Рынок акций готов к небольшой коррекции - Алор Брокер

"Рост мировых индексов в четверг продолжился, но у российского рынка акций просто не хватило сил отыграть его в полной мере. В общем-то это понятно, и так мы растем 8 сессий без перерыва. Скорее всего, этот перерыв наступит сегодня. Внешний фон складывается с утра позитивный - в "плюсе" азиатские площадки, четверть процента прибавляют американские фьючерсы, отскакивает от вчерашних минимумов нефть. Поэтому откроемся около вчерашнего закрытия или даже небольшим ростом. Но продолжить восходящий тренд вряд ли хватит сил и у нас, и на Западе. Можно сказать, что коррекция потихоньку уже началась. В четверг на 5% упали акции "Сургутнефтегаза", на 2% ВТБ. Вслед за ценами на никель начал дешеветь "Норильский Никель", и сегодня распродажи его бумаг продолжатся. Вполне естественно, что ближе к вечеру желание зафиксировать прибыль лишь усилится. Однако открывать "шорты" пока страшновато. В любой момент могут появиться позитивные новости с околопереговорного процесса, и рынки вновь "взлетят". Нельзя исключать и нового притока денег в рублевые активы, что также вытащит наиболее ликвидные акции вверх. При позитивном внешнем фоне сценарий роста индекса МосБиржи к историческим максимумам остается актуальным на следующей неделе", - полагает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.