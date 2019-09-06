.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Brent торгуется у $61 за баррель
.
ГЛАВНОЕ
В августе дефляция составила 0,2%
В августе потребительские цены снизились на 0,2%, совпав с прогнозами аналитиков. В годовом выражении инфляция замедлилась до 4,3% после 4,6% в июле, сообщил Росстат
 
ЦБ снизил на этот год прогноз по инфляции и по темпам роста ВВП
Банк России с учетом слабой экономической активности, наблюдавшейся с начала т.г., снизил на этот год прогноз темпа прироста ВВП с 1,0-1,5 до 0,8-1,3%. Как говорится в сообщении Центробанка, темпы роста российской экономики по-прежнему складываются...
 
Минэкономразвития снизило прогноз по инфляции на 2019 г.
Инфляция в РФ в сентябре ожидается на нулевом уровне, в годовом выражении замедлится до 4,1% с 4,3% в августе, говорится в опубликованном мониторинге Минэкономразвития. При этом в министерстве отмечают, что по итогам 2019 года инфляция может...
 
Банки сократили лимиты по кредиткам
В России сокращаются лимиты по кредитным картам, но их число растет. Так, во II квартале количество "пластика" с заемными средствами увеличилось до 3 млн штук (рост на 10%). В мае-июне 2019 года средний лимит по кредитным картам сократился на 6% -...
 
06 сентября 2019 года 09:42

Brent торгуется у $61 за баррель

Американские фондовые индексы завершили значительным ростом сессию в четверг. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона меняются слабо, но преимущественно в позитивную сторону в пятницу. Цены на нефть слабо растут в ходе азиатских торгов в пятницу.

Американские фондовые индексы завершили значительным ростом сессию в четверг на сообщениях о возобновлении торговых переговоров США с Китаем и сильных статданных по американской экономике.

В четверг министерство торговли КНР объявило, что представители двух стран договорились встретиться в Вашингтоне в начале октября. Такая договоренность была достигнута в ходе телефонного разговора заместителя председателя Госсовета КНР Лю Хэ, отвечающего за переговоры со Штатами, с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивеном Мнучином.

Ранее сообщалось, что Вашингтон и Пекин не могут согласовать условия возобновления переговоров после того, как на выходных вступили в силу пошлины на импорт китайских товаров в США и ответные пошлины на ввоз американских товаров в Китай.

Также участники рынка оценивали статданные из США.

Как стало известно в четверг, производительность труда в Штатах во втором квартале увеличилась на 2,3%, а стоимость рабочей силы выросла на 2,6%. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 2,2%, второго - на 2,5%.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе повысилось на 1 тыс., до 217 тыс., тогда как эксперты не ожидали изменения показателя. Несмотря на повышение, число заявок остается на очень низком уровне.

Тем временем из отчета отраслевой организации ADP Employer стало известно, что число рабочих мест в США в августе подскочило на 195 тыс. Показатель оказался лучше среднего прогноза аналитиков, составлявшего 148 тыс.

Акции американского разработчика приложения для обмена сообщениями Slack Technologies снизилась в цене по итогам торгов на 3,4%, причем в ходе сессии падение достигало 14%. Финпоказатели компании оказались лучше прогнозов рынка в прошлом квартале, однако ожидаемый компанией убыток в текущем квартале превзошел прогнозы.

Котировки бумаг Ciena Corp. опустились на 3,8%, хотя американский поставщик оборудования для телекоммуникационных сетей и разработчик сетевых технологий обнародовал отчетность за прошлый финансовый квартал, которая существенно превзошла ожидания экспертов.

Рыночная стоимость ювелирной компании Signet Jewelers взлетела на 27% на фоне сильных квартальных показателей.

Цена бумаг ИТ-компании Palo Alto Networks, продемонстрировавшей лучшие, чем ожидалось, прибыль и выручку в прошлом квартале, увеличилась на 5,8%.

Индекс Dow Jones Industrial Average 5 сентября увеличился на 372,68 пункта (1,41%) и составил 26728,15 пункта. Рост индикатора стал максимальным за три недели.

