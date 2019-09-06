Продолжаем позитивно смотреть на нефть - Алор Брокер

"В четверг Минэнерго США сообщило о снижении запасов нефти в стране на 4,8 млн баррелей, что примерно вдвое больше прогнозов. Откатилась от рекордного уровня и среднесуточная добыча. Рынок отреагировал на данные факты ростом выше 62 долларов за баррель, но под вечер и на рынке нефти прошли распродажи, которые увели котировки сырья под отметку 61 доллар. Сегодня с утра нефть ведет борьбу за этот уровень. Мы продолжаем позитивно смотреть на нефть и ждать ее роста как минимум в район 64 долларов", - отмечает в комментарии аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.