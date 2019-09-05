Рубль вечером умеренно растет к доллару и евро благодаря позитивным сигналам с внешних рынков

Москва. 5 сентября. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне усиления интереса инвесторов к рисковым активам на ожиданиях возобновления переговоров по торговому соглашению между США и Китаем, а также за счет дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 66,1 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 12,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 72,95 руб./EUR1, подешевев на 10,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 11,49 копейки - до 69,18 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает укрепляться к доллару и евро на вечерних торгах на фоне повышения интереса инвесторов к рисковым активам в связи с информацией о возобновлении переговоров между США и Китаем по торговым проблемам в начале октября в Вашингтоне, а также благодаря уверенно дорожающей нефти.

Министерство торговли КНР сообщило, что договоренность о возобновлении переговоров была достигнута в ходе телефонного разговора заместителя председателя Госсовета КНР Лю Хэ, отвечающего за переговоры со Штатами, с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивеном Мнучином. Стороны намерены провести консультации в середине сентября для подготовки к возобновлению переговоров. КНР и США не вели официальных переговоров с июля.

По данным The Wall Street Journal, представители США оценивают готовящиеся переговоры с осторожным оптимизмом и намерены занять выжидательную позицию, чтобы оценить предложения, подготовленные Китаем.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп отметил, что достижение соглашения между США и Китаем по торговым разногласиям вследствие корректировки Пекином своей позиции отвечает китайским интересам. "Корректировка отвечает интересам Китая, я думаю, мы дойдем до решения, которое драматически лучше, чем все то, что у нас сегодня", - считает он.

Кроме того, Трамп заявил, что Европа в торгово-экономических отношениях с США может столкнуться с теми же проблемами, которые испытывает Китай. "Европа среди тех, кто вечно проводит самую протекционистскую политику. Они у себя сидят и говорят: хм, мы следующие? Может быть и так!", - написал президент в своем "Твиттере". Он отметил, что "то, что делает Трамп в отношении Китая, не потеряно и для остального мира". "Мы должны изменить правила. США не могут защищать весь мир и платить за это", - добавил американский лидер.

Он пояснил: "У нас не должно быть системы, когда мы ведем свою экономическую деятельность во благо другим странам, которые уже давно обложили нас большими пошлинами. Не надо скрывать реальность. США являются объектом тарифного терроризма уже 50 лет. Но заключение реального соглашения возможно".

Участники рынков также ждут результатов заседаний мировых центробанков, которые состоятся в ближайшие дни. В связи с усилением рисков для мировой экономики участники рынков рассчитывают на смягчение политики ЕЦБ и ФРС. ЕЦБ примет решение относительно ставок на предстоящем заседании 12 сентября. По итогам предыдущего заседания регулятор оставил ставки без изменений. По мнению рынков, регулятор снизит размер ставки и возобновит программу количественного смягчения.

Заседание ФРС США состоится 17-18 сентября. По итогам заседания 30-31 июля ФРС снизила ставку на 0,25 процентного пункта (п.п.), до 2-2,25%. Снижение стало первым с 2008 года.

При этом участники рынков оценивают статданные из США. Как стало известно в четверг из отчета отраслевой организации ADP Employer, число рабочих мест в США в августе подскочило на 195 тыс. Показатель оказался лучше среднего прогноза аналитиков, составлявшего 148 тыс. Кроме того, стало известно, что производительность труда в Штатах во втором квартале увеличилась на 2,3%, а стоимость рабочей силы выросла на 2,6%. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 2,2%, второго - на 2,5%.

В свою очередь, как свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM), индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в августе 2019 года увеличился до 56,4 пункта с 53,7 пункта в июле. Аналитики в среднем ожидали более умеренного роста показателя, до 54 пунктов. Превышение индексом отметки в 50 пунктов свидетельствует о росте деловой активности в сфере услуг, тогда как значение индекса менее 50 пунктов говорит о ее снижении.

В совокупности данные указывают на хорошую ситуацию на американском рынке труда и в экономке в целом и могут стать аргументом против повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) на следующем заседании.