Standard & Poor's 500 повысился на 38,22 пункта (1,3%) - до 2976 пунктов.

Nasdaq Composite прибавил 139,95 пункта (1,75%) и составил 8116,83 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются слабо, но преимущественно в позитивную сторону в пятницу благодаря сильным статданным из США и надеждам на прогресс в американо-китайских торговых переговорах.

Японский индекс Nikkei 225 увеличился на 0,5%, более широкий Topix - на 0,2%.

Китайский Shanghai Composite потерял менее 0,1%, Shenzhen Composite - 0,3%.

Южнокорейский индикатор Kospi растет на 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,5%, новозеландский NZX 50 - на 1%, индийский BSE Sensex - на 0,5%, индонезийский Jakarta Composite - на 0,2%.

Гонконгский Hang Seng прибавил 0,2%, несмотря на то, что рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг Гонконга по обязательствам в иностранной валюте до "AA" с "АА+" с "негативным" прогнозом.

"Месяцы непрекращающихся конфликтов и насилия стали проверкой гибкости принципа "одна страна, две системы", который лежит в основе отношений Гонконга с материковым Китаем, - отмечают аналитики Fitch. - Постепенное укрепление экономических, финансовых и политических связей Гонконга с Китаем говорит о продолжающейся интеграции в систему государственного управления Китая, что грозит ростом институциональных и регуляторных трудностей в будущем".

Главным позитивным фактором для мировых фондовых рынков на уходящей неделе стала новость о том, что Китай и США готовы возобновить торговые переговоры. Представители Пекина и Вашингтона договорились встретиться в начале октября для нового раунда переговоров в Вашингтоне. Отмечается, что КНР и США не вели официальных переговоров с июля.

"Тот факт, что встреча случится, действительно является позитивным сигналом, - говорит аналитик Mizuho Bank Чжу Хуани. - Однако большого прогресса мы не ожидаем и полагаем, что без прорыва на переговорах ралли может оказаться кратковременным".

Также азиатский рынок поддержали сильные статданные из США, которые вызвали рост американских индексов накануне и стали сигналами того, что в крупнейшей экономике мира дела идут хорошо.

Как стало известно в четверг, производительность труда в Штатах во втором квартале увеличилась на 2,3%, а стоимость рабочей силы выросла на 2,6%. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 2,2%, второго - на 2,5%.

Тем временем из отчета отраслевой организации ADP Employer стало известно, что число рабочих мест в США в августе подскочило на 195 тыс. Показатель оказался лучше среднего прогноза аналитиков, составлявшего 148 тыс.

Акции китайского интернет-гиганта Alibaba дорожают на 2,6% на новости о покупке бизнеса в сфере онлайн-торговли у конкурирующей NetEase за $2 млрд. Также Alibaba пообещала инвестировать $700 млн в музыкальный сервис NetEase.

Цена бумаг NetEase увеличивается на 1%.

Котировки акций японского автопроизводителя Honda растут на 3%, тогда как бумаги интернет-компании Rakuten и оператора связи SoftBank дешевеют на 4% и 2,6% соответственно.

Стоимость акций гонконгского оператора казино Galaxy Entertainment повысилась на 1,7%, производителей компонентов для мобильных устройств AAC Technology и Sunny Optical - на 5,2% и 3,8% соответственно.

Капитализация южнокорейского производителя микрочипов и электроники Samsung Electronics растет на 1,3%.

Рыночная стоимость австралийской энергетической компании Beach Energy увеличивается на 2,1%, горнодобывающей Rio Tinto - на 0,8%.

Цены на нефть слабо растут в ходе азиатских торгов в пятницу, при этом североамериканская марка WTI может завершить неделю максимальным подъемом с июля на оптимизме по поводу американо-китайских торговых переговоров и данных о сокращении запасов топлива в Штатах.

Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:17 мск подорожали на $0,02 (0,03%) - до $60,97 за баррель. На торгах в четверг цена повысилась на $0,25 (0,41%), до $60,95 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличилась на $0,02 (0,04%) - до $56,32 за баррель. На предыдущих торгах WTI выросла в цене на $0,04 (0,07%) и составляла на закрытие $56,30 за баррель.

С начала недели цена WTI увеличилась на 2,4%, Brent подорожала на 1%.

Как стало известно накануне из отчета Минэнерго США, запасы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 4,771 млн баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали в среднем снижение на 3 млн баррелей, а Американский институт нефти (API) в среду сообщил о повышении резервов на 401 тыс. баррелей.

По официальным данным, запасы бензина уменьшились на 2,4 млн баррелей на минувшей неделе, дистиллятов - на 2,5 млн баррелей. Респонденты S&P Global Platts оценивали в среднем падение первого показателя в 1,9 млн баррелей и второго - в 120 тыс. баррелей.

Другим позитивным фактором для мировых фондовых рынков на уходящей неделе стала новость о том, что Китай и США готовы возобновить торговые переговоры. Представители Пекина и Вашингтона договорились встретиться в начале октября для нового раунда переговоров в Вашингтоне. Отмечается, что КНР и США не вели официальных переговоров с июля.

