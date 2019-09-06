Решение Центробанка РФ будет нейтральным для рынков - БКС

"Российский фондовый рынок встретил насыщенную новостями пятницу коррекцией, несмотря на рост американских бирж накануне, что, вероятно, было вызвано в том числе фактором падения акций "Сургутнефтегаза" с недавних высот. Сегодня в России главным событием станет решение Центробанка по ключевой ставке. Дефляция в августе, анемичный экономический рост и синхронное смягчение денежной политики практически всеми мировыми центробанками делают вероятным снижение ключевой ставки до 7%. Впрочем, это решение вряд ли окажет серьезное влияние как на рубль, так и на динамику индекса МосБиржи, так как теоретическое негативное влияние на курс рубля от более низкой ставки компенсируется притоком средств нерезидентов в ОФЗ и сохранением процентного дифференциала. Рынок акций РФ все же больше реагирует на новости от ФРС из-за глобализации рынков капитала нежели на новости от российского ЦБ, - отмечает в своем комментарии старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов. - Что касается ФРС, то сегодня рынки в очередной раз будут ждать выступления Джерома Пауэлла, которое, скорее всего, как всегда, будет весьма осторожным и без конкретных установок. Глава ФРС может высказаться в том духе, что регулятор готов действовать в случае необходимости. Поэтому несколько большее значение будет иметь отчет по занятости в США за август, который будет восприниматься как тест на рецессию на фоне недавних слабых макроданных по промышленному сектору".