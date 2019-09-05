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05 сентября 2019 года 19:37

Рынок акций закрепился выше 2800п по индексу МосБиржи на внешнем оптимизме, просел Сургутнефтегаз

Москва. 5 сентября. Рынок акций РФ в четверг закрепился выше 2800 пунктов по индексу МосБиржи (максимум почти за 2 месяца) на фоне роста внешних фондовых площадок и нефти на новостях о возобновлении торговых переговоров США и Китая в октябре; локомотивом подъема выступили бумаги Сбербанка и обновившие максимумы акции "ЛУКОЙЛа", аутсайдерами стали просевшие бумаги "Сургутнефтегаза".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2807,06 пункта (+0,5%, максимум дня - 2815,83 пункта), индекс РТС - 1337,92 пункта (+0,5%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась смешанной в пределах 5% на фоне укрепления рубля.

Доллар подешевел до 66,09 рубля (-0,13 рубля).

Подорожали рублевые акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+3,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+3,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,9%), Сбербанка (+1,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,5%), "ЛУКОЙЛа" (+1,4%, до 5524,5 рубля), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,9%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,6%).

Подешевели акции "Сургутнефтегаза" (-4,9% и -5% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-2,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,7%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,6% и -0,8% "префы"), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,4%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%).

Акции "Сургутнефтегаза" в четверг локально скорректировались на фоне комментариев главы компании Владимира Богданова относительно целей недавно созданной "дочки" - ООО "Рион", а также на фоне понижения рекомендаций "ВТБ Капитала" по бумагам "Сургутнефтегаза".

Глава "Сургутнефтегаза" Богданов отказался отвечать на вопросы журналистов о задачах ООО "Рион" - новой "дочки" "Сургутнефтегаза", которая заявила в качестве своих видов деятельности вложение в ценные бумаги и управление ценными бумагами. Тем не менее, Богданов заявил журналистам, что причиной недавнего ралли акций стали спекулянты, а в создании ООО "Рион" нет ничего необычного, поскольку у "Сургутнефтегаза" есть много дочерних предприятий и есть финансовые активы, которыми надо более грамотно управлять.

Аналитики "ВТБ Капитала" сообщили в своем обзоре, что не видят серьезных причин для недавней панической покупки акций "Сургутнефтегаза". Тот факт, что компания решила зарегистрировать предприятие с акционерным капиталом около $150 тыс., указав его основной деятельностью инвестиции в ценные бумаги, вряд ли можно рассматривать как явный (или даже ранний) признак корпоративной революции.

Исходя из прогнозов по цене на нефть (в среднем $56,4 за баррель Brent во втором полугодии) и убежденности, что самым важным фактором для акций "Сургутнефтегаза" является их дивидендная доходность, эксперты "ВТБ Капитала" подтвердили негативный взгляд на бумаги "Сургутнефтегаза" и присвоили им рекомендацию "продавать". Аналитики ожидают, что "Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS) сохранит дивидендные выплаты на уровне 0,65 рубля на обыкновенную бумагу в 2020 году, что предполагает доходность на уровне 1,8%. Целевая цена для акций "Сургутнефтегаза" в перспективе следующих 12 месяцев составляет $0,37, что подразумевает дисконт в 29% к рыночным уровням, отмечают в "ВТБ Капитале".

Рост бумаг "Сургутнефтегаза" начался в конце августа на фоне известий о создании "дочки" - ООО "Рион", которая заявила в качестве своих видов деятельности вложение в ценные бумаги и управление ценными бумагами (уставный капитал ООО составляет 10 млн рублей). Это спровоцировало ожидания, что "Сургутнефтегаз" может начать инвестировать свои финансовые накопления или даже объявить о выкупе собственных бумаг. С пятницы до среды взлет обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" превышал 40%, "префов" - 20%.

В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 2,1%, китайский Shanghai Composite прибавил 1%) на оптимизме в отношении событий в Гонконге, где глава администрации Кэрри Лэм заявила об официальном отзыве законопроекта об экстрадиции, спровоцировавшего масштабные акции протеста.

В Европе нет единого вектора (FTSE просел на 0,8%, DAX, CAC 40 растут на 0,9-1,1%), продолжился подъем фондовых индексов в США (индекс S&P 500 вырос на 1,3%) на информации о том, что Китай и США договорились возобновить торговые переговоры.

Министерство торговли КНР объявило в четверг, что представители двух стран договорились встретиться в Вашингтоне в начале октября. Такая договоренность была достигнута в ходе телефонного разговора заместителя председателя Госсовета КНР Лю Хэ, отвечающего за переговоры со Штатами, с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивеном Мнучином.

Стороны намерены провести консультации в середине сентября для подготовки к возобновлению переговоров. КНР и США не вели официальных переговоров с июля.

