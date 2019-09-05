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05 сентября 2019 года 19:01
Индекс МосБиржи пытается закрепиться над отметкой 2780 п. - Промсвязьбанк
В четверг российский фондовый рынок предпринял попытку продолжения роста, однако, несмотря на сильный внешний позитив, полноценной восходящей динамики не получилось, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. Так, покупкам способствовала ситуация на рынке, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавил более 2,5%, поднявшись в район 62 долларов за баррель. Также поддержку "быкам", по мнению эксперта, оказывала динамика западных площадок. В Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 1%, а в США после первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P500 выросли на 1,7% и 1,4% соответственно. Несмотря на это, к 18:10 мск индекс МосБиржи прибавил лишь 0,2%, поднявшись в район 2800 пунктов. Лидерами торгов выступили акции ИнтерРАО и Системы, рост которых превысил 3,5%. Хуже рынка торговались обыкновенные и привилегированные акции Сургутнефтегаза, упавшие на 4,9% и 5,2% соответственно. Компанию им составили Полюс (-2,4%) и ВТБ (-1,6%). "Отметим, что после роста в начале дня, во второй половине торгов по рынку прошла волна продаж, что привело к компенсации большей части роста. Частично продажам могло поспособствовать желание части игроков зафиксировать прибыль по спекулятивным длинным позициям. При этом, после преодоления днем ранее сопротивления на уровне 2780 пунктов, индекс МосБиржи пытается закрепиться над этой отметкой, что переводит ее в разряд поддержек. "Быки" пытаются создать плацдарм, который позволит им продолжить восходящую динамику и предпринять попытку обновить исторические максимумы", - заключает Богдан Зварич.
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05 сентября 2019 года 19:37
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.05 сентября 2019 года 19:32
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.05 сентября 2019 года 18:45
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.05 сентября 2019 года 18:40
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.05 сентября 2019 года 17:41
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.05 сентября 2019 года 17:17
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.05 сентября 2019 года 16:45
Сентябрь держится на позитивной волне: российский фондовый рынок растет восьмую торговую сессию подряд, констатирует портфельный управляющий УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова. В четверг индекс МосБиржи прибавляет 0,4%, РТС - 0,6% за счет небольшого укрепления рубля. Всего с начала месяца... читать дальше
.05 сентября 2019 года 16:18
"Российский рынок акций, скорее всего, сохранит прирост до конца дня. ВЭФ показал отсутствие какой-либо изоляции РФ в регионе, а также потенциал дальнейшего развития экономических связей между основными экономиками региона. Рубль также продолжит укрепление на фоне смягчения внешних рисков и... читать дальше
.05 сентября 2019 года 16:10
Москва. 5 сентября. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг днем, рубль растет к бивалютной корзине на фоне усиления интереса инвесторов к рисковым активам на ожидании возобновления переговоров по торговому соглашению между США и Китаем. читать дальше
.05 сентября 2019 года 15:51
"Мы рекомендуем покупать акции "Аэрофлота" с целевой ценой 128 рублей. Недавно компания неплохо отчиталась по МСФО, результаты удалось улучшить за счет повышения операционных метрик, благоприятных курсовых разниц, а также сокращения финансовых расходов. Операционный отчет выглядят оптимистично. Мы... читать дальше
.05 сентября 2019 года 15:10
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.05 сентября 2019 года 14:47
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