сильным статданным из США и надеждам на прогресс в американо-китайских торговых переговорах. Японский индекс Nikkei 225 увеличился на 0,39. Китайский Shanghai Composite потерял менее 0,1%, Shenzhen Composite - 0,3%. Южнокорейский индикатор Kospi растет на 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,5%, новозеландский NZX 50 - на 1%, индийский BSE Sensex - на 0,5%, индонезийский Jakarta Composite - на 0,2%. Гонконгский Hang Seng прибавил 0,2%, несмотря на то, что рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг Гонконга по обязательствам в иностранной валюте до "AA" с "АА+" с "негативным" прогнозом.

Вместе с тем цены на нефть слабо снижаются в ходе азиатских торгов в пятницу, тем не менее, североамериканская марка WTI может завершить неделю максимальным подъемом с июля на оптимизме по поводу американо-китайских торговых переговоров и данных о сокращении запасов топлива в Штатах. Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК подешевели на 0,02% - до $60,94 за баррель. На торгах в четверг их цена повысилась на 0,41%, до $60,95 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже к этому времени снизилась также на 0,02% - до $56,29 за баррель. На предыдущих торгах WTI выросла в цене на 0,07% и составляла на закрытие $56,30 за баррель.

Как стало известно накануне из отчета Минэнерго США, запасы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 4,771 млн баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали в среднем снижение на 3 млн баррелей, а Американский институт нефти (API) в среду сообщил о повышении резервов на 401 тыс. баррелей. По официальным данным, запасы бензина уменьшились на 2,4 млн баррелей на минувшей неделе, дистиллятов - на 2,5 млн баррелей. Респонденты S&P Global Platts оценивали в среднем падение первого показателя в 1,9 млн баррелей, второго - в 120 тыс. баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла в 2,5 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась заметно выше средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 22,762 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,957 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 5 сентября вырос на 0,16% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,58 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,18%, поднявшись до 627,52 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "РЖД-001P-12R" (+1%), "Роснефть-002Р-04" (+0,41%) и "МТС-001P-07" (+0,41%), а в лидерах снижения - облигации "ВБРР-001Р-01" (-0,38%), "Магнит-003Р-02" (-0,34%) и "ВЭБ.РФ-09" (-0,14%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ФГУП "Почта России" завершило размещение 10-летних облигаций серии БО-001Р-06 объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок на бонды прошел 3 сентября. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,55% годовых. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Ставке соответствует доходность к оферте через 3 года в размере 7,69% годовых. В предыдущий раз эмитент размещал облигации в апреле текущего года. "Почта России" разместила 10-летние бонды с офертой через 3 года серии БО-001Р-07 объемом 5 млрд рублей по ставке 8,45% годовых. Все выпуски размещаются в рамках 15-летней программы объемом до 55 млрд рублей. В рамках программы облигации могут размещаться сроком до 10 лет.

Сбербанк России (MOEX: SBER) разместил 45,25% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-LKOH_ASN_PRT-36m-001Р-121R номинальным объемом 1,5 млрд рублей на сумму 678,726 млн рублей и 23,73% выпуска ИОС-SP_ROT-PRT-42m-001Р-127R номинальным объемом 300 млн рублей на 71,203 млн рублей. Срок обращения выпуска ИОС-LKOH_ASN_PRT-36m-001Р-121R - 3 года, выпуска ИОС-SP_ROT-PRT-42m-001Р-127R - 3,5 года. По выпускам предусмотрен один купон, ставка купона установлена на уровне 0,01% годовых. Кроме того, предусмотрена выплата дополнительного купонного дохода. Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом 700 млрд рублей.

Россельхозбанк установил финальный ориентир цены вторичного размещение облигаций 20-й серии объемом до 9 млрд 983 млн 761 тыс. рублей в размере 101,72% от номинала. Финальному ориентиру соответствует доходность к оферте через 3 года (14 апреля 2022 года) на уровне 7,7% годовых. Сбор заявок прошел 5 сентября. Дата проведения расчетов - 5 сентября. Облигации 20-й объемом 10 млрд рублей были размещены в апреле 2013 года сроком на 10 лет. Ставка текущего купона - 8,3% годовых.

ПАО "РусАл Братск" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 10-летних облигаций серии БО-001Р-03 объемом 15 млрд рублей на уровне 8,25% годовых. Финальному ориентиру соответствует доходность к 3-летней оферте на уровне 8,42% годовых. Первоначально объем размещения озвучивался как "не менее" 10 млрд рублей. Сбор заявок прошел 5 сентября. Техразмещение запланировано на 12 сентября. В апреле этого года после перерыва в несколько лет эмитент вернулся на внутренний долговой рынок, разместив 10-летние облигации серии БО-001Р-01 объемом 15 млрд рублей по ставке 9% годовых. После этого в июле "РусАл Братск" разместил уже второй выпуск облигаций - БО-001Р-02 объемом 15 млрд рублей. Срок обращения выпуска - 10 лет, оферта через 3,5 года, ставка 1-го купона установлена на уровне 8,6% годовых.

ПАО "Пермская научно-производственная приборостроительная компания" (ПНППК) 6 сентября с 09:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок на 10-летние облигации серии 001Р-01 объемом 250 млн рублей. Ориентир ставки 1-го купона составляет 11% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне 11,46% годовых. Купоны квартальные. Техническое размещение выпуска запланировано на 10 сентября. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) 15 августа зарегистрировала программу облигаций компании серии 001Р объемом до 1,5 млрд рублей. В рамках 10-летней программы облигации также могут быть размещены на срок до 10 лет.

Банк "Центр-инвест" (MOEX: CINB) выкупил в рамках оферты 17 тыс. 691 облигацию серии БО-001Р-05 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 600 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, банк выкупил 2,94% выпуска. Банк в феврале текущего года завершил размещение облигаций серии БО-001Р-05 объемом 600 млн рублей, разместив 68,68% выпуска на 412,075 млн рублей. Ставка 1-го купона бондов установлена на уровне 8,25% годовых. Ставка 2-3-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Ставка 4-13-го купонов устанавливается в размере ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 1 процентный пункт. Длительность 1-го купонного периода составит полгода, остальные купоны - квартальные. Срок обращения бумаг - 3,5 года. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 3 сентября 2020 года.