По индексу МосБиржи в пятницу ожидаем попыток закрепиться выше отметки в 2800 пунктов - Промсвязьбанк

"Российский фондовый рынок завершил четверга торги умеренным ростом в рамках 0,5% по индексу МосБиржи. Российские инвесторы сегодня будут следить за итогами заседания Банка России - в базовом сценарии ожидаем снижения ставки на 25 пунктов (такой сценарий воспринимаем нейтрально для всей группы активов), основной интригой считаем риторику регулятора относительно дальнейшей динамики ставок. По индексу МосБиржи в пятницу ожидаем попыток закрепиться выше отметки в 2800 пунктов, но локально считаем рынок несколько перегретым, поэтому в случае консолидации мировых рынков акций оцениваем потенциал дальнейшего роста с текущих уровней в моменте ограниченным", - сообщается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Михаила Поддубского.