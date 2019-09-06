Brent торгуется у $61 за баррель

Американские фондовые индексы завершили значительным ростом сессию в четверг. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона меняются слабо, но преимущественно в позитивную сторону в пятницу. Цены на нефть слабо растут в ходе азиатских торгов в пятницу.

Американские фондовые индексы завершили значительным ростом сессию в четверг на сообщениях о возобновлении торговых переговоров США с Китаем и сильных статданных по американской экономике.

В четверг министерство торговли КНР объявило, что представители двух стран договорились встретиться в Вашингтоне в начале октября. Такая договоренность была достигнута в ходе телефонного разговора заместителя председателя Госсовета КНР Лю Хэ, отвечающего за переговоры со Штатами, с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивеном Мнучином.

Ранее сообщалось, что Вашингтон и Пекин не могут согласовать условия возобновления переговоров после того, как на выходных вступили в силу пошлины на импорт китайских товаров в США и ответные пошлины на ввоз американских товаров в Китай.

Также участники рынка оценивали статданные из США.

Как стало известно в четверг, производительность труда в Штатах во втором квартале увеличилась на 2,3%, а стоимость рабочей силы выросла на 2,6%. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 2,2%, второго - на 2,5%.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе повысилось на 1 тыс., до 217 тыс., тогда как эксперты не ожидали изменения показателя. Несмотря на повышение, число заявок остается на очень низком уровне.

Тем временем из отчета отраслевой организации ADP Employer стало известно, что число рабочих мест в США в августе подскочило на 195 тыс. Показатель оказался лучше среднего прогноза аналитиков, составлявшего 148 тыс.

Акции американского разработчика приложения для обмена сообщениями Slack Technologies снизилась в цене по итогам торгов на 3,4%, причем в ходе сессии падение достигало 14%. Финпоказатели компании оказались лучше прогнозов рынка в прошлом квартале, однако ожидаемый компанией убыток в текущем квартале превзошел прогнозы.

Котировки бумаг Ciena Corp. опустились на 3,8%, хотя американский поставщик оборудования для телекоммуникационных сетей и разработчик сетевых технологий обнародовал отчетность за прошлый финансовый квартал, которая существенно превзошла ожидания экспертов.

Рыночная стоимость ювелирной компании Signet Jewelers взлетела на 27% на фоне сильных квартальных показателей.

Цена бумаг ИТ-компании Palo Alto Networks, продемонстрировавшей лучшие, чем ожидалось, прибыль и выручку в прошлом квартале, увеличилась на 5,8%.

Индекс Dow Jones Industrial Average 5 сентября увеличился на 372,68 пункта (1,41%) и составил 26728,15 пункта. Рост индикатора стал максимальным за три недели.

Standard & Poor's 500 повысился на 38,22 пункта (1,3%) - до 2976 пунктов.

Nasdaq Composite прибавил 139,95 пункта (1,75%) и составил 8116,83 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются слабо, но преимущественно в позитивную сторону в пятницу благодаря сильным статданным из США и надеждам на прогресс в американо-китайских торговых переговорах.

Японский индекс Nikkei 225 увеличился на 0,5%, более широкий Topix - на 0,2%.

Китайский Shanghai Composite потерял менее 0,1%, Shenzhen Composite - 0,3%.

Южнокорейский индикатор Kospi растет на 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,5%, новозеландский NZX 50 - на 1%, индийский BSE Sensex - на 0,5%, индонезийский Jakarta Composite - на 0,2%.

Гонконгский Hang Seng прибавил 0,2%, несмотря на то, что рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг Гонконга по обязательствам в иностранной валюте до "AA" с "АА+" с "негативным" прогнозом.

"Месяцы непрекращающихся конфликтов и насилия стали проверкой гибкости принципа "одна страна, две системы", который лежит в основе отношений Гонконга с материковым Китаем, - отмечают аналитики Fitch. - Постепенное укрепление экономических, финансовых и политических связей Гонконга с Китаем говорит о продолжающейся интеграции в систему государственного управления Китая, что грозит ростом институциональных и регуляторных трудностей в будущем".

