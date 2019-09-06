06 сентября 2019 года 09:47
Утренние прогнозы: изменения будут незначительными
По мнению аналитиков, в пятницу рынок акций РФ может открыться небольшим позитивом, но веских драйверов движения нет.
Промсвязьбанк (Михаил Поддубский): "По индексу МосБиржи в пятницу ожидаем попыток закрепиться выше отметки в 2800 пунктов, но локально считаем рынок несколько перегретым, поэтому в случае консолидации мировых рынков акций оцениваем потенциал дальнейшего роста с текущих уровней в моменте ограниченным".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): ""Рост мировых индексов в четверг продолжился, но у российского рынка акций просто не хватило сил отыграть его в полной мере. В общем-то это понятно, и так мы растем 8 сессий без перерыва. Скорее всего, этот перерыв наступит сегодня. Внешний фон складывается с утра позитивный - в "плюсе" азиатские площадки, четверть процента прибавляют американские фьючерсы, отскакивает от вчерашних минимумов нефть. Поэтому откроемся около вчерашнего закрытия или даже небольшим ростом. Но продолжить восходящий тренд вряд ли хватит сил и у нас, и на Западе. Можно сказать, что коррекция потихоньку уже началась".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с незначительным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в районе 2800-2815 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2800, 2790 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2820, 2830 пунктов. После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации".
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Риски, связанные с торговой войной, остаются, но подтверждение переговоров США и КНР всё же вселяют надежды. В начале дня ждём консолидации или небольшого роста российского рынка".
ИК "Велес Капитал" (Елена Кожухова): "Утром российские фондовые индексы, скорее всего, изменятся незначительно ввиду отсутствия веских драйверов движения извне".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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