Поддержку китайскому рынку также оказали сигналы того, что Пекин готовит новые меры поддержки экономики. Китайские СМИ сообщили накануне, что Госсовет КНР призвал Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) к "своевременному" использованию таких инструментов, как снижение норм банковского резервирования. Обычно НБК следует подобным призывам Госсовета, пишет Bloomberg.

В США в четверг вышла неплохая статистика: индекс деловой активности в сфере услуг ISM Non-Manufacturing в августе вырос до 56,4 пункта при прогнозах роста до 54 пунктов с июльских 53,7 пункта.

Вышедшая вечером статистика Минэнерго США оказала поддержку нефтяным котировкам: запасы нефти за неделю упали на 4,77 млн баррелей при прогнозах сокращения на 2-3 млн баррелей, также сильнее ожиданий сократились резервы бензина и дистиллятов.

Цена Brent к 18:50 МСК в четверг превысила на $1,4 уровень суточной давности. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent составила $61,94 за баррель (+2% и +4,2% накануне), октябрьская цена WTI - $57,32 за баррель (+1,9% и +4,3% в среду).

По оценке персонального брокера ИФК "Солид" Евгения Маришина, доступной информации по "Сургутнефтегазу", которая сейчас есть у рынка, не совсем достаточно для обоснования роста акций компании в последние дни. Рынок отреагировал активными покупками именно на возможность операций "Риона" с самими бумагами "Сургутнефтегаза". Поэтому текущая просадка котировок - это чисто техническая вещь, вполне логичная после бурного роста.

"Накануне наблюдался достаточно резкий "вброс" предложения бумаг в рынок, очевидно, что кто-то выходил из акций "Сургута" и фиксировал прибыль. Инвестор, который покупал бумаги под такой рост, вероятно, заранее знал о нем. Тем не менее, у акций "Сургутнефтегаза" есть неплохая перспектива, они могут подорожать в ближайшее время еще на 40-42%", - полагает Маришин.

По мнению главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, рынок подрос вслед за миром, но полноценной восходящей динамики не получилось, поскольку рост индекса МосБиржи сдерживало укрепление рубля и просевшие акции "Сургутнефтегаза", где игроки фиксировали прибыль по спекулятивным "длинным" позициям. Поддержкой для индекса МосБиржи теперь выступает оставшаяся позади отметка 2780 пунктов, "быки" пытаются создать плацдарм, который позволит им продолжить восходящую динамику и предпринять попытку обновить исторические максимумы.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, акции "Сургутнефтегаза" упали после того, как глава компании Богданов сообщил, что недавний взлет бумаг компании был связан с действиями спекулянтов, а не с планами по обратному выкупу. Соответственно, руководство "Сургутнефтегаза" не подтверждает спекулятивную идею, которая толкала бумагу вверх. Акции ВТБ также скорректировались, поскольку прибыль группы за январь-июль снизилась на 13,7% (до 97,3 млрд рублей). Впрочем, в июле рост прибыли составил 33% (до 20,5 млрд рублей), что все же дает надежды на достаточно позитивный итог года.

Внешние рынки вдохновились информацией о том, что США и КНР начнут переговоры по торговым вопросам в начале октября. Впрочем, еще до этого будут проведены предварительные консультации, "гладкость" которых никто не гарантирует. Нижняя палата британского парламента приняла законопроект, который запрещает выход страны из Евросоюза без сделки, что снижает риски хаотичного расставания, но повышает вероятность внеочередных выборов. На этом фоне британский фунт укреплял свои позиции, что оказывало давление на индекс FTSE 100. Нефть также продолжила рост на фоне снижения тревожности на глобальном рынке - надежды на переговоры США и КНР смягчают риски будущего спада мировой экономики, а с ними и риски замедления роста спроса на "черное золото".

ВЭФ показал отсутствие какой-либо изоляции РФ в регионе, а также потенциал дальнейшего развития экономических связей между основными экономиками региона. Рубль также может продолжить укрепление на фоне смягчения внешних рисков и ожиданий дальнейшего снижения доходностей ОФЗ, отмечает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (+12,1%), ПАО "Русполимет" (MOEX: RUSP) (+7,7%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+4,6%), "Новороссийского комбината хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+3,2%), "МРСК Северного Кавказа" (MOEX: MRKK) (+3,1%).

Подешевели бумаги ПАО "АЛРОСА-Нюрба" (MOEX: ALNU) (-11,2%), ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (MOEX: MISB) (-7,5% и -10,3% "префы"), Polymetal (MOEX: POLY) (-2,3%), АО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 61,951 млрд рублей (из них 12,614 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 12,091 млрд рублей - на акции "Татнефти" (MOEX: TATN)).


Опубликовано: /Финмаркет/
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