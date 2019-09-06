.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  ИСПРАВЛЕНО: Ждем колебаний курса рубля в диапазоне 65,75-66,25/USD - РФПИ
.
ГЛАВНОЕ
В августе дефляция составила 0,2%
В августе потребительские цены снизились на 0,2%, совпав с прогнозами аналитиков. В годовом выражении инфляция замедлилась до 4,3% после 4,6% в июле, сообщил Росстат
 
ЦБ снизил на этот год прогноз по инфляции и по темпам роста ВВП
Банк России с учетом слабой экономической активности, наблюдавшейся с начала т.г., снизил на этот год прогноз темпа прироста ВВП с 1,0-1,5 до 0,8-1,3%. Как говорится в сообщении Центробанка, темпы роста российской экономики по-прежнему складываются...
 
Минэкономразвития снизило прогноз по инфляции на 2019 г.
Инфляция в РФ в сентябре ожидается на нулевом уровне, в годовом выражении замедлится до 4,1% с 4,3% в августе, говорится в опубликованном мониторинге Минэкономразвития. При этом в министерстве отмечают, что по итогам 2019 года инфляция может...
 
Банки сократили лимиты по кредиткам
В России сокращаются лимиты по кредитным картам, но их число растет. Так, во II квартале количество "пластика" с заемными средствами увеличилось до 3 млн штук (рост на 10%). В мае-июне 2019 года средний лимит по кредитным картам сократился на 6% -...
 
06 сентября 2019 года 11:36

ИСПРАВЛЕНО: Ждем колебаний курса рубля в диапазоне 65,75-66,25/USD - РФПИ

(в абзаце исправлен день недели: не четверг, а пятница)

