В фондах, ориентированных на российские акции, зафиксирован первый приток средств за два месяца - "БКС Глобал Маркетс"

Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за период с 29 августа по 4 сентября 2019 года составил $50 млн против $70 млн неделей ранее, по данным EPFR Global, сообщается в обзоре главного стратега "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова.

Между тем, как следует из отчета, были зафиксированы первые за последние два месяца притоки в фонды, инвестирующие только в акции РФ, в размере $10 млн.