Цены евробондов РФ в четверг слегка скорректировались вниз на фоне падения UST

Москва. 5 сентября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг слегка скорректировались вниз на фоне ценового падения американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились за счет более скромного снижения отечественных бумаг по сравнению с американскими облигациями.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась по отношению к закрытию 4 сентября на 3 базисных пункта и составила 112,97% от номинала, что соответствует доходности 2,85% годовых (практически без изменений к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries упала на 28 базисных пунктов, составив 101,01% от номинала (доходность выросла на 13 пунктов - до 1,53% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился на 13 пунктов и составил 132 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году снизились на 43 базисных пункта по отношению к предыдущему закрытию, составив 129,83% от номинала (доходность выросла на 2 пункта - до 3,94% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году снизились в цене на 47 пунктов, опустившись до 125,5% от номинала (доходность выросла также на 2 пункта и составила 3,91% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 10 базисных пунктов - до 110,13% от номинала (доходность выросла на 1,5 пункта - до 3,07% годовых), с погашением в 2023 году - на 13 базисных пунктов, до 109,79% от номинала (доходность выросла на 3 пункта - до 2,31% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 12 базисных пунктов, подешевев до 121,01% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта и составила 3,99% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году снизился в цене на 13 базисных пунктов, до 107,29% от номинала (доходность выросла почти на 2 базисных пункта и составила 3,185% годовых).

"Сегодня на мировых рынках наблюдается рост "аппетита к риску", что привело к заметному повышению фондовых и товарных рынков. Основными позитивными факторами выступили снижение напряженности в Гонконге и новости о том, что Китай и США возвращаются за стол переговоров для разрешения торгового конфликта, встреча должна состояться в начале октября. С другой стороны, эти факторы вывали снижение интереса инвесторов к "защитным активам", каковыми традиционно выступают US Treasuries. Таким образом, падение котировок базовых активов привело к снижению спроса и на долговые бумаги emerging markets. Однако активных продавцов российских еврооблигаций на рынке не было, поэтому потери наших бумаг оказались более скромными, чем у базовых активов. В результате произошло некоторое сужение суверенных спредов. При этом если падение котировок US Treasuries в ближайшие дни продолжится, то отечественные бумаги, скорее всего, также начнут снижаться в цене, поскольку компрессия спредов может происходить лишь до определенных уровней", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.