"Ожидаемое нами снижение ставки ЦБ на 25 б.п. с сохранением относительно мягкой риторики о перспективах дальнейшего смягчения монетарной политики для рубля должно быть нейтрально, поскольку само снижение ставок будет поддерживать спрос на ОФЗ от нерезидентов, а сохранение реальной ставки в положительной области будет и далее обеспечивать рублю поддержку через эффекты "carry". К концу же дня возможен рост волатильности, если данные из США и комментарии главы ФРС будут заметно отличаться от текущего консенсуса на рынке. В целом в пятницу ждем колебаний курса рубля в диапазоне 65,75-66,25/USD, сохраняя позитивный среднесрочный прогноз", - говорится в комментарии главного экономиста РФПИ Дмитрия Полевого.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
06 сентября 2019 года 19:08
Цены евробондов РФ по итогам недели умеренно подросли на ожиданиях снижения ставки ФРС
Москва. 6 сентября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели умеренно подросли на ожиданиях снижения процентных ставок мировыми центробанками, и прежде всего со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) США. Исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году.    читать дальше
.
06 сентября 2019 года 18:42
Фондовые рынки сохранят краткосрочный импульс к росту - ИК "Велес Капитал"
" Индексы Мосбиржи и РТС в конце сессии изменялись незначительно, - говорится в комментарии аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой. - Рублевый индекс отступил от сопротивления 2820 пунктов, а долларовый индикатор находился у сопротивления 1340 пунктов. Индекс РТС на этой неделе также...    читать дальше
.
06 сентября 2019 года 18:10
Золото - защитная инвестиция на все времена - Альфа-банк
Статистика подтверждает, что золото сильно не зависит от динамики доллара США, сообщается в обзоре аналитиков Альфа-банка. Кроме того, будучи формой денег на протяжении тысячи лет, золото, главным образом, является измерителем уровня доверия рынка к центральным банкам и геополитической...    читать дальше
.
06 сентября 2019 года 17:40
Отечественная валюта усилила свои позиции после решения ЦБ РФ по ставке - "Открытие Брокер"
Отечественная валюта усилила свои позиции после того, как ЦБ РФ принял решение по ставке, говорится в комментарии ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова. К середине московских торгов баррель Brent стоил всего 3945 рублей. Однодневная ставка MosPrime упала до 7,07%,...    читать дальше
.
06 сентября 2019 года 17:14
Raiffeisenbank повысил рекомендацию для акций Энел Россия до "покупать" в связи с падением котировок
Raiffeisenbank повысил рекомендацию для акций "Энел Россия" (MOEX: ENRU) с "держать" до "покупать" после падения котировок акций компании, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Гарамиты. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная экспертом, осталась без изменения и составляет 1,15 рубля...    читать дальше
.
06 сентября 2019 года 16:37
Цены на золото на ближайший месяц сохранят диапазон 1500-1550 долл./унц. - Промсвязьбанк
"В ценах на золото, которые выглядели несколько перегретыми, наступила коррекция, - говорится в обзоре Промсвязьбанка. - Позитив на рынке акций и рост доходности облигаций не позволили ценам преодолеть сопротивление на уровне 1550 долл./унц. На горизонте пары недель цены могут протестировать на...    читать дальше
.
06 сентября 2019 года 16:13
Sova Capital начала анализ Юнипро с рекомендацией "держать" для акций компании
Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital начала анализ "Юнипро" (MOEX: UPRO), сообщается в обзоре аналитиков ИК Матвея Тайца и Марии Клейменовой. Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная экспертами, составляет 2,73 рубля за штуку, рекомендация для них была дана "держать". По данным...    читать дальше
.
06 сентября 2019 года 15:44
Рубль немного ускорил темпы роста к доллару и евро после решения ЦБ РФ по ставке
Москва. 6 сентября. Доллар и евро несколько усилили снижение на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль ускорил темпы роста к бивалютной корзине после решения ЦБ РФ по ключевой ставке.    читать дальше
.
06 сентября 2019 года 15:43
Российские золотодобывающие компании демонстрируют рост и лидерство на кривой себестоимости - Альфа-банк
Аналитики Альфа-банка начинают анализ российского золотодобывающего сектора (Polyus и Polymetal) с рекомендации ВЫШЕ РЫНКА. "Мы приписываем рекомендацию ВЫШЕ РЫНКА акциям Polyus c РЦ $66,5/ГДР (потенциал роста – 16%) и Polymetal с РЦ 14,3 британских фунта/акцию (потенциал роста – 18%), -...    читать дальше
.
06 сентября 2019 года 15:20
Банк России выбрал поступательную тактику смягчения процентной политики - Промсвязьбанк
По итогам сегодняшнего заседания Банк России ожидаемо снизил ключевую ставку на 0,25 п.п. до 7%. В то же время, в третий раз с начала года был снижен прогноз инфляции на 2019 год с 4,2%-4,7% до 4%-4,5%, сообщается в комментарии эксперта Промсвязьбанка Дениса Попова. "Регулятор выбрал тактику...    читать дальше
.
06 сентября 2019 года 14:59
Центральный банк оправдал ожидания большинства участников рынка, снизив ключевую ставку - БКС
Центральный банк оправдал ожидания большинства участников рынка, снизив ключевую ставку, говорится в комментарии начальника отдела экспертов по фондовому рынку "БКС Брокер" Василия Карпунина. По мнению эксперта, в пользу принятия такого решения говорили следующие факторы: Во-первых, это...    читать дальше
.
06 сентября 2019 года 14:46
Sova Capital начала анализ Энел Россия с рекомендацией "держать" для акций компании
Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital начала анализ "Энел Россия" (MOEX: ENRU), сообщается в обзоре аналитиков ИК Матвея Тайца и Марии Клейменовой. Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная экспертами, составляет 1,05 рубля за штуку, рекомендация для них была дана "держать". По...    читать дальше
.
06 сентября 2019 года 13:50
Не исключаем еще одного снижения ключевой ставки ЦБ РФ до конца года - БКС
ЦБ РФ на заседании в пятницу снизил уровень ключевой ставки на 25 б.п. до 7%. Очевидно, регулятор принял во внимание тот факт, что текущая инфляционная конъюнктура, которая характеризуется дефляцией по итогам лета, указывает на то, что годовые темпы роста потребительских цен в конце этого года...    читать дальше
.
06 сентября 2019 года 13:20
Вложения в акции "РусГидро" перспективны - ГК "ФИНАМ"
"Мы повышаем рекомендацию по акциям "РусГидро" с "держать" до "покупать" и целевую цену до 70 копеек с расчетом на улучшение показателей прибыли и дивидендов со следующего года. На днях стало известно об улучшении условий форвардного контракта с ВТБ, процентная ставка теперь будет ниже. Ожидается...    читать дальше
.
06 сентября 2019 года 12:15
Фундаментальные факторы для золота и серебра остаются благоприятными - Julius Baer
"Четверг оказался худшим днем для рынка золота и серебра за почти три года из-за фиксации прибыли краткосрочными спекулянтами. Главным драйвером этого стал сильный позитивный новостной фон: США и Китай объявили о возобновлении внешнеторговых переговоров, а опережающие индикаторы в сфере услуг в...    читать дальше
.
Страница 1 из 11
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.