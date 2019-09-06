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Главная / Мнения аналитиков / В ближайший месяц на фоне возврата оптимизма на глобальные площадки цены на нефть могут закрепиться выше $60/bbl - "Нордеа Банк"
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06 сентября 2019 года 11:24
В ближайший месяц на фоне возврата оптимизма на глобальные площадки цены на нефть могут закрепиться выше $60/bbl - "Нордеа Банк"
" В конце недели поддержку ценам на нефть стал оказывать повышенный "аппетит" участников рынка к рисковым активам, который был вызван сообщениями о том, что в начале октября состоится новый раунд торговых переговоров между США и Китаем. Кроме того, в четверг Минэнерго США сообщило, что запасы сырой нефти в Штатах на прошлой неделе снизились почти на 5 mb, что оказалось вдвое большим снижением, чем ожидали аналитики. Таким образом, отраслевая статистика также позволяет нефтяным котировкам завершить неделю на более комфортных уровнях. Наконец, после того как США ввели новые санкции против Ирана, иранская сторона заявила о начале реализации третьего этапа в рамках сокращения обязательств по ядерной сделке. В результате положительно на котировки влияет и локальный фактор, связанный с геополитикой на Ближнем Востоке. На наш взгляд, в ближайший месяц на фоне возврата оптимизма на глобальные площадки цены на нефть могут закрепиться выше $60/bbl", - говорится в обзоре аналитиков "Нордеа Банка".
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06 сентября 2019 года 19:08
Москва. 6 сентября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели умеренно подросли на ожиданиях снижения процентных ставок мировыми центробанками, и прежде всего со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) США. Исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. читать дальше
.06 сентября 2019 года 18:42
" Индексы Мосбиржи и РТС в конце сессии изменялись незначительно, - говорится в комментарии аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой. - Рублевый индекс отступил от сопротивления 2820 пунктов, а долларовый индикатор находился у сопротивления 1340 пунктов. Индекс РТС на этой неделе также... читать дальше
.06 сентября 2019 года 18:10
Статистика подтверждает, что золото сильно не зависит от динамики доллара США, сообщается в обзоре аналитиков Альфа-банка. Кроме того, будучи формой денег на протяжении тысячи лет, золото, главным образом, является измерителем уровня доверия рынка к центральным банкам и геополитической... читать дальше
.06 сентября 2019 года 17:40
Отечественная валюта усилила свои позиции после того, как ЦБ РФ принял решение по ставке, говорится в комментарии ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова. К середине московских торгов баррель Brent стоил всего 3945 рублей. Однодневная ставка MosPrime упала до 7,07%,... читать дальше
.06 сентября 2019 года 17:14
Raiffeisenbank повысил рекомендацию для акций Энел Россия до "покупать" в связи с падением котировок
Raiffeisenbank повысил рекомендацию для акций "Энел Россия" (MOEX: ENRU) с "держать" до "покупать" после падения котировок акций компании, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Гарамиты. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная экспертом, осталась без изменения и составляет 1,15 рубля... читать дальше
.06 сентября 2019 года 16:37
"В ценах на золото, которые выглядели несколько перегретыми, наступила коррекция, - говорится в обзоре Промсвязьбанка. - Позитив на рынке акций и рост доходности облигаций не позволили ценам преодолеть сопротивление на уровне 1550 долл./унц. На горизонте пары недель цены могут протестировать на... читать дальше
.06 сентября 2019 года 16:13
Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital начала анализ "Юнипро" (MOEX: UPRO), сообщается в обзоре аналитиков ИК Матвея Тайца и Марии Клейменовой. Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная экспертами, составляет 2,73 рубля за штуку, рекомендация для них была дана "держать". По данным... читать дальше
.06 сентября 2019 года 15:44
Москва. 6 сентября. Доллар и евро несколько усилили снижение на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль ускорил темпы роста к бивалютной корзине после решения ЦБ РФ по ключевой ставке. читать дальше
.06 сентября 2019 года 15:43
Российские золотодобывающие компании демонстрируют рост и лидерство на кривой себестоимости - Альфа-банк
Аналитики Альфа-банка начинают анализ российского золотодобывающего сектора (Polyus и Polymetal) с рекомендации ВЫШЕ РЫНКА. "Мы приписываем рекомендацию ВЫШЕ РЫНКА акциям Polyus c РЦ $66,5/ГДР (потенциал роста – 16%) и Polymetal с РЦ 14,3 британских фунта/акцию (потенциал роста – 18%), -... читать дальше
.06 сентября 2019 года 15:20
По итогам сегодняшнего заседания Банк России ожидаемо снизил ключевую ставку на 0,25 п.п. до 7%. В то же время, в третий раз с начала года был снижен прогноз инфляции на 2019 год с 4,2%-4,7% до 4%-4,5%, сообщается в комментарии эксперта Промсвязьбанка Дениса Попова. "Регулятор выбрал тактику... читать дальше
.06 сентября 2019 года 14:59
Центральный банк оправдал ожидания большинства участников рынка, снизив ключевую ставку, говорится в комментарии начальника отдела экспертов по фондовому рынку "БКС Брокер" Василия Карпунина. По мнению эксперта, в пользу принятия такого решения говорили следующие факторы: Во-первых, это... читать дальше
.06 сентября 2019 года 14:46
Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital начала анализ "Энел Россия" (MOEX: ENRU), сообщается в обзоре аналитиков ИК Матвея Тайца и Марии Клейменовой. Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная экспертами, составляет 1,05 рубля за штуку, рекомендация для них была дана "держать". По... читать дальше
.06 сентября 2019 года 13:50
ЦБ РФ на заседании в пятницу снизил уровень ключевой ставки на 25 б.п. до 7%. Очевидно, регулятор принял во внимание тот факт, что текущая инфляционная конъюнктура, которая характеризуется дефляцией по итогам лета, указывает на то, что годовые темпы роста потребительских цен в конце этого года... читать дальше
.06 сентября 2019 года 13:20
"Мы повышаем рекомендацию по акциям "РусГидро" с "держать" до "покупать" и целевую цену до 70 копеек с расчетом на улучшение показателей прибыли и дивидендов со следующего года. На днях стало известно об улучшении условий форвардного контракта с ВТБ, процентная ставка теперь будет ниже. Ожидается... читать дальше
.06 сентября 2019 года 12:15
"Четверг оказался худшим днем для рынка золота и серебра за почти три года из-за фиксации прибыли краткосрочными спекулянтами. Главным драйвером этого стал сильный позитивный новостной фон: США и Китай объявили о возобновлении внешнеторговых переговоров, а опережающие индикаторы в сфере услуг в... читать дальше
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