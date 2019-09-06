После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации - ИК "Алго Капитал"

"Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с незначительным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в районе 2800-2815 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2800, 2790 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2820, 2830 пунктов. После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому будут способствовать ожидания предстоящего решения ЦБ РФ по уровню ключевой ставки (13:30 мск) и последующих комментариев по этому поводу (15:00 мск). Во второй половине дня косвенное влияние на ход локальных торгов может оказать публикация блока статистических показателей, характеризующих состояние рынка труда в США (15:30 мск)", - полагает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.