Рубль может вернуться под отметку 66 за доллар, но многое определится решением ЦБ РФ - "Открытие Брокер"

"Рубль не смог в полной степени воспользоваться как внешним оптимизмом, так и повышением котировок на нефть. В моменте курс доллара слабел до 65,885, но к вечеру четверга всё же "американец взял своё". Снятие рисков не только означает повышенное внимание инвесторов к рискованным активам, но и высокий спрос на активы развитых рынков. Доходности американских казначейских обязательств оказались заметно ниже дивидендной доходности американского фондового рынка. Поэтому разворот в настроениях на 180 градусов ещё не означает то, что капитал непременно ринется на поиск интересных рискованных активов. Кроме того, в рубле может наблюдаться повышенная волатильность на фоне грядущего заседания совета директоров ЦБ РФ. После улучшения ситуации на внешних рынках вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов повысилась. Более того, по данным Росстата, инфляция в августе замедлилась до 4,3%, что также говорит в пользу продолжения цикла смягчения. Тем не менее, ЦБ РФ может всё же воздержаться от слишком агрессивного понижения ставки, поскольку он уже делал это дважды подряд на предыдущих заседаниях, - отмечает в комментарии ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. - Рубль может вернуться под отметку 66 за доллар, но многое определится решением ЦБ РФ. Не столь важен вопрос снижения ставки, как принципиальное сохранение умеренно жёсткого подхода к денежной политике. В условиях отрицательных доходностей в Европе и США рубль сохраняет свою привлекательность за счёт ставки выше инфляции".