Главным позитивным фактором для мировых фондовых рынков на уходящей неделе стала новость о том, что Китай и США готовы возобновить торговые переговоры. Представители Пекина и Вашингтона договорились встретиться в начале октября для нового раунда переговоров в Вашингтоне. Отмечается, что КНР и США не вели официальных переговоров с июля.

"Тот факт, что встреча случится, действительно является позитивным сигналом, - говорит аналитик Mizuho Bank Чжу Хуани. - Однако большого прогресса мы не ожидаем и полагаем, что без прорыва на переговорах ралли может оказаться кратковременным".

Также азиатский рынок поддержали сильные статданные из США, которые вызвали рост американских индексов накануне и стали сигналами того, что в крупнейшей экономике мира дела идут хорошо.

Как стало известно в четверг, производительность труда в Штатах во втором квартале увеличилась на 2,3%, а стоимость рабочей силы выросла на 2,6%. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 2,2%, второго - на 2,5%.

Тем временем из отчета отраслевой организации ADP Employer стало известно, что число рабочих мест в США в августе подскочило на 195 тыс. Показатель оказался лучше среднего прогноза аналитиков, составлявшего 148 тыс.

Акции китайского интернет-гиганта Alibaba дорожают на 2,6% на новости о покупке бизнеса в сфере онлайн-торговли у конкурирующей NetEase за $2 млрд. Также Alibaba пообещала инвестировать $700 млн в музыкальный сервис NetEase.

Цена бумаг NetEase увеличивается на 1%.

Котировки акций японского автопроизводителя Honda растут на 3%, тогда как бумаги интернет-компании Rakuten и оператора связи SoftBank дешевеют на 4% и 2,6% соответственно.

Стоимость акций гонконгского оператора казино Galaxy Entertainment повысилась на 1,7%, производителей компонентов для мобильных устройств AAC Technology и Sunny Optical - на 5,2% и 3,8% соответственно.

Капитализация южнокорейского производителя микрочипов и электроники Samsung Electronics растет на 1,3%.

Рыночная стоимость австралийской энергетической компании Beach Energy увеличивается на 2,1%, горнодобывающей Rio Tinto - на 0,8%.

Цены на нефть слабо растут в ходе азиатских торгов в пятницу, при этом североамериканская марка WTI может завершить неделю максимальным подъемом с июля на оптимизме по поводу американо-китайских торговых переговоров и данных о сокращении запасов топлива в Штатах.

Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:17 мск подорожали на $0,02 (0,03%) - до $60,97 за баррель. На торгах в четверг цена повысилась на $0,25 (0,41%), до $60,95 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличилась на $0,02 (0,04%) - до $56,32 за баррель. На предыдущих торгах WTI выросла в цене на $0,04 (0,07%) и составляла на закрытие $56,30 за баррель.

С начала недели цена WTI увеличилась на 2,4%, Brent подорожала на 1%.

Как стало известно накануне из отчета Минэнерго США, запасы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 4,771 млн баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали в среднем снижение на 3 млн баррелей, а Американский институт нефти (API) в среду сообщил о повышении резервов на 401 тыс. баррелей.

По официальным данным, запасы бензина уменьшились на 2,4 млн баррелей на минувшей неделе, дистиллятов - на 2,5 млн баррелей. Респонденты S&P Global Platts оценивали в среднем падение первого показателя в 1,9 млн баррелей и второго - в 120 тыс. баррелей.

Другим позитивным фактором для мировых фондовых рынков на уходящей неделе стала новость о том, что Китай и США готовы возобновить торговые переговоры. Представители Пекина и Вашингтона договорились встретиться в начале октября для нового раунда переговоров в Вашингтоне. Отмечается, что КНР и США не вели официальных переговоров с июля.

По данным The Wall Street Journal, представители США оценивают готовящиеся переговоры с осторожным оптимизмом и намерены занять выжидательную позицию, чтобы оценить предложения, подготовленные Китаем.