По данным The Wall Street Journal, представители США оценивают готовящиеся переговоры с осторожным оптимизмом и намерены занять выжидательную позицию, чтобы оценить предложения, подготовленные Китаем.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
06 сентября 2019 года 19:08
Цены евробондов РФ по итогам недели умеренно подросли на ожиданиях снижения ставки ФРС
Москва. 6 сентября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели умеренно подросли на ожиданиях снижения процентных ставок мировыми центробанками, и прежде всего со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) США. Исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году.    читать дальше
.
06 сентября 2019 года 18:42
Фондовые рынки сохранят краткосрочный импульс к росту - ИК "Велес Капитал"
" Индексы Мосбиржи и РТС в конце сессии изменялись незначительно, - говорится в комментарии аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой. - Рублевый индекс отступил от сопротивления 2820 пунктов, а долларовый индикатор находился у сопротивления 1340 пунктов. Индекс РТС на этой неделе также...    читать дальше
.
06 сентября 2019 года 18:10
Золото - защитная инвестиция на все времена - Альфа-банк
Статистика подтверждает, что золото сильно не зависит от динамики доллара США, сообщается в обзоре аналитиков Альфа-банка. Кроме того, будучи формой денег на протяжении тысячи лет, золото, главным образом, является измерителем уровня доверия рынка к центральным банкам и геополитической...    читать дальше
.
06 сентября 2019 года 17:40
Отечественная валюта усилила свои позиции после решения ЦБ РФ по ставке - "Открытие Брокер"
Отечественная валюта усилила свои позиции после того, как ЦБ РФ принял решение по ставке, говорится в комментарии ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова. К середине московских торгов баррель Brent стоил всего 3945 рублей. Однодневная ставка MosPrime упала до 7,07%,...    читать дальше
.
06 сентября 2019 года 17:14
Raiffeisenbank повысил рекомендацию для акций Энел Россия до "покупать" в связи с падением котировок
Raiffeisenbank повысил рекомендацию для акций "Энел Россия" (MOEX: ENRU) с "держать" до "покупать" после падения котировок акций компании, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Гарамиты. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная экспертом, осталась без изменения и составляет 1,15 рубля...    читать дальше
.
06 сентября 2019 года 16:37
Цены на золото на ближайший месяц сохранят диапазон 1500-1550 долл./унц. - Промсвязьбанк
"В ценах на золото, которые выглядели несколько перегретыми, наступила коррекция, - говорится в обзоре Промсвязьбанка. - Позитив на рынке акций и рост доходности облигаций не позволили ценам преодолеть сопротивление на уровне 1550 долл./унц. На горизонте пары недель цены могут протестировать на...    читать дальше
.
06 сентября 2019 года 16:13
Sova Capital начала анализ Юнипро с рекомендацией "держать" для акций компании
Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital начала анализ "Юнипро" (MOEX: UPRO), сообщается в обзоре аналитиков ИК Матвея Тайца и Марии Клейменовой. Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная экспертами, составляет 2,73 рубля за штуку, рекомендация для них была дана "держать". По данным...    читать дальше
.
06 сентября 2019 года 15:44
Рубль немного ускорил темпы роста к доллару и евро после решения ЦБ РФ по ставке
Москва. 6 сентября. Доллар и евро несколько усилили снижение на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль ускорил темпы роста к бивалютной корзине после решения ЦБ РФ по ключевой ставке.    читать дальше
.
06 сентября 2019 года 15:43
Российские золотодобывающие компании демонстрируют рост и лидерство на кривой себестоимости - Альфа-банк
Аналитики Альфа-банка начинают анализ российского золотодобывающего сектора (Polyus и Polymetal) с рекомендации ВЫШЕ РЫНКА. "Мы приписываем рекомендацию ВЫШЕ РЫНКА акциям Polyus c РЦ $66,5/ГДР (потенциал роста – 16%) и Polymetal с РЦ 14,3 британских фунта/акцию (потенциал роста – 18%), -...    читать дальше
.
06 сентября 2019 года 15:20
Банк России выбрал поступательную тактику смягчения процентной политики - Промсвязьбанк
По итогам сегодняшнего заседания Банк России ожидаемо снизил ключевую ставку на 0,25 п.п. до 7%. В то же время, в третий раз с начала года был снижен прогноз инфляции на 2019 год с 4,2%-4,7% до 4%-4,5%, сообщается в комментарии эксперта Промсвязьбанка Дениса Попова. "Регулятор выбрал тактику...    читать дальше
.
06 сентября 2019 года 14:59
Центральный банк оправдал ожидания большинства участников рынка, снизив ключевую ставку - БКС
Центральный банк оправдал ожидания большинства участников рынка, снизив ключевую ставку, говорится в комментарии начальника отдела экспертов по фондовому рынку "БКС Брокер" Василия Карпунина. По мнению эксперта, в пользу принятия такого решения говорили следующие факторы: Во-первых, это...    читать дальше
.
06 сентября 2019 года 14:46
Sova Capital начала анализ Энел Россия с рекомендацией "держать" для акций компании
Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital начала анализ "Энел Россия" (MOEX: ENRU), сообщается в обзоре аналитиков ИК Матвея Тайца и Марии Клейменовой. Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная экспертами, составляет 1,05 рубля за штуку, рекомендация для них была дана "держать". По...    читать дальше
.
06 сентября 2019 года 13:50
Не исключаем еще одного снижения ключевой ставки ЦБ РФ до конца года - БКС
ЦБ РФ на заседании в пятницу снизил уровень ключевой ставки на 25 б.п. до 7%. Очевидно, регулятор принял во внимание тот факт, что текущая инфляционная конъюнктура, которая характеризуется дефляцией по итогам лета, указывает на то, что годовые темпы роста потребительских цен в конце этого года...    читать дальше
.
06 сентября 2019 года 13:20
Вложения в акции "РусГидро" перспективны - ГК "ФИНАМ"
"Мы повышаем рекомендацию по акциям "РусГидро" с "держать" до "покупать" и целевую цену до 70 копеек с расчетом на улучшение показателей прибыли и дивидендов со следующего года. На днях стало известно об улучшении условий форвардного контракта с ВТБ, процентная ставка теперь будет ниже. Ожидается...    читать дальше
.
06 сентября 2019 года 12:15
Фундаментальные факторы для золота и серебра остаются благоприятными - Julius Baer
"Четверг оказался худшим днем для рынка золота и серебра за почти три года из-за фиксации прибыли краткосрочными спекулянтами. Главным драйвером этого стал сильный позитивный новостной фон: США и Китай объявили о возобновлении внешнеторговых переговоров, а опережающие индикаторы в сфере услуг в...    читать дальше
.
Страница 1 из 11
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.