Заседание ЦБ РФ состоится в пятницу, 6 сентября, и участники локального рынка полагают, что регулятор пойдет на снижение ключевой ставки (на 0,25 процентного пункта, до 7,0% годовых). На предыдущем заседании, которое состоялось 26 июля, Банк России также понизил ключевую ставку на 0,25 п.п.

Снижение потребительских цен в РФ в августе составило 0,2% после инфляции в 0,2% в июле, нулевой инфляции в июне, трех месяцев подряд инфляции по 0,3% (в мае, апреле и марте), 0,4% в феврале и 1% в январе, сообщил в четверг Росстат. Последний раз месячная дефляция фиксировалась в сентябре 2017 года. За январь-август 2019 года цены выросли на 2,4%.

В годовом выражении инфляция в августе 2019 года, по данным Росстата, замедлилась до 4,3% с 4,6% в июле, 4,7% в июне, 5,1% в мае, 5,2% в апреле и 5,3% в марте. В феврале годовая инфляция равнялась 5,2%, в январе - 5%, в конце декабря - 4,3%.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский, на валютном рынке все самое интересное произошло в ходе вчерашних торгов, когда вся группа валют стран с развивающимися экономиками демонстрировала заметное укрепление. "Сегодня в принципе торги носили нейтральный характер, рубль продолжает постепенно отвоевывать ранее утраченные позиции против доллара, но в целом темпы его укрепления сравнительно невысокие, пара "доллар-рубль" консолидируется вблизи 66 руб./$1. Из ключевых событий ждем завтрашнего заседания Банка России и в базовом сценарии рассчитываем на снижение ключевой ставки на 25 базисных пунктов. В принципе это снижение уже заложено в цены рублевых активов, поэтому оно не должно отразиться на динамике рубля и долговом рынке. Кроме того, в пятницу будут опубликованы данные по рынку труда США за август от Минтруда. Это последний блок важной статистики перед заседанием ФРС США, поэтому данные могут задать тон торгам сразу на несколько дней", - отметил Поддубский.

"Ключевым событием для рынка станет пятничное заседание Банка России. Мы полагаем, что на опорном заседании 6 сентября у регулятора имеются все основания для еще одного снижения ключевой процентной ставки на 25 б.п. - до 7% годовых. При этом постепенное сближение инфляции с нижней границей текущего прогноза ЦБ может позволить регулятору снизить ориентир по инфляции на конец 2019 года. Более того, наблюдаемое замедление цен создает достаточно серьезную вероятность снижения инфляции ниже целевого таргета ЦБ в 4%. Такой вариант событий развязывает руки регулятору для еще одного упреждающего смягчения ДКП ближе к концу текущего года", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в четверг продолжают подниматься после выхода данных о запасах топлива в США. Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК подорожали на 1,81% - до $61,86 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на октябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени выросли на 1,78% - до $57,26 за баррель.

Запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 4,771 млн баррелей, сообщило министерство энергетики. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали в среднем снижение на 3 млн баррелей. По официальным данным, запасы бензина уменьшились на 2,4 млн баррелей на минувшей неделе, дистиллятов - на 2,5 млн баррелей. Респонденты S&P Global Platts оценивали в среднем падение первого показателя в 1,9 млн баррелей и второго - в 120 тыс. баррелей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 6 сентября на 44,74 копейки, до 66,0528 руб./$1, и уменьшил курс евро на 18,77 копейки, до 72,8761 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" уменьшился в четверг на 42,3 копейки по отношению к среде и составил 66,0077 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 36,27 копейки и составил 66,0105 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 472,108 млн, из которых $657,436 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 814,672 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 20,97 копейки по отношению к среде, до 72,8761 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 13 копеек и составил 72,9317 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR538,085 млн, из которых EUR246,138 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR291,947 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов снизились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем перед предстоящим в конце недели заседанием ЦБ РФ, на котором будет обсуждаться размер ключевой ставки. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" уменьшилась на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 7,23% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 7 б.п. - до 7,36% годовых. Ставка на срок 1 месяц упала также на 7 б.п. - до 7,33% годовых, ставка на срок 3 месяца отступила на 6 б.п. - до 7,43% годовых, ставка на срок 6 месяцев снизилась на 4 б.п. - на 7,53% годовых.