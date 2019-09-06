Утром в пятницу внешний фон для рубля складывается нейтральный - Алор Брокер

"Рубль в паре с долларом так и не смог в четверг закрепиться под отметкой 66. С утра внешний фон для рубля складывается нейтральный - доллар практически не меняется к основным валютам. Но во второй половине дня нельзя исключить повышенную волатильность рубля как реакцию на выступление главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Скорее всего, Банк России сегодня примет решение снизить ставку на 0,25 п.п. Для этого есть все основания: стабилизация инфляции и необходимость хоть как-то простимулировать нашу слабую экономику. И это решение уже заложено в цены рубля и облигаций. Но интерес, как всегда, представляют высказывания о дальнейшей денежно-кредитной политики регулятора. Очень вероятно, что мы услышим о намерении регулятора снижать ставку и далее, в том числе как минимум один раз до конца этого года", - указывает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.